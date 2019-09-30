Недвижимость

ТАССТАСССбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке

Сбербанк с 1 октября 2019 года снижает ставки по ипотечным кредитам, минимальная ставка на первичном рынке составит 7,3%, на вторичном - от 8,8% годовых.
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Ставки вниз

Российская газетавчера в 15:50

Не низок, а высок

Известиявчера в 01:00

Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке

ТАСС30 сентября в 03:33

Банк ДОМ.РФ снизил ставки по ипотеке

Интерфакс30 сентября в 08:16

Первый из крупных банков опустит базовую ставку по ипотеке ниже 9%

РБК30 сентября в 05:52

Крупнейшие банки массово снижают ставки ипотеки

Ведомости30 сентября в 17:38

Сбербанк снизит ставки по ипотеке

РИА Новости30 сентября в 03:19
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 03:45, Вашингтон
Политика

В Донбассе отреагировали на согласование Киевом «формулы Штайнмайера»

В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках положительно отнеслись к согласованию контактной группой, в том числе Киевом, "формулы Штайнмайера" в Минске.
Газета.Ru 01:37
Кино

Четвертый сезон мультфильма «Маша и Медведь» выйдет на Netflix

ТАСС 00:39
Экономика

Инвестиции в недвижимость достигли 2,5 млрд долларов

Доля транзакций иностранных инвесторов в 2019 году снизилась до 13% с 26% за 9 месяцев прошлого года.
CRE.RU вчера в 06:50
Транспорт

Три новые станции метро в Петербурге планируется открыть 3 октября

РИА Новости 02:00
Политика

Три украинских канала провели флешмоб в знак протеста против цензуры

Журналисты и гости телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK заклеили себе рты скотчем в знак протеста против цензуры в стране и в ответ на последние решения Нацсовета по ТВ о лишении каналов лицензии и внеплановых проверках.
RT на русском 03:30
Общество

Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия вчера в 03:20
Шоу-бизнес

Заворотнюк после лечения появится на ТВ

Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Происшествия

Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая

Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Происшествия

В Петербурге иномарка загорелась после столкновения с автобусом

В Петербурге на Волхонском шоссе произошло столкновение маршрутного автобуса №403 и легкового автомобиля.
Российская газета 02:31
Политика

«Газпром» назвал ситуацию с выдачей разрешения на СП-2 геополитической

Ситуация с выдачей Данией разрешения на укладку труб «Северного потока — 2» является «чисто геополитической» и связана с желанием США заместить российский газ своим СПГ.
RT на русском 02:43
Единоборства

«Чемпионат» покажет поединок Головкина и Деревянченко

Lenta.ru 30 сентября в 11:03
Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

РИА Новости вчера в 06:18
Культура

Умер композитор «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели

Российская газета 02:41
Технологии

Операторов 5G переведут на российские серверы

Согласно «дорожной карте» (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердили два игрока рынка, принимавших участие в разработке документа), в 2021 году сети 5G должны развернуть минимум в пяти городах-миллионниках, а в 2024 году — в десяти.
РБК 00:00
Здоровье

Эндокринолог рассказала о серьезной опасности витаминов

Витамины и минералы могут нанести серьезный вред здоровью, если их употребление не согласовано с врачом, заявила терапевт-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Фатима Дзгоева в беседе с RT.
РИА Новости вчера в 23:11
Музыка

Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова

Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец 30 сентября в 12:47
Космос

Названа дата последнего пуска ракеты «Рокот»

Пуск базовой версии ракеты-носителя «Рокот» состоится 29 ноября с космодрома Плесецк.
Известия вчера в 18:24
Происшествия

В Туве 12-летний мальчик потерялся в лесу во время сбора шишек

В Туве проходит поиск 12-летнего мальчика, который потерялся в Тоджинском районе, когда пошел с отцом собирать кедровые шишки.
РБК 01:31
Происшествия

В Саратове мужчина с двумя детьми выпал из окна

Известия вчера в 17:47
Армия и оружие

В Сирии испытали российскую С-500

Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Футбол

Малиновский считает, что ничья была бы более закономерным результатом матча с «Шахтером»

Может, не хватило опыта Лиги чемпионов, поэтому на последних секундах пропустили.
Спорт-Экспресс 01:33
Происшествия

Замглавы спецуправления МЧС покончил с собой

Замначальника специального управления № 100 Федеральной противопожарной службы МЧС России Олег Жуков покончил с собой, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Московской области.
РБК 01:57
Экономика

«Коммерсантъ»: «Ростех» подготовил три варианта развития ОАК

Госкорпорация «Ростех» подготовила три варианта развития Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
Ведомости вчера в 20:22
Спорт

Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru 30 сентября в 11:28
Футбол

Дзюба заявил, что вызвал бы Карпина на дуэль

Форвард «Зенита» Артем Дзюба ответил на вопрос, кого из мира российского футбола он вызвал бы на дуэль.
Спорт-Экспресс вчера в 04:29
Экономика

Венесуэла расплатилась с Россией рублями

Венесуэла произвела очередной транш в рамках выплаты долга перед Россией.
Lenta.ru вчера в 10:40
Финансы

Курс доллара резко снизился на неожиданно слабом ISM

Курс доллара упал после неожиданно резкого снижения индикатора состояния производства в США, который продемонстрировал самое слабое значение с конца последней рецессии.
Profinance.ru вчера в 10:41
Экономика

Уволенным чиновникам в России выплатят 5 млрд рублей

На выплаты увольняемым федеральным чиновникам в России в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей.
BFM.ru вчера в 02:12
Политика

Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17

Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru 01:22
Происшествия

Мосгорсуд изменил Устинову реальный срок на условный

Коммерсантъ 30 сентября в 05:27
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