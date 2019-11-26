Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк: россияне в среднем платят за ЖКХ 3826 рублей

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года платеж увеличился на 3%. В среднем, по оценке специалистов, на ЖКХ уходит 9% семейного бюджета. Сбербанк анализировал данные по тратам на газ, электроэнергию, теплоэнергию, водоснабжение и на капремонт.
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Траты россиян на услуги ЖКХ увеличились на 3%

Интерфаксвчера в 09:43

Аналитики назвали объем трат россиян на услуги ЖКХ

Rambler News Serviceвчера в 06:49

Петербург обогнал Москву по росту платы за ЖКХ

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Сбербанк проанализировал траты россиян на ЖКХ

РИА Новостивчера в 06:50

Сбербанк: россияне в среднем платят за ЖКХ 3826 рублей

Коммерсантъвчера в 07:57

Эксперты подсчитали, в каких регионах платежи за ЖКУ растут быстрее

ТАССвчера в 06:31
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Происшествия

В ДТП с автобусом и электричкой под Астраханью пострадали 10 человек

Газета.Ru 00:53
Экономика

Зарплаты россиян не позволят накопить на пенсию

Российские экономисты пришли к выводу, что граждане, получающие менее ста тысяч рублей в год вряд ли могут рассчитывать на получение пенсии после выхода на заслуженный отдых.
Deita.ru вчера в 03:45
Происшествия

Автобус с российскими туристами перевернулся в Доминикане

Автобус с 70 туристами, из которых по меньшей мере 60 россиян, столкнулся с грузовиком и перевернулся в Доминиканской Республике, пишет 26 ноября газета Diario Libre.
Известия вчера в 15:53
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На Кубани при пожаре в хозяйственной постройке погибли четыре человека

РБК 01:14
Политика

Четыре страны обратились к России с требованием по Украине

«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Lenta.ru вчера в 18:39
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Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок России

Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология" (бренд ORSIS).
РИА Новости вчера в 20:12
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Владивосток станет официально столицей Приморья

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Владивостока подготовили для краевых коллег законопроект о статусе Владивостока, его рассмотрели 14 ноября 2019 года.
REGNUM вчера в 21:17
Происшествия

СК проверит сообщения о нападениях подростков в Новосибирске

RT на русском вчера в 23:06
Политика

Партия Порошенко призвала не допустить прямых поставок газа из России

Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко потребовала от власти не допустить возобновления прямых закупок газа из России, назвав это угрозой для национальной безопасности страны.
RT на русском вчера в 14:03
Экономика

Сбербанк профинансирует строительство первой платной дороги в Москве

Сбербанк одобрил АО «Новая концессионная компания» (НКК) бридж-кредит на 2 млрд руб. на финансирование строительства первой платной дороги в Москве: Северного дублера Кутузовского проспекта.
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Футбол

«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском вчера в 14:47
Политика

В Раде зарегистрирован законопроект о новом порядке получения пенсий жителям ЛДНР

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона предусматривающий получение пенсий жителями ЛНР и ДНР без регистрации переселенцами.
ИА Новороссия вчера в 15:45
Происшествия

Спасшего девочку от педофила российского подростка наградили

26 ноября стало известно, что Владислав и Сизых спасли девятилетнюю девочку от изнасилования.
Lenta.ru 00:24
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Известия вчера в 07:41
Происшествия

Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы Центра «Э» Ингушетии

Газета.Ru 01:22
Происшествия

На серой ветке московского метро человек упал на рельсы

РИА Новости 00:49
Хоккей

Тренера «Калгари» Питерса обвиняют в расизме

Перспективная и интересная команда не попадает пока в зону плей-офф, проиграв 8 из 11 последних матчей, а её главный тренер стал объектом яростной критики.
Чемпионат вчера в 23:21
Культура

Артист Данилко со слезами покинул студию украинского телешоу

РБК 00:14
Общество

Греф назвал своей виной утечку данных клиентов Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф назвал себя ответственным за утечку данных клиентов банка, которая произошла в сентябре.
Lenta.ru вчера в 17:10
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета 25 ноября в 04:15
Армия и оружие

В США увидели в таинственной российской ракете оружие для Су-57

Военные эксперты американского журнала The Drive уверены, что новая ракета является «секретным оружием» Су-57.
Южный Федеральный вчера в 23:18
Происшествия

СК возбудил дело о доведении до самоубийства следовательницы в Сочи

Газета.Ru вчера в 08:44
Политика

Президент Путин запустит трассу М11 и заложит новый патрульный корабль

Вести.Ru вчера в 22:28
Футбол

«Манчестер Сити» разошелся миром с «Шахтером»

В рамках группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" дома разошелся миром с донецким "Шахтером" и вышел в плей-офф турнира.
Газета.Ru вчера в 17:00
Экономика

Верховный суд рассмотрит проблему перекладывания вины за уход от налогов

Коллегия по экономическим спорам Верховного суда 25 декабря рассмотрит вопрос о законности взысканий, если компания не была организатором схемы ухода от налогов, а выгоду получили ее контрагенты.
РБК вчера в 16:00
Политика

США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским

Белый дом принял первые меры по заморозке военной помощи Украине 25 июля, то есть в день, когда состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает издание Hill со ссылкой на документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса.
РИА Новости вчера в 18:33
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«Нафтогаз» пригрозил забирать в свои хранилища транзитный газ из РФ

Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина будет закачивать транзитный газ из России в подземные хранилища, если не будет заключен соответствующий контракт между странами, сообщает ТАСС.
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Назван худший город в России по качеству жизни

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Армия и оружие

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия вчера в 14:50
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В Екатеринбург привезут 66 редких картин Кандинского, которые никогда не были на Урале

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