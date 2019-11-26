Экономика
КоммерсантъСбербанк: россияне в среднем платят за ЖКХ 3826 рублей
По сравнению с аналогичным периодом 2018 года платеж увеличился на 3%. В среднем, по оценке специалистов, на ЖКХ уходит 9% семейного бюджета. Сбербанк анализировал данные по тратам на газ, электроэнергию, теплоэнергию, водоснабжение и на капремонт.
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Происшествия
Двое детей погибли в Крыму от отравления неизвестным веществом
Главной версией следствия пока является отравление веществом неясной этиологии.
Политика
Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему
Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
Происшествия
Автобус с российскими туристами перевернулся в Доминикане
Автобус с 70 туристами, из которых по меньшей мере 60 россиян, столкнулся с грузовиком и перевернулся в Доминиканской республике, пишет 26 ноября газета Diario Libre.
Политика
Зеленский пообещал «ценный подарок» за поимку контрабандиста
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Наука
Учёные обнаружили вызывающие отвращение к курению клетки мозга
Исследователи из Торонтского университета (Канада) обнаружили клетки мозга, вызывающие отвращение к никотину.
Футбол
«Реал» пробился в плей-офф Лиги чемпионов
Мадридский «Реал» досрочно вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Шоу-бизнес
Мария Миронова впервые вышла в свет после родов
Почти два месяца назад Мария Миронова стала мамой во второй раз. Артистка рожала в Греции и лишь недавно вернулась домой в Москву.
Спорт
В администрацию Путина срочно вызваны главы спортивных федераций
Главы спортивных федераций в России срочно вызваны в администрацию президента РФ из-за возможных санкций Всемирной антидопинговой организации (WADA).
Экономика
«Коммерсантъ» нашел новых совладельцев «Антипинского НПЗ»
Партнерами Сбербанка в "Антипинском НПЗ", кроме азербайджанской SOCAR, могли стать бывший старший вице-президент "ЛУКОЙЛа" Валерий Субботин и однокурсник Владимира Путина, партнер группы "Киевская площадь" Ильгам Рагимов, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на источники.
Киберспорт
Роман Дворянкин покинет Virtus.pro
Роман Дворянкин покинет пост генерального менеджера киберспортивного клуба Virtus.pro в январе 2020 года.
Политика
Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила велосипед лидеру Украины в ходе его визита в республику.
Политика
Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины
Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
Футбол
Сёмин извинился перед болельщиками «Локомотива» за матч с «Байером»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин попросил прощения у болельщиков команды за игру в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером».
Музыка
София Ротару переживает из-за травли в российских СМИ
София Ротару переживает из-за скандала, который разразился в сети после новости о ее возвращении на российскую сцену.
Происшествия
МАК назвал причины крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Напомним, что Boeing 737-800 авиакомпании Flydubai, летевший из Дубая, разбился при заходе на посадку в ночь на 19 марта 2016 года в аэропорту Ростова-на-Дону.
Политика
США заморозили военную помощь Украине в день беседы Трампа с Зеленским
Административно-бюджетное управление администрации президента США (OMB) выпустило документ о заморозке военной помощи Украине вечером 25 июля, в день разговора американского лидера Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает CNN со ссылкой на документы, поступившие в комитет по бюджету палаты представителей.
Кино
Дадли Дурсль из «Гарри Поттера» появился в камео в «Темных началах»
Гарри Меллинг, исполнивший роль Дадли Дурсля в «Гарри Поттере», поразил поклонников сериала «Тёмные начала» своим появлением в новом эпизоде.
Политика
Помпео отреагировал на сообщения о вмешательстве Украины в выборы США
Госсекретарь США Майк Помпео не стал опровергать сообщения о предполагаемом взломе сервера нацкомитета Демократической партии Украиной, заявив о попытках "многих стран" подорвать американский государственный строй и вмешаться в выборы, сообщает РИА Новости.
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Интернет
Facebook заплатит пользователям за участие в опросах
Что интересно, в дальнейшем, после набора определенного количества очков, пользователь соцсети сможет вывести заработанные в приложении деньги — для этого ему необходимо иметь счет в PayPal.
Интернет
В WhatsApp появится функция автоматического удаления сообщений
В WhatsApp тестируется новая функция, позволяющая устанавливать таймер для автоматического удаления публикаций.
Происшествия
Адвокат историка Соколова заявил о его возможном переводе в Москву
Общество
Британия начинает тестирование карт «Мир»
Реализация проекта по приёму европейскими странами карт российской платёжной системы «Мир» начнётся с Великобритании, сообщили 26 ноября в фонде «Росконгресс».