Экономика
КоммерсантъСбербанк: россияне в среднем платят за ЖКХ 3826 рублей
По сравнению с аналогичным периодом 2018 года платеж увеличился на 3%. В среднем, по оценке специалистов, на ЖКХ уходит 9% семейного бюджета. Сбербанк анализировал данные по тратам на газ, электроэнергию, теплоэнергию, водоснабжение и на капремонт.
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Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предлагает сократить число выходных дней в новогодние праздники.
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Cyberpunk 2077 короче третьего «Ведьмака», но намного реиграбельнее
По словам разработчиков Cyberpunk 2077, на прохождение основной сюжетной линии игры уйдёт меньше времени, чем на третьего «Ведьмака».
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Президент Эстонии вручила Зеленскому подарок
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Политика
К посольству Украины в Москве принесли унитазы
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Metacritic подводит итоги: названы лучшие сериалы десятилетия
За каждое первое место шоу получает три балла, за второе – два балла, с третьего по десятое – один балл, с одиннадцатого по двадцатое – полбалла.
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Нацбанк Украины вводит в оборот новые монеты
Отмечается, что монеты номиналом 5 гривен введут в оборот с 20 декабря. В 2020 году появятся монеты в 10 гривен.
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Опросив жителей 78 российских городов, ученые выяснили, что выше всего в 2019 году оценивают качество своей жизни в Казани.
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Эрдоган призвал население Турции отказаться от доллара в пользу лиры
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к населению страны с просьбой отказаться от покупки доллара, сделав выбор в пользу турецкой лиры.
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