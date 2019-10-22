с чего всё началось

Количество россиян, экономящих на отдыхе, развлечениях, медицине и походах в рестораны, заметно уменьшилось. К такому выводу пришли аналитики Сбербанка в исследовании «Индекс Иванова», посвященном изучению потребительских настроений.

Сбербанк: россияне стали меньше экономить на отдыхе и развлечениях

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