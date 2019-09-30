Недвижимость

ТАССТАСССбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке

Сбербанк с 1 октября 2019 года снижает ставки по ипотечным кредитам, минимальная ставка на первичном рынке составит 7,3%, на вторичном - от 8,8% годовых.
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Первый из крупных банков опустит базовую ставку по ипотеке ниже 9%

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РИА Новости03:19

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Банки.ру03:24
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В России участились случаи с поддельными уведомлениями об уплате налогов, сообщает РБК со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).
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Газета.Ru 08:22
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Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский заявил, что штрафы для тех, кто пытается уклониться от службы в армии, могут вырасти в шесть раз.
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Руководство онкоцентра Блохина попросило дать правовую оценку действиям сотрудников отделения детской трансплантации костного мозга, которые потребовали сменить директора и в противном случае пригрозили увольнением.
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Небензя: Запад придумывает отговорки от участия в восстановлении Сирии

Западные страны придумывают новые предлоги для отказа от участия в восстановлении Сирии.
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Зеленский отказался возбуждать дело против Байдена по просьбе США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен проводить какие-либо расследования по приказу из-за рубежа.
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Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
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Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

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На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
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Сменить Марка Захарова на должности художественного руководителя "Ленкома" может директор Марк Варшавер.
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