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Сбербанк с 7 мая повысит ставки по ипотеке на 0,4 процентного пункта, сообщили "Интерфаксу" в колл-центре "ДомКлик" - сервиса для поиска и сделок с жилой и коммерческой недвижимостью.

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С чего всё началось Сбербанк повысит ставки по ипотеке На 6 мая ставка по ипотеке на готовое жилье составляла 7,3%, на приобретение строящегося жилья (с учетом льготных ставок по госпрограммам) — от 4,1%, следует из данных на сайте Сбербанка. РБК вчера в 13:51