Сбербанк с 1 октября 2019 года снижает ставки по ипотечным кредитам, минимальная ставка на первичном рынке составит 7,3%, на вторичном - от 8,8% годовых.

Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке

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