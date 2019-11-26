Экономика
КоммерсантъСбербанк: россияне в среднем платят за ЖКХ 3826 рублей
По сравнению с аналогичным периодом 2018 года платеж увеличился на 3%. В среднем, по оценке специалистов, на ЖКХ уходит 9% семейного бюджета. Сбербанк анализировал данные по тратам на газ, электроэнергию, теплоэнергию, водоснабжение и на капремонт.
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Футбол
Сергей Семак: Понимаем, что в матче с «Лионом» нам нужна только победа
После четырех матчей группового этапа Зенит, набрав четыре очка, занимает третью строчку в турнирной таблице группы G. Лион, имея в активе семь очков, расположился на втором месте.
Спорт
МОК возложил ответственность за допинговый скандал на власти России
Ответственность за нарушения МОК возлагает на российские власти.
Финансы
Набиуллина предостерегла банки от операций в евро
ЦБ предостерегает российские банки от операций в евро, потому что это больше не приносит прибыли.
Общество
Казань стала лидером по качеству жизни в России
Казань признана лучшим городом в России по качеству жизни.
Экономика
Число потенциальных банкротов в России превысило 1 млн человек
По данным НБКИ, с ноября 2018 г. число потенциальных банкротов в России увеличилось на 4,9%.
Общество
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Политика
Киев рассчитывает на санкции США в ситуации с «Северным потоком — 2»
В Киеве рассчитывают, что возможные санкции США помогут не допустить запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел Украины Елену Зеркаль.
Интернет
В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
Происшествия
Историка Соколова могут перевести в «Матросскую тишину»
Историка Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, могут перевести из изолятора "Кресты" в "Матросскую тишину", передает РИА "Новости".
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Политика
Миллер назвал условия транзита газа через Украину
В понедельник президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудили возобновление прямых поставок российского газа на Украину и продолжение транзита.
Шоу-бизнес
Басков публично поддержал Ротару
Российский эстрадный и оперный певец Николай Басков публично защитил советскую и украинскую эстрадную певицу Софию Ротару от нападок общественности.
Армия и оружие
Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»
Вооруженные силы Турции начали испытания радиолокационных систем зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Политика
Сенцову в Европарламенте вручили премию Сахарова
На пленарном заседании в Европарламенте бывшему политзаключённому Олегу Сенцову вручили премию имени Андрея Сахарова.
Футбол
Погба отказывается играть за «Манчестер Юнайтед»
Общество
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре
В течение всего декабря в России будут наблюдаться температурные аномалии, сообщил центр "Фобос".
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» Анна Бегунова стала мамой во второй раз
Звезда сериала «Кухня» Анна Бегунова и известный по проекту «Физрук» актер Дмитрий Власкин поженились в прошлом году.
Происшествия
Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона
Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
Авто
Минивэн Renault Espace сильнее всего изменился внутри
Минивэн Renault Espace прошёл обновление, не слишком приметное внешне, но зато значительное внутри. Часть перемен мы предсказывали.
Игры
Прохождение Cyberpunk 2077 займёт меньше времени, чем «Ведьмака 3»
Как ранее сообщило ИА REGNUM, польская компания CD Projekt RED выпустила маски для Instagram, посвященные игре Cyberpunk 2077.
Общество
В Британии начнут принимать российские платёжные карты «Мир»
Российская платёжная система «Мир» совместно с компанией PayXpert 27 ноября представит пилотный проект, который позволит использовать в Великобритании одноимённые карты, сообщили в «Росконгрессе».
Экономика
Матвиенко призвала снизить налоги для малого и среднего бизнеса
Малый и средний бизнес в России нуждаются в серьезном снижении налоговой нагрузки, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Общество
У экс-главы Марий Эл изъяли имущество на 2,2 млрд рублей
Суд в Нижнем Новгороде изъял имущество бывшего руководителя Марий Эл Леонида Маркелова, об этом сообщил его адвокат.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Политика
Контрразведка Чехии рассказала о действиях российских спецслужб
В конце 2018 года BIS назвал действия Москвы главной угрозой для безопасности страны.
Общество
В Госдуме предложили сократить новогодние выходные
Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
Шоу-бизнес
Бывший супруг Юлии Началовой Евгений Алдонин стал отцом в третий раз
Примечательно, что первой супругой Алдонина была популярная певица Юлия Началова, в браке с которой у футболиста родилась дочь Вера.