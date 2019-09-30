Недвижимость

ТАССТАСССбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке

Сбербанк с 1 октября 2019 года снижает ставки по ипотечным кредитам, минимальная ставка на первичном рынке составит 7,3%, на вторичном - от 8,8% годовых.
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Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

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Сбербанк снижает ставки по ипотеке

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Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке

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Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

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Планы: застройщикам хотят облегчить кредитную жизнь, а покупателям дать скидку по ипотеке

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ТАСС03:33

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Банки.ру03:24
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