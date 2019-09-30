Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотеке, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотеке

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