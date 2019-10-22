Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк: россияне стали меньше экономить на отдыхе и развлечениях

Количество россиян, экономящих на отдыхе, развлечениях, медицине и походах в рестораны, заметно уменьшилось. К такому выводу пришли аналитики Сбербанка в исследовании «Индекс Иванова», посвященном изучению потребительских настроений.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось
Как говорится в поступившем в “Ъ” пресс-релизе
, улучшение потребительского настроения аналитики связывают с увеличением реальных доходов, снижением инфляции и отсутствием негативных экономических новостей.
Коммерсантъвчера в 10:51

Подробнее о событии

В Сбербанке сообщили, что россияне стали реже экономить на медицинских расходах

ТАССвчера в 10:09

«Индекс Иванова»: настроения потребителей заметно улучшились в III квартале

ПРАЙМвчера в 10:24

Сбербанк: россияне стали меньше экономить на отдыхе и развлечениях

Коммерсантъвчера в 10:51

Сбербанк увидел у среднего класса рост уверенности по «индексу Иванова»

РБКвчера в 16:15

Кино заменит кафе

Российская газетавчера в 13:20

Средний класс продемонстрировал рекордный почти за три года оптимизм

Forbesвчера в 12:18

Сбербанк сообщил о росте потребительской уверенности среднего класса в России

Ведомостивчера в 13:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 07:38, Вашингтон
Происшествия

В Петербурге две иномарки после ДТП врезались в толпу пешеходов

ТАСС 06:26
Происшествия

В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами

Газета.Ru 06:55
Политика

Парламент Великобритании отклонил законопроект Джонсона о Brexit

Депутаты Парламента Великобритании отклонили предложенный премьер-министром Борисом Джонсоном законопроект о Brexit.
Известия вчера в 14:39
Общество

Россияне оценили «стоимость» своей жизни в 5,8 млн рублей

Россияне считают справедливым, если в случае их смерти родные получат страховку размером 5,8 млн рублей в среднем.
Известия вчера в 14:09
Общество

Новый император Японии Нарухито взошел на престол

В Японии император Нарухито официально вступил на престол. Трансляцию общественного телевидения страны посмотрел портал «360».
Сусанин вчера в 04:17
Музыка

Розенбаум перепел песню Бузовой «Водица»

Piter.tv вчера в 09:56
Армия и оружие

В Ираке потребовали вывести из страны покинувшие Сирию войска США

В коммюнике отмечается, что выводимым американским войскам из Сирии разрешено на въезд в Иракский Курдистан транзитом, чтобы затем они покинули Ирак.
Военное дело вчера в 04:50
Армия и оружие

Российская военная полиция прибыла на турецко-сирийскую границу

Колонна российской военной полиции, в соответствии с сочинскими договоренностями Москвы и Анкары, прибыла в сирийский город Кобани на границе с Турцией, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России.
РБК 07:18
Экономика

McKinsey: более половины банков могут не пережить спад в экономике

Более половины мировых банков не смогут пережить спад в экономике.
Газета.Ru вчера в 14:17
Политика

Россия списала странам Африки долги на сумму более $20 млрд

Общая сумма списанных Россией долгов африканским странам превысила $20 млрд.
RT на русском 06:23
Музыка

Селена Гомес представила клип, полностью снятый на смартфон

27-летняя американская певица и актриса Селена Гомес представила в своем Instagram фрагмент нового клипа на песню, в которой поется о любви и потерях.
Московский Комсомолец 07:12
Политика

Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе

Члены комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, подозреваемые во взяточничестве, должны пройти проверку на детекторе лжи, сообщил президент Украины Владимир Зеленский 23 октября на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 06:15
Армия и оружие

Минобороны определилось с концепцией применения ТОС-1А «Солнцепёк»

Военное обозрение вчера в 04:51
Здоровье

В России началась модернизация поликлиник и ФАПов

В России началась модернизация первичного звена здравоохранения - поликлиник, амбулаторий, кабинетов врачей общей практики, фельдшерско-акушерских пунктов, районных больниц в сельской местности и небольших городах.
Доктор Питер 21 октября в 07:21
Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Шоу-бизнес

Решетова показала фигуру через шесть дней после родов

Возлюбленная Тимати призналась, что ей осталось скинуть около семи килограммов Модель и предприниматель Анастасия Решетова показала фигуру через шесть дней после родов.
SM News вчера в 15:14
Происшествия

Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты

Вести.Ru вчера в 06:36
Культура

Руководитель хора имени Веревки извинился за номер коллектива про Гонтареву

РИА Новости 21 октября в 04:45
Общество

Испытательные заезды грузовых поездов прошли на Крымском мосту

Приемочные испытания моста пройдут в конце года и будут предварять запуск движения поездов, пишет RT.
Известия 06:41
Авто

Honda представила в Токио новый Jazz

Экстерьер хэтчбека нового поколения несколько эволюционировал: у узнаваемого силуэта Honda Jazz чуть более изогнутыми стали линии кузова, полностью обновлена оптика, бамперы и капот.
За рулем 07:22
Футбол

«Зенит» определился с формой на матч с «РБ Лейпциг»

Сегодня, 23 октября, в немецком Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Зенит».
Sport24.ru 04:33
Здоровье

Белковый завтрак поможет убрать жир на животе

Соловей.Инфо 03:29
Экономика

Госдума приняла в I чтении проект федерального бюджета на 2020 год

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
ТАСС 06:16
Происшествия

Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области

РБК вчера в 19:26
Общество

Визитка Путина за два миллиона рублей обнаружена в продаже

Старую визитку президента России Владимира Путина выставили на продажу за два миллиона рублей. Объявление появилось на платформе Avito.
Lenta.ru 07:09
Экономика

Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян

Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10
Экономика

У министра Силуанова нашли пентхаус за полмиллиарда рублей

У министра Силуанова нашли пентхаус за полмиллиарда рублей Министр финансов РФ Антон Силуанов владеет пентхаусом в Хамовниках за полмиллиарда рублей, говорится в расследовании издания «Метла».
Russian Deadline 03:31
Общество

Православный телеканал «Спас» запустит реалити-шоу в монастыре

Коммерсантъ вчера в 15:51
Экономика

ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года будет обязывать компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников и, тем самым, пытаются избежать этих выплат, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы.
РИА Новости 05:38
Культура

Добронравов прокомментировал новое название «Сватов»

Gazeta.SPb 21 октября в 17:16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное