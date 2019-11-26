Экономика
КоммерсантъСбербанк: россияне в среднем платят за ЖКХ 3826 рублей
По сравнению с аналогичным периодом 2018 года платеж увеличился на 3%. В среднем, по оценке специалистов, на ЖКХ уходит 9% семейного бюджета. Сбербанк анализировал данные по тратам на газ, электроэнергию, теплоэнергию, водоснабжение и на капремонт.
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Общество
Тулякам обещают аномальную зиму
К Новому году снег должен покрыть весь центральный регион, хотя не исключена и оттепель. В целом, следует ждать аномально теплой зимы.
Политика
Соловьев назвал Зеленского «завхозом» после разговора с Путиным
Телеведущий Владимир Соловьев осудил поведение президента Украины Владимира Зеленского во время его разговора с президентом России Владимиром Путиным по поводу передачи кораблей, задержанных ранее в Керченском проливе и возвращенных украинской стороне.
Политика
Партия Порошенко призвала не допустить прямых поставок газа из России
Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко потребовала не допустить возобновления прямых закупок газа из России.
Интернет
В WhatsApp появится новая функция автоматического удаления сообщений
В WhatsApp может появиться функция, которая позволяет автоматически удалять сообщения через некоторое время.
Общество
Нацбанк Украины в середине 2020 года завершит обновление банкнотно-монетного ряда
Национальный банк Украины в середине 2020 года завершит обновление банкнотно-монетного ряда национальной валюты гривны, который будет более защищен от подделок, заявил во вторник директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.
Авто
Tesla Cybertruck прошел аэродинамические тесты
Эксперты провели аэродинамические испытания Tesla Cybertruck Во время показа пикапа Tesla нас поразил дизайн.
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзитному контракту
"Нафтогаз" настаивает на заключении нового транзитного контракта с российской компанией "Газпром" в соответствии с европейскими правилами.
Общество
Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии
Первую леди Соединенных Штатов Америки Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии в Балтиморе.
Политика
Трампа позвали на слушания по импичменту
Глава Комитета палаты представителей по судебным делам Джерролд Надлер направил президенту США Дональду Трампу приглашение на слушания по импичменту.
Происшествия
Женщина погибла после наезда автомобиля на пешеходов в Тамбове
Женщина погибла после наезда автомобиля на группу пешеходов в Тамбове, еще семь человек пострадали.
Происшествия
Мать брошенного в Подмосковье младенца пришла в полицию
Спорт
МОК прокомментировал рекомендации комитета WADA об отстранении России
25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры.
Происшествия
В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию
Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминикане, сообщает газета Diario Libre.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Политика
Оценена вероятность встречи Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским с вероятностью, близкой к 100 процентам.
Политика
Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила велосипед лидеру Украины в ходе его визита в республику.
Политика
Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины
Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Шоу-бизнес
Яна Поплавская назвала свадьбы Волочковой и Собчак обезьяньим театром
52-летняя актриса привела в пример торжества Анастасии Волочковой и Ксении Собчак.
Игры
Слухи: новой игрой Rockstar станет средневековый экшен в открытом мире
Пользователь Reddit под псевдонимом iknowstuff312 со ссылкой на собственный источник сообщил о том, что следующей игрой Rockstar станет средневековый экшен в открытом мире.
Общество
Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона
Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
Происшествия
МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов
В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы, в котором также назвал причиной крушения ошибку пилотов.
Кино
Майкл Б. Джордан провел переговоры о роли Супермена
Популярный голливудский актер Майкл Б. Джордан, знакомый зрителям по ролям в фильмах "Крид: Наследие Рокки" и "Черная пантера", провел переговоры с руководством студии Warner Bros. по поводу роли Супермена в перспективных экранизациях комиксов DC.
Футбол
«Локомотив» проиграл «Байеру» в Лиге чемпионов
Московский "Локомотив" принимал леверкузенский "Байер" в пятом туре Лиги чемпионов.
Здоровье
У собравших миллион за сутки челябинцев родилась дочка
За сутки неравнодушные люди перевели челябинцам на счёт более миллиона рублей.
Общество
Дурова вызвали в американский суд по делу против Telegram
Основатель Telegram Павел Дуров выступит в январе в суде США с показаниями по иску местного финансового регулятора против размещения валюты Gram, говорится в распоряжении суда.
Происшествия
Мосгорсуд отменил арест замглавы Росалкогольрегулирования Голосной
Мосгорсуд отменил арест заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, сообщил РИА Новости ее адвокат Илья Брык.
Шоу-бизнес
Фото лысого Киркорова шокировало Сеть
Фотограф Владимир Широков опубликовал в своем Инстаграм снимок Филиппа Киркорова, на котором он в очередной раз шокировал поклонников своим внешним видом.
Политика
МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Футбол
Судья отменил пенальти в ворота «Реала» и красную карточку Куртуа после ВАР из-за фола «ПСЖ» в центре поля
Главный арбитр матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Реал» – «ПСЖ» (1:0, перерыв) Артур Соареш Диаш отменил пенальти в ворота мадридской команды и удаление вратаря Тибо Куртуа.