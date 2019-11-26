Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк: россияне в среднем платят за ЖКХ 3826 рублей

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года платеж увеличился на 3%. В среднем, по оценке специалистов, на ЖКХ уходит 9% семейного бюджета. Сбербанк анализировал данные по тратам на газ, электроэнергию, теплоэнергию, водоснабжение и на капремонт.
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Траты россиян на услуги ЖКХ увеличились на 3%

Интерфакс09:43

Аналитики назвали объем трат россиян на услуги ЖКХ

Rambler News Service06:49

Петербург обогнал Москву по росту платы за ЖКХ

Фонтанка.Ру07:23

Эксперты назвали регионы-лидеры по росту цен на ЖКХ

РБК08:10

Сбербанк проанализировал траты россиян на ЖКХ

РИА Новости06:50

Сбербанк: россияне в среднем платят за ЖКХ 3826 рублей

Коммерсантъ07:57

Эксперты подсчитали, в каких регионах платежи за ЖКУ растут быстрее

ТАСС06:31
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В Госдуме предложили сократить продолжительность новогодних праздников

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с "Газетой.ru" поддержал предложение сделать 31 декабря выходным и высказался за сокращение новогодних каникул.
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МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

Коммерсантъ 10:00
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Россию могут отстранить от международных соревнований на четыре года

Если заседание в Париже примет такое решение, спортсмены из России получат право участвовать в Олимпийских играх летом 2020 года только под нейтральным флагом.
Радио Комсомольская правда вчера в 14:54
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VSE42.RU вчера в 19:20
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Политика

Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что переход Украины на европейское законодательства препятствует продолжению транзита газа, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 10:51
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Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов

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Студент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Марат Нигматулин, обвиняемый в оправдании терроризма, заявил, что в библиотеке вуза его около двух часов избивали двое мужчин, которые представились сотрудниками ФСБ.
Daily Storm 08:19
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Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре

В течение всего декабря в России будут наблюдаться температурные аномалии, сообщил центр "Фобос".
РИА Новости вчера в 12:17
Общество

«Левада-центр»: 53% молодых россиян хотят уехать из страны

«Левада-центр» представил данные опроса россиян об их эмиграционных настроениях: 53% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать из России.
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Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Известия 07:41
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Шнуров и Васильева увидели проблему в образе «сварщика с водкой»

Шнуров отметил, что в США есть ролевые модели тех, кто много работал и достиг успеха, в качестве примера он указал на Стива Джобса, Илона Маска и рэпера Jay-Z.
РБК 11:30
Технологии

PS5 еще до выхода обошла Xbox в одном из направлений

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НАСА делится концепцией роботизированного лунного аппарата с промышленностью

AstroNews.ru вчера в 14:20
Общество

В Центре Бакулева назначили нового директора после ухода Лео Бокерии

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Скворцова поручила вернуть трансплантолога Каабака в детский НМИЦ

Детский трансплантолог Михаил Каабак продолжит работу в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей, откуда его ранее уволили, сообщила пресс-служба Минздрава.
РИА Новости 08:16
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Первым космонавтом, который честно признался, что плохо чувствовал себя в невесомости, был Герман Титов.
Российская газета 10:27
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Мосгорсуд отменил решение об аресте замглавы Росалкогольрегулирования

Мосгорсуд отменил решение Пресненского суда Москвы об аресте и освободил из-под стражи заместителя главы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, сообщила «Ведомостям» пресс-служба суда.
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Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона

Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
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Звезда сериала «Кухня» Анна Бегунова стала мамой во второй раз

Звезда сериала «Кухня» Анна Бегунова и известный по проекту «Физрук» актер Дмитрий Власкин поженились в прошлом году.
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Экономика

Медведев поддержал подход Минфина к инвестированию средств ФНБ

Министерство финансов, рассказал председатель правительства, отвечая на вопрос ТАСС, докладывало ему общие принципы, и в целом он их поддержал.
Российская газета вчера в 10:37
Армия и оружие

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Уполномоченный представитель самопровозглашённой Луганской народной республики, глава МИД ЛНР Владислав Дейнего заявил о завершении в срок ЛНР демонтажа фортификационных сооружений и других объектов военного назначения в зоне разведения войск в районе населённого пункта Золотое.
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Авто

Aston Martin посвятил DBS Superleggera сверхзвуковому самолету

Компания Aston Martin анонсировала спецверсию флагманского спорткара DBS Superleggera, посвященную сверхзвуковому самолету Concorde.
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Жанна Агузарова удивила поклонников своей внешностью после пластики

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Новый китайский купе-кроссовер Lynk&Co построили на платформе Volvo

Модель, получившая нехитрое обозначение 05, построена на разработанной Geely и Volvo платформе CMA – той самой, что стала основой для шведского паркетника XC40 последнего поколения.
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Посол в Лондоне рассказал об обидах Британии из-за дела Скрипалей

В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
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Фото Т-72Б1МС из новой партии появилось в Сети

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Ранее Лукашенко назвал Калининградскую область России «нашей областью», заявив, что говорит о её жителях как «наших калининградцах», потому что Белоруссия «отвечала и отвечает» за регион.
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В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

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Газета.Ru 05:17
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