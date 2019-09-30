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Политика Стало известно о встречах генпрокурора США с иностранными спецслужбами Генеральный прокурор США Уильям Барр встречался с представителями иностранных спецслужб за пределами страны.

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