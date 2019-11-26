Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк: россияне в среднем платят за ЖКХ 3826 рублей

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года платеж увеличился на 3%. В среднем, по оценке специалистов, на ЖКХ уходит 9% семейного бюджета. Сбербанк анализировал данные по тратам на газ, электроэнергию, теплоэнергию, водоснабжение и на капремонт.
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Эксперты подсчитали, в каких регионах платежи за ЖКУ растут быстрее

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Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
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Делать аборты частным клиникам никто не запрещает.
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Роскачество подвело итоги «Винного гида»

РИА Новости 04:15
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Обнаружены останки тела пропавшей дочери бойца UFC

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Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением касательно рекомендации Всемирного антидопингового агентства (WADA) разрешить чистым спортсменам из России принимать участие в международных соревнованиях.
Газета.Ru 08:20
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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей включить Михаила Каабака и Надежду Бабенко в группу трансплантологов детского центра.
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Cyberpunk 2077 короче третьего «Ведьмака», но намного реиграбельнее

По словам разработчиков Cyberpunk 2077, на прохождение основной сюжетной линии игры уйдёт меньше времени, чем на третьего «Ведьмака».
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Путин встретится с президентом УЕФА Чеферином 27 ноября в Петербурге

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Интервьюер спросила Хабенского, почему он долго не отваживался начать новые отношения после смерти жены.
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К посольству Украины в Москве принесли унитазы

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Исполнительный директор государственного предприятия Роскосмос по перспективным программам Александр Блошенко сообщил, что в ближайшем будущем на земном спутнике установят несколько телескопов.
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Отмечается, что монеты номиналом 5 гривен введут в оборот с 20 декабря. В 2020 году появятся монеты в 10 гривен.
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Опросив жителей 78 российских городов, ученые выяснили, что выше всего в 2019 году оценивают качество своей жизни в Казани.
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Эрдоган призвал население Турции отказаться от доллара в пользу лиры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к населению страны с просьбой отказаться от покупки доллара, сделав выбор в пользу турецкой лиры.
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«Союзмультфильм» покажет продолжение «Умки» к 50-летию мультфильма

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