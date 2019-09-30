Недвижимость
РИА НовостиРоссийские банки массово снижают ставки по ипотеке
Несколько крупных российских банков с 1 октября уменьшают ипотечные ставки, следует из опроса, проведенного РИА Новости. Ранее о снижении показателя объявил Сбербанк, где минимальная ставка составит 7,3 процента годовых.
Читать в источнике
Оценить238
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 03:27, Вашингтон
Общество
В ДНР началась первая перепись населения
РИА Новости 02:43
Наука
Российские ученые впервые в мире создали электрический «алмаз»
Известия 29 сентября в 22:50
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Экономика
На сокращение чиновников в России потратят почти 5 млрд рублей
В ближайшие три года на увольнение федеральных чиновников планируют потратить 4,8 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минфине.
Известия вчера в 19:15
Армия и оружие
Российский спецназ заметили в Норвегии
Известия вчера в 03:52
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.
Интерфакс 02:02
Политика
Стало известно о встречах генпрокурора США с иностранными спецслужбами
Генеральный прокурор США Уильям Барр встречался с представителями иностранных спецслужб за пределами страны.
Lenta.ru 01:59
Спорт
Мария Ласицкене стала трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту
Бронзу выиграла американка Вашти Каннингем (2,00). Таким образом, россиянка стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира.
РЕН ТВ вчера в 15:28
Политика
Грету Тунберг пригласили в Госдуму
Депутат Госдумы Василий Власов решил пригласить шведскую экоактивистку Грету Тунберг на выступление в Госдуму перед российской молодежью.
Известия вчера в 20:48
Общество
Пользователи со всего Интернета ищут леопарда на фото
Пользователи социальной сети Twitter и вообще всей Сети пытаются разглядеть леопарда на фото, где хищник замаскировался среди земли, камней и дерева.
Народные новости 29 сентября в 18:01
Космос
Минобороны подало иск к РКК «Энергия» на 5 млрд рублей
Иск поступил в суд 27 сентября, к производству он пока не принят, основания исковых требований в материалах суда на данный момент не приводятся, передает РИА «Новости».
Взгляд.ру 01:55
Шоу-бизнес
Наследство режиссера Марка Захарова достанется его дочери Александре
Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.
Ugpressa.ru 29 сентября в 05:38
Армия и оружие
Китай представил на параде образцы новейшего вооружения
1 октября в Пекине во время посвященного 70-летию образования Китайской Народной Республики парада было продемонстрировано новейшее оружие, находящееся на вооружении Народно-освободительной армии страны.
REGNUM 01:35
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал лицо дочери в передаче «Секрет на миллион»
В студии артист впервые показал лицо своей дочери.
OAnews вчера в 04:47
Шоу-бизнес
Телеведущая Екатерина Андреева снова помолодела
В Сети уже не первый год активно обсуждают 58-летнюю ведущую новостей Екатерину Андрееву.
Амур.инфо вчера в 04:36
Политика
В Белоруссии назвали размещение российской военной базы бессмысленным
26 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу — это неприятный эпизод, но главное, что Минск подтверждает союзнический характер отношений с Москвой.
Известия 01:44
Общество
В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам
МИР 24 вчера в 06:50
Общество
Москва достигла «барического дна»
Атмосферное давление в Москве побило рекорд 1 октября 1954 года и оказалось на «барическом дне».
Lenta.ru 02:21
Театры
В Москве началось прощание с Марком Захаровым
Прощание с народным артистом Марком Захаровым началось во вторник в 10:00 (мск) в театре «Ленком», который режиссер возглавлял более 40 лет.
Известия 03:23
Хоккей
«Рейнджерс» отправил Кравцова и Шестеркина в фарм-клуб
Нападающий Виталий Кравцов и голкипер Игорь Шестеркин начнут предстоящий сезон в АХЛ, сообщает официальный сайт клуба из Нью-Йорка.
Спорт-Экспресс вчера в 11:30
Музыка
Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова
Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец вчера в 12:47
Экономика
Минфин решил изменить подход к налогообложению богатых россиян
Минфин внес в Госдуму проект «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
РБК 02:00
Политика
Кремль прокомментировал вызвавшее протест назначение бывшего главы ДНР
Lenta.ru вчера в 09:09
Технологии
Минпромторг заменил разработчика нового самолёта на замену Ан-2
Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) не будет разрабатывать легкий многоцелевой самолет на замену Ан-2, новым разработчиком самолета названа компания "Байкал-Инжиниринг".
Военное обозрение 03:19
Происшествия
Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети
Газета.Ru вчера в 10:19
Здоровье
Врачи назвали первые симптомы рака печени
Три первых симптома появления раковой опухоли в печени человека обозначили врачи-онкологи из Великобритании.
Ugpressa.ru вчера в 00:27
Политика
Пушков: Трамп обидится на Зеленского из-за отказа в расследовании
Член Совета Федерации Алексей Пушков попытался предугадать реакцию президента Соединённых Штатов Дональда Трампа на отказ украинского лидера Владимира Зеленского проводить расследование "по делу Байдена".
Аргументы недели 02:32
Политика
«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке
«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Экономика
Санкции США ударили по судовладельцу танкеров «Ямал СПГ»
Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco, введенные 25 сентября, ударили по проекту «Новатэка» «Ямал СПГ», сообщает газета «Коммерсантъ».
Ведомости вчера в 13:16