Экономика
КоммерсантъСбербанк: россияне в среднем платят за ЖКХ 3826 рублей
По сравнению с аналогичным периодом 2018 года платеж увеличился на 3%. В среднем, по оценке специалистов, на ЖКХ уходит 9% семейного бюджета. Сбербанк анализировал данные по тратам на газ, электроэнергию, теплоэнергию, водоснабжение и на капремонт.
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Футбол
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли французский «Лион» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов UEFA.
Политика
В «Нафтогазе» заявили о планах «Газпрома» перекрыть вентиль 1 января
Если Украина и Россия не подпишут договор по транзиту газа, «Газпром», который является участником сделки, уже с начала 2020 года прекратит подачу топлива в сторону государства.
Общество
В Госдуме предложили сократить новогодние праздники
Предложение по сокращению продолжительности новогодних праздников поступило от председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
Политика
Законопроект о выплате пенсий жителям Донбасса внесли в Раду
Депутаты Верховной рады внесли законопроект, согласно которому будут выплачиваться пенсии жителям части Донбасса, находящейся вне контроля Киева, пишет RNS.
Спорт
Сборная России по пляжному футболу вышла в плей-офф ЧМ
В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу сборная России обыграла Белоруссию – 5:3.
Космос
На МКС все туалеты вышли из строя
Гаджеты
В рейтинге DxOMark больше не будет смартфонов Honor
По словам президента, новые флагманские смартфоны Honor V30 и Honor V30, а также, вероятно, последующие устройства компании не смогут принять участие в оценке DxOMark из-за стандартов, которые устанавливаются и постоянно корректируются известной лабораторией, занимающейся тестированием камер.
Армия и оружие
В Мали 13 французских военных погибли при столкновении вертолетов
Спорт
Путин вручил госнаграды Борису Ротенбергу и Михаилу Рахлину
Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге вручил госнаграды в клубе дзюдо "Турбостроитель". Там он занимался сам много лет назад.
Шоу-бизнес
Певица и телеведущая Ольга Орлова обнажилась прямо на работе
Певица и телеведущая Ольга Орлова выложила в Инстаграм свое фото без одежды.
Кино
Путин и Медведев поздравили Галину Польских с юбилеем
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили актрису театра и кино Галину Польских с 80-летием.
Общество
Названы города России с лучшим качеством жизни
Политика
Президент Европарламента вручил Олегу Сенцову премию Сахарова
Премию «За свободу мысли» имени Сахарова, присужденную Олегу Сенцову в 2018 году, лично вручил украинскому режиссеру президент Европарламента Давид Сассоли 26 ноября на состоявшемся заседании, которое транслировалось на сайте Европарламента.
Космос
Американцы закончили работу над пассажирским космическим кораблем
Starliner был разработан компанией Boeing для NASA в рамках программы Commercial Crew, целью которой является отказ от сторонних космических кораблей.
Общество
«Нет денег». Садовый заявил, что его семья не сможет внести залог
Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что у его семьи нет денег на залог, о котором прокуратура будет ходатайствовать в суде.
Общество
Бывшего президента Бразилии приговорили к 17 годам тюрьмы
Федеральный региональный суд четвертого округа Бразилии отклонил апелляцию бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силвы по делу о коррупции и отмывании денег и продлил срок его тюремного заключения до 17 лет, одного месяца и десяти дней, передает телеканал Globo.
Политика
Трамп намерен объявить мексиканские наркокартели террористами
Американские власти намерены приравнять мексиканские наркокартели к террористическим организациям «в ближайшем будущем».
Наука
Лучшее за день. 26 ноября
Как черный кремний помогает найти взрывчатку, где эпидемии могут нанести ответный удар и как продлить работу навигаторов в России, расскажет наш ночной дайджест.
Авто
Китайский Geely совместно с Volvo построили новый кроссовер
Китайская марка Lynk & Co, принадлежащая местному автогиганту Geely и шведской Volvo, готовит к выходу на рынок новый купе-кроссовер с индексом 05.
Политика
Крым — ваш. Apple признала Крым частью России в своих приложениях
Крым признан российской территорией корпорацией Apple, сообщает глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев 27 ноября.
Здоровье
Доктор Мясников дал советы по питанию для людей пожилого возраста
Известный российский врач Мясников объяснил нашему изданию, чем питаться в пожилом возрасте, чтобы жить дольше.
Армия и оружие
Танковый дрифт украинского Т-80БВ показали на видео
В Сети опубликовали видео дрифтующего украинского танка Т-80БВ.
Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Во вторник пресс-служба Минздрава сообщила, что министр здравоохранения Вероника Скворцова встретилась с Михаилом Каабаком, по результатам встречи было объявлено, что он и его коллега Надежда Бабенко вернутся к работе в НЦЗД, такое поручение было дано руководству центра.
Шоу-бизнес
Архивное фото Аллы Пугачевой без макияжа поразило фанатов
Опубликованный на днях фотоснимок популярной певицы Аллы Пугачевой без макияжа не на шутку удивил её поклонников.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Экономика
Госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год
Госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год Обеспокоенный необходимостью ускорения экономики, Белый дом вчера заявил о планах дифференцировать подходы к частому бизнесу и госкомпаниям при наращивании их производительности.
Политика
СМИ сообщили о реакции Макрона на письмо Путина по ракетам
В конце сентября Путин направил письмо странам — участницам НАТО и некоторым государствам, не входящим в блок, в частности Китаю, сообщал «Коммерсантъ».
Армия и оружие
Baijiahao (Китай): союзники США наблюдают за территорией России, а американские войска стягиваются у ее границ. Россия: вы думаете о том, чтобы напасть? (Baijiahao)
Эстония — единственная соседняя России страна, которая не ратифицировала договор о границах.