Экономика

News.ruNews.ruСбербанк раскрыл данные о расходах среднего класса в РФ

Доля россиян, желающих снизить расходы на медицину, в третьем квартале 2019 года сократилась до рекордно низкого уровня. Об этом говорится в проведённом Сбербанком исследовании индекса потребительской уверенности, так называемого индекса Иванова (типичного представителя среднего класса в РФ).
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с чего всё началось
Как говорится в поступившем в “Ъ” пресс-релизе
, улучшение потребительского настроения аналитики связывают с увеличением реальных доходов, снижением инфляции и отсутствием негативных экономических новостей.
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