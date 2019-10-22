Экономика
КоммерсантъСбербанк: россияне стали меньше экономить на отдыхе и развлечениях
Количество россиян, экономящих на отдыхе, развлечениях, медицине и походах в рестораны, заметно уменьшилось. К такому выводу пришли аналитики Сбербанка в исследовании «Индекс Иванова», посвященном изучению потребительских настроений.
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с чего всё началось
Как говорится в поступившем в “Ъ” пресс-релизе, улучшение потребительского настроения аналитики связывают с увеличением реальных доходов, снижением инфляции и отсутствием негативных экономических новостей.Коммерсантъвчера в 10:51
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Происшествия
В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие
Газета.Ru вчера в 17:29
Экономика
В резком росте доходов россиян усомнились
Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения.
Lenta.ru вчера в 23:10
Армия и оружие
Путин и Эрдоган договорились по Сирии
Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
РИА Новости вчера в 13:20
Происшествия
Появилось видео с места смертельной перестрелки фермеров под Ростовом
Кадры с места перестрелки на хуторе Чернозубовка в Орловском районе Ростовской области, где погибли пять человек, оказались в распоряжении РЕН ТВ.
Известия вчера в 17:39
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом телеведущая сообщила в Instagram.
РИА Новости 01:39
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Политика
«Азов» ответил на подозрения американских политиков в терроризме
Украинская праворадикальная организация «Азов» ответила на предложение членов палаты представителей США внести ее в список террористических организаций.
Lenta.ru 21 октября в 14:52
Политика
Зеленский рассчитывает на скорую встречу в «нормандском формате»
Украина выполнила условия для проведения встречи в «нормандском формате» и ожидает ответных шагов со стороны партнёров, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, сообщили 23 октября в пресс-службе президента Украины.
REGNUM 02:24
Общество
В аптечной ромашке Роскачество обнаружило плесень и микроорганизмы
Добавим, что в исследовании приняли участие 25 торговых марок ромашкового чая (включая аптечную ромашку, БАДы и чаи), 20 из которых произведены в России, остальные в Чехии, Индии, Шри-Ланке, Азербайджане и ОАЭ.
REGNUM 02:38
Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск вчера в 11:11
Экономика
Нобелевский лауреат счёл мифом пользу от снижения налогов
Банерджи считает, что необходимо поднять налоги для богатых людей и «раздать деньги» людям, чтобы они могли их потратить, а это, в свою очередь, будет увеличивать инвестиции.
Говорит Москва 02:57
Единоборства
Макгрегор рассказал об ожиданиях от боя Хабиба с Фергюсоном
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, поделился мнением об исходе возможного поединка Хабиба Нурмагомедова, действующего чемпиона организации в лёгком весе, и Тони Фергюсона.
Чемпионат 02:08
Политика
Посольство России запросило у Госдепа информацию о задержании Билалова
Посольство России в Вашингтоне ожидает от Госдепартамента уточнения информации по поводу задержания в Майами экс-гендиректора «Курортов Северного Кавказа» и бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова.
РБК 02:05
Политика
Посол США на Украине дал показания против Трампа
Дональд Трамп в обмен на военную помощь Киеву требовал от Владимира Зеленского публично пообещать провести расследование против Хантера Байдена, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
Газета.Ru 02:32
Происшествия
Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты
Вести.Ru вчера в 06:36
Политика
Парламент Британии принял законопроект о Brexit
Британские депутаты поддержали новый законопроект о Brexit.
Газета.Ru вчера в 14:23
Происшествия
Мужчина выстрелил в полицейского в Петербурге
Мужчина, находившийся в состоянии наркотического опьянения, выстрелил в участкового, прибывшего на вызов в Санкт-Петербурге.
Взгляд.ру 02:23
Технологии
Создан чехол для смартфона из искусственной человеческой кожи
Astera 21 октября в 16:31
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Путешествия
В Европе из-за нового налога подорожают билеты на самолеты
В Европе со следующего года могут исчезнуть дешевые авиабилеты из-за введения климатического налога, передает «МИР 24».
МИР 24 02:48
Общество
Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала
Верховный суд не нашел нарушений законодательства в изъятии ФСБ декларации об амнистии капитала при расследовании дела совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита.
РБК вчера в 20:35
Политика
Посол России в США рассказал о возвращении Марии Бутиной домой
Загранпаспорт осужденной в США россиянки Марии Бутиной передан иммиграционным властям для ускорения процедуры депортации.
Российская газета вчера в 21:57
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Аталанту»
«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Аталантой» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Soccer.ru вчера в 16:56
Здоровье
Главврач алтайской больницы увольняется после жалоб сотрудников
Медики выразили недовольство дефицитом кадров и "непрозрачной" зарплатой Власти отреагировали на коллективную жалобу сотрудников Ключевской центральной районной больницы, которые попросили помощи губернатора Виктора Томенко в решении проблемы нехватки кадров и непрозрачной схемы начисления зарплаты.
АМИТЕЛ вчера в 23:39
Армия и оружие
В Ираке потребовали вывести из страны покинувшие Сирию войска США
Журналистская правда вчера в 06:35
Кино
Небула может заменить Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря»
Moi-portal.ru вчера в 10:40
Футбол
Нурмагомедов слетал в Турцию на матч «Реала» в Лиге чемпионов
Во встрече, состоявшейся вчера, 22 октября, «Реал» одержал победу над «Галатасараем» со счётом 1:0. «Это была потрясающая ночь Лиги чемпионов в Стамбуле», — написал Нурмагомедов в «Инстаграме», прикрепив это сообщение к видео.
Чемпионат 02:55
Происшествия
Возбуждено дело из-за гибели рабочих на руднике в Красноярском крае
Московский Комсомолец 02:58
Футбол
В сети появилось фото футболки сборной России на Евро-2020
В интернете появилась фотография с изображением формы сборной России по футболу, в которой команда сыграет в финальной стадии чемпионата Европы.
Sport24.ru 02:17
Политика
Украинскому депутату предложили нарядиться матрешкой
Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Евгений Шевченко объяснил причину своего участия в программе российского телевидения.
Lenta.ru вчера в 20:35