Недвижимость
ТАСССбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября 2019 года снижает ставки по ипотечным кредитам, минимальная ставка на первичном рынке составит 7,3%, на вторичном - от 8,8% годовых.
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Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Культуромания 28 сентября в 05:12
Происшествия
Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции
В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 14:26
Происшествия
Мосгорсуд приобщил к делу Павла Устинова видеозапись его задержания
Мосгорсуд в понедельник приобщил к делу актера Павла Устинова видеозапись его задержания, которую отказался смотреть суд первой инстанции, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:41
Политика
Саудовский принц объяснил, почему ПВО не смогли отразить атаки на НПЗ
Напомним, что 14 сентября два нефтяных объекта саудовской компании Saudi Aramco атаковали несколько беспилотников.
Российская газета 03:52
Армия и оружие
Британия прибывает в состоянии войны из-за кибератак
Глава штаба обороны Великобритании Ник Картер заявил, что страна словно прибывает в состоянии войны из-за частых кибератак со стороны России или других стран.
Газета.Ru 02:59
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Финансы
В начале торгов понедельника доллар немного подешевел к рублю
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь немного меняется к доллару и евро на старте последних торгов месяца в ожидании драйверов, способных определить его дальнейшую динамику.
Интерфакс 03:59
Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию
Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.
РБК 01:38
Общество
Опровергнут запрет курения на балконах
Постановление правительства России об изменениях в правила противопожарного режима, которое было трактовано в том числе как запрет на курение на балконах жилых домов, на самом деле не запрещает курить на балконах.
Lenta.ru 28 сентября в 06:27
Происшествия
В Иркутской области при пожаре погибли двое детей
РИА Новости 01:29
Политика
Помощник Зеленского заявил о неизменных отношениях с Францией и ФРГ
Сотрудничество Украины с Францией и Германией осталось на прежнем уровне после публикации стенограммы телефонного разговора украинского лидера Владимира Зеленского и американского президента Дональда Трампа.
Известия вчера в 16:21
Происшествия
Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане
В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru вчера в 11:08
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров на диете Плисецкой похудел на 30 килограммов
Вечерний курьер 02:34
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 27 сентября в 07:37
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
REGNUM вчера в 09:19
Религия
Сегодня именины отмечают Веры, Надежды, Любови и Софии
Если в вашем окружении есть Веры, Надежды, Любови и Софии, а они наверняка есть, не забудьте их поздравить.
ГТРК Ярославия 02:54
Футбол
Гол Черышева принес «Валенсии» победу над «Атлетиком» в Примере
"Валенсия" благодаря голу полузащитника сборной России Дениса Черышева со счетом 1:0 победила в "Атлетик" в гостевом матче седьмого тура чемпионата Испании по футболу.
Российская газета 28 сентября в 11:25
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости вчера в 03:26
Политика
Зеленский все-таки приехал в Бабий Яр
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 29 сентября, все же посетил мемориальный комплекс Бабий Яр в Киеве и почтил память жертв трагедии.
Вести.Ru вчера в 14:23
Киберспорт
Warface: новый класс персонажа и планы по развитию игры до конца года
Игромания.ру 28 сентября в 08:01
Футбол
Будущее «Спартака» зависит от того, есть ли решение по лету-2020
Что касается «Динамо», то команда в кризисе, который можно сравнить с тем, что есть у красно-белых.
Спорт-Экспресс 01:00
Политика
Партия Курца побеждает на парламентских выборах в Австрии
Ранее сообщалось, что партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии.
Газета.Ru вчера в 15:21
Политика
Пресс-служба иркутского губернатора отрицает его планируемую отставку
Опубликованная РБК информация о грядущей отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко не соответствует действительности, заявил ТАСС руководитель пресс-службы главы региона Павел Добродеев.
Коммерсантъ 02:34
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Экономика
Проект российской спутниковой системы «Эфир» решили закрыть
В конце 2017 года предложенную "Роскосмосом" программу ГМИСС для предоставления спутниковых услуг интернета и мобильной связи внесли в проект ФЦП "Цифровая экономика".
РИА Новости вчера в 20:30
Происшествия
В Уфе после занятий физкультурой скончался студент
Российская газета 02:45