Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк: россияне в среднем платят за ЖКХ 3826 рублей

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года платеж увеличился на 3%. В среднем, по оценке специалистов, на ЖКХ уходит 9% семейного бюджета. Сбербанк анализировал данные по тратам на газ, электроэнергию, теплоэнергию, водоснабжение и на капремонт.
Читать в источнике
Комментировать387

Подробнее о событии

Петербург обогнал Москву по росту платы за ЖКХ

Фонтанка.Рувчера в 07:23

Траты россиян на услуги ЖКХ увеличились на 3%

Интерфаксвчера в 09:43

Сбербанк: россияне в среднем платят за ЖКХ 3826 рублей

Коммерсантъвчера в 07:57

Жители Рязанской области больше всех в стране тратят на ЖКУ

REGNUM04:51

Эксперты назвали регионы-лидеры по росту цен на ЖКХ

РБКвчера в 08:10

Сбербанк проанализировал траты россиян на ЖКХ

РИА Новостивчера в 06:50

Эксперты подсчитали, в каких регионах платежи за ЖКУ растут быстрее

ТАССвчера в 06:31
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 19:46, Вашингтон
Футбол

«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли французский «Лион» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов UEFA.
Коммерсантъ 14:50
Политика

В «Нафтогазе» заявили о планах «Газпрома» перекрыть вентиль 1 января

Если Украина и Россия не подпишут договор по транзиту газа, «Газпром», который является участником сделки, уже с начала 2020 года прекратит подачу топлива в сторону государства.
РБК 17:49
Общество

В Госдуме предложили сократить новогодние праздники

Предложение по сокращению продолжительности новогодних праздников поступило от председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
Mockva.ru вчера в 08:09
Политика

Законопроект о выплате пенсий жителям Донбасса внесли в Раду

Депутаты Верховной рады внесли законопроект, согласно которому будут выплачиваться пенсии жителям части Донбасса, находящейся вне контроля Киева, пишет RNS.
Вечерняя Москва 09:34
Армия и оружие

ВВС Южной Кореи и Японии сопровождали Ту-95 над нейтральными водами

РИА Новости 05:50
Спорт

Сборная России по пляжному футболу вышла в плей-офф ЧМ

В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу сборная России обыграла Белоруссию – 5:3.
Metaratings 00:35
Космос

На МКС все туалеты вышли из строя

Говорит Москва 04:20
Гаджеты

В рейтинге DxOMark больше не будет смартфонов Honor

По словам президента, новые флагманские смартфоны Honor V30 и Honor V30, а также, вероятно, последующие устройства компании не смогут принять участие в оценке DxOMark из-за стандартов, которые устанавливаются и постоянно корректируются известной лабораторией, занимающейся тестированием камер.
iXBT.com 03:20
Армия и оружие

В Мали 13 французских военных погибли при столкновении вертолетов

РИА Новости вчера в 04:01
Спорт

Путин вручил госнаграды Борису Ротенбергу и Михаилу Рахлину

Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге вручил госнаграды в клубе дзюдо "Турбостроитель". Там он занимался сам много лет назад.
Московский Комсомолец 08:46
Шоу-бизнес

Певица и телеведущая Ольга Орлова обнажилась прямо на работе

Певица и телеведущая Ольга Орлова выложила в Инстаграм свое фото без одежды.
Аргументы недели 07:15
Кино

Путин и Медведев поздравили Галину Польских с юбилеем

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили актрису театра и кино Галину Польских с 80-летием.
ТАСС 02:36
Общество

Названы города России с лучшим качеством жизни

BFM.ru вчера в 10:19
Политика

Президент Европарламента вручил Олегу Сенцову премию Сахарова

Премию «За свободу мысли» имени Сахарова, присужденную Олегу Сенцову в 2018 году, лично вручил украинскому режиссеру президент Европарламента Давид Сассоли 26 ноября на состоявшемся заседании, которое транслировалось на сайте Европарламента.
Красная весна вчера в 13:52
Космос

Американцы закончили работу над пассажирским космическим кораблем

Starliner был разработан компанией Boeing для NASA в рамках программы Commercial Crew, целью которой является отказ от сторонних космических кораблей.
Популярная механика 24 ноября в 19:02
Общество

«Нет денег». Садовый заявил, что его семья не сможет внести залог

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что у его семьи нет денег на залог, о котором прокуратура будет ходатайствовать в суде.
Украина.ру 06:52
Общество

Новые лососевые заводы запустят в следующем году на Сахалине

Известия 09:04
Общество

Бывшего президента Бразилии приговорили к 17 годам тюрьмы

Федеральный региональный суд четвертого округа Бразилии отклонил апелляцию бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силвы по делу о коррупции и отмывании денег и продлил срок его тюремного заключения до 17 лет, одного месяца и десяти дней, передает телеканал Globo.
РБК 19:40
Политика

Трамп намерен объявить мексиканские наркокартели террористами

Американские власти намерены приравнять мексиканские наркокартели к террористическим организациям «в ближайшем будущем».
RT на русском вчера в 19:47
Наука

Лучшее за день. 26 ноября

Как черный кремний помогает найти взрывчатку, где эпидемии могут нанести ответный удар и как продлить работу навигаторов в России, расскажет наш ночной дайджест.
Индикатор вчера в 17:07
Авто

Китайский Geely совместно с Volvo построили новый кроссовер

Китайская марка Lynk & Co, принадлежащая местному автогиганту Geely и шведской Volvo, готовит к выходу на рынок новый купе-кроссовер с индексом 05.
Автоновости дня вчера в 12:05
Политика

Крым — ваш. Apple признала Крым частью России в своих приложениях

Крым признан российской территорией корпорацией Apple, сообщает глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев 27 ноября.
Красная весна 05:14
Здоровье

Доктор Мясников дал советы по питанию для людей пожилого возраста

Известный российский врач Мясников объяснил нашему изданию, чем питаться в пожилом возрасте, чтобы жить дольше.
Evo-rus.com 08:23
Армия и оружие

Танковый дрифт украинского Т-80БВ показали на видео

В Сети опубликовали видео дрифтующего украинского танка Т-80БВ.
Взгляд.ру 07:23
Здоровье

Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака

Во вторник пресс-служба Минздрава сообщила, что министр здравоохранения Вероника Скворцова встретилась с Михаилом Каабаком, по результатам встречи было объявлено, что он и его коллега Надежда Бабенко вернутся к работе в НЦЗД, такое поручение было дано руководству центра.
Коммерсантъ 15:36
Шоу-бизнес

Архивное фото Аллы Пугачевой без макияжа поразило фанатов

Опубликованный на днях фотоснимок популярной певицы Аллы Пугачевой без макияжа не на шутку удивил её поклонников.
Территория новостей 15:12
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 10:52
Экономика

Госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год

Госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год Обеспокоенный необходимостью ускорения экономики, Белый дом вчера заявил о планах дифференцировать подходы к частому бизнесу и госкомпаниям при наращивании их производительности.
Коммерсантъ 17:49
Политика

СМИ сообщили о реакции Макрона на письмо Путина по ракетам

В конце сентября Путин направил письмо странам — участницам НАТО и некоторым государствам, не входящим в блок, в частности Китаю, сообщал «Коммерсантъ».
РБК 19:03
Армия и оружие

Baijiahao (Китай): союзники США наблюдают за территорией России, а американские войска стягиваются у ее границ. Россия: вы думаете о том, чтобы напасть? (Baijiahao)

Эстония — единственная соседняя России страна, которая не ратифицировала договор о границах.
ИноСМИ 16:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное