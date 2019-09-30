Недвижимость

Lenta.ruLenta.ruСбербанк снизит ставки по ипотеке

«Снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября 2019 года (кроме продукта «Военная ипотека» и программы государственной поддержки для семей с детьми) составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости», — уточняется в сообщении.
Читать в источнике
Комментировать225

Подробнее о событии

Первый из крупных банков опустит базовую ставку по ипотеке ниже 9%

РБК05:52

Сбербанк вновь снижает ставки по ипотеке

Ведомости04:18

Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке

Интерфакс03:37

Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке

ТАСС03:33

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

РИА Новости03:19

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

RT на русском03:38

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Банки.ру03:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7012 источников, обновлено в 07:17, Вашингтон
Политика

Ключевым вице-губернатором Севастополя назначили Дениса Солодникова

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев назвал Дениса Солодовникова своим ключевым заместителем, который будет курировать ФЦП развития региона и заниматься вопросами генплана.
РИА Новости 06:54
Культура

Выход программы на «Первом канале» с участием Собчак откладывается

Ранее РБК сообщил со ссылкой на источники, что Собчак должна была стать ведущей программы «Пусть говорят», но выход передачи с ее участием в эфир оказался под вопросом, поскольку стороны еще не согласовали финансовые условия.
Ведомости 06:33
Политика

Путин прилетел в Париж на церемонию прощания с Шираком

Президент Владимир Путин прибыл в Париж, где примет участие в церемонии прощания с бывшим главой Франции Жаком Шираком, сообщает ТАСС.
РБК 05:58
Политика

Украина установила себе сроки вступления в ЕС и НАТО

Если парламент утвердит его, правительство получит годовой иммунитет от отправки в отставку. Программа действий рассчитана на пять лет.
Известия 07:03
Авто

«Яндекс.Драйв» запустил аренду электрокаров в Москве

Ведомости 07:00
Происшествия

Мосгорсуд заменил актеру Павлу Устинову реальный срок на условный

Ведомости 05:27
Музыка

Metallica отменяет концерты из-за алкоголизма вокалиста

Солист легендарной группы Metallica Джеймс Хэтфилд долгие годы боролся с алкоголизмом.
Дни24 28 сентября в 10:36
Происшествия

Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

REGNUM вчера в 09:19
Происшествия

Курганский депутат, ударивший инспектора на рыбалке, заплатит штраф

Суд назначил штраф в размере 110 тысяч рублей депутату Думы в Курганской области, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения на незаконной рыбалке с друзьями, оскорбил инспектора по охране водных биоресурсов, сообщило в понедельник Следственное управление СК России по региону.
РИА Новости 04:44
Театры

Умер 85-летний режиссер Марк Захаров

ToDay News Ufa 28 сентября в 14:30
Политика

На Украине сообщили о бегстве экс-генпрокурора Луценко из страны

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко покинул страну и сейчас находится в Великобритании.
Rambler News Service 04:07
Музыка

Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню

Музыкант Борис Гребенщиков написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста.
Pravda.Ru 03:41
Футбол

Сборная России назвала состав на матчи против Шотландии и Кипра

Тренерский штаб сборной России назвал состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборных Шотландии и Кипра.
РБК 06:29
Авто

Питерский завод Toyota завершает выпуск RAV4 четвертой генерации

Завод Toyota в Санкт-Петербурге снимает с производства кроссоверы Toyota RAV4 четвертого поколения и уже 1 октября переходит к сборке этой модели пятой генерации.
Letnews.ru 03:02
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Фигурное катание

Анжелика Сидорова заработала первое золото ЧМ по легкой атлетике

Сборная России завоевала первую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике, который в эти дни проходит в Катаре.
Телеканал Санкт-Петербург 06:43
Политика

В США опубликовали видео удара по саудовским нефтяным объектам

Американский телеканал CBS News опубликовал эксклюзивные кадры массированного удара по нефтеперерабатывающим объектам фирмы Saudi Aramco.
Lenta.ru 05:18
Общество

В Минздраве назвали полезные для сердца продукты

Газета.Ru 28 сентября в 21:46
Армия и оружие

Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей

Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости вчера в 03:26
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК вчера в 14:22
Шоу-бизнес

Лазарев признался, что у него родился второй ребенок

Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Общество

Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей

По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Спорт

WADA считает неслучайными искажения данных московской лаборатории

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт рассказал, что Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории.
REGNUM 04:59
Происшествия

Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции

В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 14:26
Футбол

«Спартак» уволил Олега Кононова

Кононов сменил на посту тренера легендарного московского клуба Массимо Карреру, который впервые за много лет привёл «Спартак» к чемпионству.
Евразия Daily вчера в 13:01
Общество

Синоптики пообещали москвичам теплую погоду на этой неделе

Наступившая неделя порадует жителей Москвы теплой погодой. Об этом РБК сообщила ведущий специалист погодного центра «Фобос» Елена Волосюк.
РБК 05:59
Общество

Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса

Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 17:13
Авто

Бюджетная копия Toyota Land Cruiser 200 появилась у дилеров

Новинка является удешевленным бюджетным аналогом легендарного Toyota Land Cruiser 200.
Новые автомобили 27 сентября в 23:09
Политика

Самым влиятельным депутатом Госдумы стал Андрей Макаров

Самым влиятельным стал председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
ТагилСити.ру 04:50
Происшествия

Петербуржца задержали за «раскраску» Русского музея

В Петербурге по подозрению в оскверении ограды Русского музея задержан 42-летний местный житель.
Neva.Today 01:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное