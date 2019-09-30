Недвижимость
ТАСССбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября 2019 года снижает ставки по ипотечным кредитам, минимальная ставка на первичном рынке составит 7,3%, на вторичном - от 8,8% годовых.
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Шоу-бизнес
Филипп Киркоров рассказал о похудении на 30 килограммов
Телеканал 360° вчера в 14:52
Происшествия
Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством
В 2010–2012 годах Дорофеев возглавлял управление «М» ФСБ, которое курирует работу правоохранительных органов, включая прокуратуру и судей.
РБК 28 сентября в 07:33
Политика
Дональд Трамп слил Украину навсегда
Дональд Трамп слил Украину уже одним фактом публикации стенограммы телефонного разговора с Владимиром Зеленским.
Pravda.Ru 11:24
Культура
Экспертная группа краеведов и историков создана в Республике Татарстан
Экспертная группа краеведов и историков создана в Республике Татарстан.
Сельская новь (Aксубаевский район) 09:10
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Общество
Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей
По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Футбол
Объявлен состав сборной России на матч с Шотландией и Кипром
Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на матчи отборочного тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза (РФС).
Газета.Ru 06:43
Политика
США ввели санкции против россиян, связанных с Пригожиным
США ввели санкции в отношении двух граждан России и трех компаний, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным и Агентством интернет-исследований, говорится в сообщении Минфина США.
BFM.ru 10:24
Финансы
Курс доллара поднялся выше 65 руб. впервые с середины сентября
Курс доллара по расчетам на завтра поднялся выше 65 руб. впервые с 12 сентября, следует из данных Московской биржи.
РБК 08:58
Футбол
Силкин: «Спартак» поступил правильно. «Динамо» надо что-то решить с Хохловым
Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мыслями о положении нынешнего наставника бело-голубых Дмитрия Хохлова.
Чемпионат 07:55
Общество
Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин
REGNUM вчера в 00:35
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери
Девочка появилась на свет весом 3 килограмма 700 граммов. Сначала Лазарев хотел ее назвать Анастасией, но в последний момент передумал.
Gazeta.SPb вчера в 12:59
Шоу-бизнес
Эдгард Запашный вслед за братом решился на операцию в Германии
Телепрограмма 07:23
Общество
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 09:13
Политика
Порошенко допросят с помощью полиграфа
Бывшего украинского президента Петра Порошенко планируют допросить 1 октября с помощью полиграфа.
RT на русском 11:44
Общество
На Урале тренера уволили за старые эротические фото
Национальная служба новостей вчера в 06:22
Шоу-бизнес
Рики Мартин в четвертый раз станет отцом
Рики Мартин стал отцом мальчиков-близнецов Маттео и Валентино в 2008 году — их родила суррогатная мать.
Salt Mag 05:21
Спорт
Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.
Газета.Ru 05:39
Шоу-бизнес
У Алены Водонаевой появилась третья нога после неудачного фотошопа
По мнению многих, Водонаева неудачно воспользовалась фоторедактором.
StarHit.ru 06:00
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
REGNUM вчера в 09:19
Гаджеты
В продажу поступают дешевые 4K телевизоры Xiaomi Mi TV Pro
Astera 27 сентября в 11:54
Автоспорт
Британец Хэмилтон стал победителем Гран-при России в Сочи
Британский автогонщик, пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке 16-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при России в Сочи.
iReactor вчера в 09:40
Культура
Директор «Ленкома» заявил о планах присвоить театру имя Захарова
Коллектив театра «Ленком» намерен обратиться к мэрии Москвы с просьбой присвоить учреждению имя народного артиста СССР Марка Захарова.
RT на русском 11:23
Армия и оружие
Власти Украины обяжут солдат учить иностранный язык и доктрины НАТО
Украина планирует в ближайшие пять лет нарастить число подразделений вооруженных сил, способных к выполнению общих задач с подразделениями стран-партнеров НАТО.
Pravda.Ru 08:52
Армия и оружие
На космодроме «Плесецк» произведен пуск ракеты «Тополь-М»
Технологический пуск ракеты «Тополь-М» был произведен 30 сентября из шахтной пусковой установки, расположенной на Государственном испытательном космодроме «Плесецк».
REGNUM 08:46
Армия и оружие
Молодая военнослужащая погибла от взрыва гранаты в Донбассе
Военнослужащая 24-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины "Айдар" Анастасия Витовская погибла в Донбассе, сообщает батальон на своей странице в Facebook.
Народные новости 09:28