Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк: россияне в среднем платят за ЖКХ 3826 рублей

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года платеж увеличился на 3%. В среднем, по оценке специалистов, на ЖКХ уходит 9% семейного бюджета. Сбербанк анализировал данные по тратам на газ, электроэнергию, теплоэнергию, водоснабжение и на капремонт.
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Траты россиян на услуги ЖКХ увеличились на 3%

Интерфакс09:43

Сбербанк: россияне в среднем платят за ЖКХ 3826 рублей

Коммерсантъ07:57

Эксперты подсчитали, в каких регионах платежи за ЖКУ растут быстрее

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РБК08:10

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Аналитики назвали объем трат россиян на услуги ЖКХ

Rambler News Service06:49

Петербург обогнал Москву по росту платы за ЖКХ

Фонтанка.Ру07:23
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Миллер рассказал о препятствиях для транзита газа через Украину

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В польском городе Ольштын студентку Варминско-Мазурского университета отстранили от учебы из-за записанного ею видео с ксенофобскими оскорблениями в адрес украинки, которая ехала с ней в одном поезде.
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Неизвестные во вторник утром забросали камнями и бутылками здание Пирейской митрополии Элладской церкви, которую возглавляет выступивший против признания украинских раскольников митрополит Пирейский Серафим, сообщает греческое церковное агентство Romfea.gr.
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Lenta.ru 10:02
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В Госдуме поддержали запрет продажи алкоголя в новогодние праздники

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СК возбудил дело о доведении до самоубийства следовательницы в Сочи

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В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ

Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
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Фото Т-72Б1МС из новой партии появилось в Сети

Т-72Б1МС создан по теме «Прорыв» и выпущен на 61-ом ремонтном заводе, который находится в пригороде Санкт-Петербурга.
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Президент Украины Владимир Зеленский попросил помощи украинцев в поиске и задержании "крестного отца контрабанды" Вадима Альперина и пообещал за это ценный подарок.
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«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
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Алиханов ответил на слова Лукашенко о Калининградской области

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Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба пожаловался президенту РПЛ Сергею Прядкину после оскорблений болельщиков на матче квалификации Евро-2020 с Сан-Марино.
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