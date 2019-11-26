Экономика
КоммерсантъСбербанк: россияне в среднем платят за ЖКХ 3826 рублей
По сравнению с аналогичным периодом 2018 года платеж увеличился на 3%. В среднем, по оценке специалистов, на ЖКХ уходит 9% семейного бюджета. Сбербанк анализировал данные по тратам на газ, электроэнергию, теплоэнергию, водоснабжение и на капремонт.
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Политика
Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским
Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник приехали в подмосковную резиденцию президента России.
Авто
У каких подержанных авто чаще всего скручивают пробег
Эксперты «Авто.ру» изучили историю объявлений и назвали автомобили, у которых чаще всего скручивают пробег.
Происшествия
Закопали вместе с матерью: почему росгвардеец убил двухлетнюю девочку
В Кемерово суд признал 23-летнего экс-росгвардейца виновным в убийстве двухлетней девочки.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Спорт
МОК попросил Россию предоставить WADA необработанные данные
Международный олимпийский комитет (МОК) просит российские власти предоставить необработанные данные московской антидопинговой лаборатории, говорится в сообщении на сайте МОК.
Политика
К посольству Украины в Москве принесли унитазы
Футбол
УЕФА назвал 50 претендентов на попадание в сборную года по версии болельщиков
УЕФА на своём официальном сайте запустил голосование, по итогам которого будет определена символическая сборная 2019 года.
Футбол
Булыкин: верю в «Локомотив» в матче с «Байером»
Московский «Локомотив» и леверкузенский «Байер» набрали по 3 очка в 4 матчах, однако «железнодорожники» опережают немецкую команду в группе D по дополнительным показателям.
Кино
Минкультуры отказало в прокате отдельным эпизодам фильма «Дау»
Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения четырем фильмам экспериментального режиссерского проекта Ильи Хржановского «Дау».
Здоровье
Скворцова поручила вернуть в НМИЦ трансплантологов Каабака и Бабенко
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей включить Михаила Каабака и Надежду Бабенко в группу трансплантологов детского центра.
Общество
В Центре Бакулева назначили нового директора после ухода Лео Бокерии
Политика
Киев рассчитывает на санкции США в ситуации с «Северным потоком — 2»
В Киеве рассчитывают, что возможные санкции США помогут не допустить запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел Украины Елену Зеркаль.
Общество
В Госдуме одобрили предложение сделать 31 декабря выходным днем
Глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы Тамара Плетнева одобрила идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, решившего сделать 31 декабря выходным днем по просьбе представительниц прекрасного пола.
Армия и оружие
Россия показала США ракетный комплекс «Авангард»
Россия показала США ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Здоровье
Власти Петербурга выделят на медпомощь 167 млрд рублей
Во вторник, 26 ноября, стало известно о том, что власти Петербурга выделят на медпомощь 167 млрд рублей.
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Политика
Алиханов ответил на слова Лукашенко о Калининградской области
Ранее Лукашенко назвал Калининградскую область России «нашей областью», заявив, что говорит о её жителях как «наших калининградцах», потому что Белоруссия «отвечала и отвечает» за регион.
Космос
В метеорите из пустыни Алжира нашли ледяные окаменелости
Метеорит, найденный в алжирской пустыне в 1990 году, помог ученым понять, как формировались первые объекты Солнечной системы.
Происшествия
Полиция показала видео ограбления сокровищницы в Дрездене
Полиция Дрездена опубликовала видео с камер наблюдения в сокровищнице «Зеленый свод», на котором видно, как было совершено ограбление.
Общество
Названы лучшие по качеству жизни города России
Опросив жителей 78 российских городов, ученые выяснили, что выше всего в 2019 году оценивают качество своей жизни в Казани.
Политика
Зеленский назвал отношения Украины с Россией сложными
Президент Украины Владимир Зеленский назвал отношения с Россией как "очень сложные".
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой рассказал о своем избиении из-за удаления тату
РИА "Новости" / Евгений Биятов Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных прокомментировал информации о своем избиении из-за удаления тату.
Фигурное катание
Фанаты требуют отстранить Ягудина от работы комментатором
Экономика
Карту «Мир» начнут принимать в Великобритании в тестовом режиме
Российская платежная система «Мир» совместно с компанией PayXpert запустила пилотный проект по приему одноименных карт в Великобритании.
Культура
В Москве умер актер Виктор Семенов
Дата, время и место проведения панихиды буду сообщены дополнительно. Семенов поступил на службу в театр в 1966 году.
Экономика
Чистая прибыль «Лукойла» выросла в III квартале на 3,6%
Выручка в III квартале сократилась на 15% и составила 1,952 трлн руб. против 2,306 трлн руб. годом ранее.
Происшествия
Студент МГУ заявил, что сотрудники ФСБ били и резали ему руки два часа
Студент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Марат Нигматулин, обвиняемый в оправдании терроризма, заявил, что в библиотеке вуза его около двух часов избивали двое мужчин, которые представились сотрудниками ФСБ.