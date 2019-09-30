Недвижимость
Lenta.ruСбербанк снизит ставки по ипотеке
«Снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября 2019 года (кроме продукта «Военная ипотека» и программы государственной поддержки для семей с детьми) составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости», — уточняется в сообщении.
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Автоматически обработано 7012 источников, обновлено в 07:17, Вашингтон
Политика
Ключевым вице-губернатором Севастополя назначили Дениса Солодникова
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев назвал Дениса Солодовникова своим ключевым заместителем, который будет курировать ФЦП развития региона и заниматься вопросами генплана.
РИА Новости 06:54
Культура
Выход программы на «Первом канале» с участием Собчак откладывается
Ранее РБК сообщил со ссылкой на источники, что Собчак должна была стать ведущей программы «Пусть говорят», но выход передачи с ее участием в эфир оказался под вопросом, поскольку стороны еще не согласовали финансовые условия.
Ведомости 06:33
Политика
Путин прилетел в Париж на церемонию прощания с Шираком
Президент Владимир Путин прибыл в Париж, где примет участие в церемонии прощания с бывшим главой Франции Жаком Шираком, сообщает ТАСС.
РБК 05:58
Политика
Украина установила себе сроки вступления в ЕС и НАТО
Если парламент утвердит его, правительство получит годовой иммунитет от отправки в отставку. Программа действий рассчитана на пять лет.
Известия 07:03
Авто
«Яндекс.Драйв» запустил аренду электрокаров в Москве
Ведомости 07:00
Музыка
Metallica отменяет концерты из-за алкоголизма вокалиста
Солист легендарной группы Metallica Джеймс Хэтфилд долгие годы боролся с алкоголизмом.
Дни24 28 сентября в 10:36
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
REGNUM вчера в 09:19
Происшествия
Курганский депутат, ударивший инспектора на рыбалке, заплатит штраф
Суд назначил штраф в размере 110 тысяч рублей депутату Думы в Курганской области, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения на незаконной рыбалке с друзьями, оскорбил инспектора по охране водных биоресурсов, сообщило в понедельник Следственное управление СК России по региону.
РИА Новости 04:44
Театры
Умер 85-летний режиссер Марк Захаров
ToDay News Ufa 28 сентября в 14:30
Политика
На Украине сообщили о бегстве экс-генпрокурора Луценко из страны
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко покинул страну и сейчас находится в Великобритании.
Rambler News Service 04:07
Музыка
Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню
Музыкант Борис Гребенщиков написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста.
Pravda.Ru 03:41
Футбол
Сборная России назвала состав на матчи против Шотландии и Кипра
Тренерский штаб сборной России назвал состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборных Шотландии и Кипра.
РБК 06:29
Авто
Питерский завод Toyota завершает выпуск RAV4 четвертой генерации
Завод Toyota в Санкт-Петербурге снимает с производства кроссоверы Toyota RAV4 четвертого поколения и уже 1 октября переходит к сборке этой модели пятой генерации.
Letnews.ru 03:02
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Фигурное катание
Анжелика Сидорова заработала первое золото ЧМ по легкой атлетике
Сборная России завоевала первую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике, который в эти дни проходит в Катаре.
Телеканал Санкт-Петербург 06:43
Политика
В США опубликовали видео удара по саудовским нефтяным объектам
Американский телеканал CBS News опубликовал эксклюзивные кадры массированного удара по нефтеперерабатывающим объектам фирмы Saudi Aramco.
Lenta.ru 05:18
Общество
В Минздраве назвали полезные для сердца продукты
Газета.Ru 28 сентября в 21:46
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости вчера в 03:26
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Общество
Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей
По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Спорт
WADA считает неслучайными искажения данных московской лаборатории
Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт рассказал, что Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории.
REGNUM 04:59
Происшествия
Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции
В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 14:26
Футбол
«Спартак» уволил Олега Кононова
Кононов сменил на посту тренера легендарного московского клуба Массимо Карреру, который впервые за много лет привёл «Спартак» к чемпионству.
Евразия Daily вчера в 13:01
Общество
Синоптики пообещали москвичам теплую погоду на этой неделе
Наступившая неделя порадует жителей Москвы теплой погодой. Об этом РБК сообщила ведущий специалист погодного центра «Фобос» Елена Волосюк.
РБК 05:59
Общество
Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса
Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 17:13
Авто
Бюджетная копия Toyota Land Cruiser 200 появилась у дилеров
Новинка является удешевленным бюджетным аналогом легендарного Toyota Land Cruiser 200.
Новые автомобили 27 сентября в 23:09
Политика
Самым влиятельным депутатом Госдумы стал Андрей Макаров
Самым влиятельным стал председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
ТагилСити.ру 04:50
Происшествия
Петербуржца задержали за «раскраску» Русского музея
В Петербурге по подозрению в оскверении ограды Русского музея задержан 42-летний местный житель.
Neva.Today 01:25