Экономика
КоммерсантъСбербанк: россияне стали меньше экономить на отдыхе и развлечениях
Количество россиян, экономящих на отдыхе, развлечениях, медицине и походах в рестораны, заметно уменьшилось. К такому выводу пришли аналитики Сбербанка в исследовании «Индекс Иванова», посвященном изучению потребительских настроений.
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с чего всё началось
Как говорится в поступившем в “Ъ” пресс-релизе, улучшение потребительского настроения аналитики связывают с увеличением реальных доходов, снижением инфляции и отсутствием негативных экономических новостей.Коммерсантъвчера в 10:51
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Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru 06:55
Политика
Парламент Великобритании отклонил законопроект Джонсона о Brexit
Депутаты Парламента Великобритании отклонили предложенный премьер-министром Борисом Джонсоном законопроект о Brexit.
Известия вчера в 14:39
Общество
Россияне оценили «стоимость» своей жизни в 5,8 млн рублей
Россияне считают справедливым, если в случае их смерти родные получат страховку размером 5,8 млн рублей в среднем.
Известия вчера в 14:09
Общество
Новый император Японии Нарухито взошел на престол
В Японии император Нарухито официально вступил на престол. Трансляцию общественного телевидения страны посмотрел портал «360».
Сусанин вчера в 04:17
Музыка
Розенбаум перепел песню Бузовой «Водица»
Piter.tv вчера в 09:56
Армия и оружие
В Ираке потребовали вывести из страны покинувшие Сирию войска США
В коммюнике отмечается, что выводимым американским войскам из Сирии разрешено на въезд в Иракский Курдистан транзитом, чтобы затем они покинули Ирак.
Военное дело вчера в 04:50
Армия и оружие
Российская военная полиция прибыла на турецко-сирийскую границу
Колонна российской военной полиции, в соответствии с сочинскими договоренностями Москвы и Анкары, прибыла в сирийский город Кобани на границе с Турцией, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России.
РБК 07:18
Экономика
McKinsey: более половины банков могут не пережить спад в экономике
Более половины мировых банков не смогут пережить спад в экономике.
Газета.Ru вчера в 14:17
Политика
Россия списала странам Африки долги на сумму более $20 млрд
Общая сумма списанных Россией долгов африканским странам превысила $20 млрд.
RT на русском 06:23
Музыка
Селена Гомес представила клип, полностью снятый на смартфон
27-летняя американская певица и актриса Селена Гомес представила в своем Instagram фрагмент нового клипа на песню, в которой поется о любви и потерях.
Московский Комсомолец 07:12
Политика
Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе
Члены комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, подозреваемые во взяточничестве, должны пройти проверку на детекторе лжи, сообщил президент Украины Владимир Зеленский 23 октября на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 06:15
Армия и оружие
Минобороны определилось с концепцией применения ТОС-1А «Солнцепёк»
Военное обозрение вчера в 04:51
Здоровье
В России началась модернизация поликлиник и ФАПов
В России началась модернизация первичного звена здравоохранения - поликлиник, амбулаторий, кабинетов врачей общей практики, фельдшерско-акушерских пунктов, районных больниц в сельской местности и небольших городах.
Доктор Питер 21 октября в 07:21
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Шоу-бизнес
Решетова показала фигуру через шесть дней после родов
Возлюбленная Тимати призналась, что ей осталось скинуть около семи килограммов Модель и предприниматель Анастасия Решетова показала фигуру через шесть дней после родов.
SM News вчера в 15:14
Происшествия
Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты
Вести.Ru вчера в 06:36
Культура
Руководитель хора имени Веревки извинился за номер коллектива про Гонтареву
РИА Новости 21 октября в 04:45
Общество
Испытательные заезды грузовых поездов прошли на Крымском мосту
Приемочные испытания моста пройдут в конце года и будут предварять запуск движения поездов, пишет RT.
Известия 06:41
Авто
Honda представила в Токио новый Jazz
Экстерьер хэтчбека нового поколения несколько эволюционировал: у узнаваемого силуэта Honda Jazz чуть более изогнутыми стали линии кузова, полностью обновлена оптика, бамперы и капот.
За рулем 07:22
Футбол
«Зенит» определился с формой на матч с «РБ Лейпциг»
Сегодня, 23 октября, в немецком Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Зенит».
Sport24.ru 04:33
Здоровье
Белковый завтрак поможет убрать жир на животе
Соловей.Инфо 03:29
Экономика
Госдума приняла в I чтении проект федерального бюджета на 2020 год
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
ТАСС 06:16
Происшествия
Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области
РБК вчера в 19:26
Общество
Визитка Путина за два миллиона рублей обнаружена в продаже
Старую визитку президента России Владимира Путина выставили на продажу за два миллиона рублей. Объявление появилось на платформе Avito.
Lenta.ru 07:09
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10
Экономика
У министра Силуанова нашли пентхаус за полмиллиарда рублей
У министра Силуанова нашли пентхаус за полмиллиарда рублей Министр финансов РФ Антон Силуанов владеет пентхаусом в Хамовниках за полмиллиарда рублей, говорится в расследовании издания «Метла».
Russian Deadline 03:31
Общество
Православный телеканал «Спас» запустит реалити-шоу в монастыре
Коммерсантъ вчера в 15:51
Экономика
ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых
Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года будет обязывать компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников и, тем самым, пытаются избежать этих выплат, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы.
РИА Новости 05:38
Культура
Добронравов прокомментировал новое название «Сватов»
Gazeta.SPb 21 октября в 17:16