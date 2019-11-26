Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк: россияне в среднем платят за ЖКХ 3826 рублей

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года платеж увеличился на 3%. В среднем, по оценке специалистов, на ЖКХ уходит 9% семейного бюджета. Сбербанк анализировал данные по тратам на газ, электроэнергию, теплоэнергию, водоснабжение и на капремонт.
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Траты россиян на услуги ЖКХ увеличились на 3%

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Коммерсантъ07:57

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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 16:02, Ашберн
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