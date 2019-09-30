Недвижимость

ТАССТАСССбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке

Сбербанк с 1 октября 2019 года снижает ставки по ипотечным кредитам, минимальная ставка на первичном рынке составит 7,3%, на вторичном - от 8,8% годовых.
Читать в источнике
Комментировать320

Подробнее о событии

Крупнейшие российские банки объявили о снижении ставок по ипотеке

ТАСС10:52

Первый из крупных банков опустит базовую ставку по ипотеке ниже 9%

РБК05:52

Сбербанк вновь снижает ставки по ипотеке

Ведомости04:18

Банк ДОМ.РФ снизил ставки по ипотеке

Интерфакс08:16

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

RT на русском03:38

Сбербанк снизит ставки по ипотеке

РИА Новости03:19

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Банки.ру03:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7015 источников, обновлено в 14:50, Вашингтон
Происшествия

Мосгорсуд заменил Павлу Устинову реальный срок условным

RT на русском 05:29
Происшествия

Гастарбайтера обвинили в изнасиловании россиянки и ее семилетнего сына

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об изнасиловании 48-летней москвички и ее семилетнего сына рабочим из Белоруссии.
Lenta.ru 12:18
Армия и оружие

У МиГ-35 нашли преимущество перед F-35

Радар AN-APG-81 и продвинутые датчики позволят F-35 обнаружить МиГ-35 раньше, после чего пилот выпустит AIM-120.
Утро.ru 05:44
Культура

Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru 06:32
Футбол

Первый канал покажет матчи сборной России против Шотландии и Кипра

Ближайшие матчи сборной России в квалификации чемпионата Европы 2020 года покажет Первый канал.
Евро-футбол.ру 14:00
Путешествия

Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции

РИА Новости 13:19
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев: «Моих детей вынашивали разные суррогатные матери»

Оба раза детей для певца вынашивали суррогатные мамы. Беременность у женщин наступала с первого раза - и с Никитой, и с Анной.
Комсомольская правда 08:57
Общество

Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться

Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 09:13
Здоровье

В России отзывают препарат от изжоги, который может вызвать рак

По всему миру - США, Канаде, Южной Корее, а теперь и в России - срочно отзывают популярный лекарственный препарат от изжоги.
РЕН ТВ 13:34
Политика

Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком

REGNUM 05:28
Гаджеты

Mi Mix 4 от Xiaomi официально отменен

Некоторые СМИ распространяли информацию о Mi Mix 4, в том числе с сомнительными изображениями, поэтому один из руководителей компании разместил пост в Weibo, чтобы прояснить ситуацию.
ГЛАС.RU 07:15
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК вчера в 14:22
Армия и оружие

Российский спецназ заметили в Норвегии

Известия 03:52
Футбол

«Сочи» победил «Ахмат» в матче 11-го тура РПЛ

ФК «Сочи» на своём поле одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 14:23
Политика

США расширили санкционные списки россиян

США расширили санкции против российских граждан и компаний за "вмешательство в выборы", сообщило американское Министерство финансов.
Газета.Ru 13:26
Футбол

Мамаев рассказал жене о жизни в колонии

Российский полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о своей жизни в колонии общего режима.
Lenta.ru 09:07
Финансы

Курс доллара поднялся выше 65 руб. впервые с середины сентября

Курс доллара по расчетам на завтра поднялся выше 65 руб. впервые с 12 сентября, следует из данных Московской биржи.
РБК 08:58
Политика

Зеленского уличили в копировании указа с документа ООН

Журналист Юрий Ткачёв обнаружил, что указ президента Украины Владимира Зеленского о целях устойчивого развития страны до 2030 года почти дословно скопирован с подобного документа Организации Объединённых Наций.
Life.ru 14:25
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Парму» в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ

ТАСС 14:36
Музыка

Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню

Музыкант Борис Гребенщиков написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста.
Pravda.Ru 03:41
Политика

Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста

В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 08:53
Происшествия

Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети

Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.
Газета.Ru 10:19
Политика

Der Spiegel: Зеленский оскорбил правительство Германии

Напомним, ранее представители Демпартии США начали процедуру импичмента Дональда Трампа из-за опубликованной стенограммы его переговоров с Владимиром Зеленским, который жаловался американскому лидеру на Германию и Францию, которые, по его словам, не соблюдают санкционный режим против России и практически не делают ничего из того, что «должны делать для Украины».
Евразия Daily вчера в 03:15
Шоу-бизнес

Наследство Анастасии Заворотнюк оценили в 500 миллионов

Речь шла о загородных домах, элитных квартирах, машинах и 500 млн рублей.
ФедералПресс 01:37
Шоу-бизнес

Савельева с мужем приехала на свадьбу падчерицы в Израиль

46-летний Кирилл Сафонов вместе с возлюбленной Сашей Савельевой приехал на свадьбу дочери.
Телепрограмма вчера в 17:05
Армия и оружие

Штрафы для уклонистов от армии могут возрасти в шесть раз

Начальник управления уточнил, что в основном уклонисты либо скрываются от военных комиссариатов, либо просто не приходят туда по повестке, не понимая, зачем им служить.
РИА Новости 13:19
Здоровье

Депздрав предупредил об опасности самолечения антибиотиками при ОРВИ

Прием антибиотиков при ОРВИ без назначения врача может негативно отразиться на здоровье человека.
Известия 10:58
Спорт

Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.
Газета.Ru 05:39
Шоу-бизнес

Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского

Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 01:10
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах

Изменения затронут устройства на Android и iOS, в частности поддержки лишится версия Android 2.3.x (Gingerbread), также мессенджер перестанет работать на iOS 8 2014 года.
Lenta.ru 12:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное