Экономика
ИнтерфаксСбербанк снизит ставки по ипотеке до 6,2%
"Снижение ставок по ипотеке на приобретение готового жилья составит 0,4 п. п. Снижение ставок на покупку квартиры в новостройке составит до 0,5 п. п.", - отмечается в материалах.
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«Синара-Девелопмент» оплатит первый взнос по ипотечной госпрограмме со ставкой 6%
Ingraficon.ruвчера в 01:00
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Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале
Федеральный канал покажет продолжение популярного сериала «Диверсант». Об этом стало известно EVO-RUS.COM.
Evo-rus.com 03 мая в 02:57
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
Общество
Ролики о чипировании с помощью коронавируса признали фейком
Генеральная прокуратура России признала сообщения о искусственной природе коронавируса и о том, что его будут использовать для массового чипирования человечества, фейком.
Lenta.ru 04:13
Политика
Гордума Нижнего Новгорода утвердила отставку мэра Владимира Панова
Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода сегодня на внеочередном заседании, которое прошло в дистанционном формате, утвердили отставку мэра Владимира Панова в связи с переходом на другую работу.
Российская газета 03:56
Происшествия
Полиция начала проверку после видео с погоней в парке в Гольянове
Вечерняя Москва 03:54
Кино
Военную драму «Ржев» покажет канал «Россия 1»
Премьеру военной драмы «Ржев» покажет 8 мая телеканал «Россия 1». Фильм снят по повести писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью».
Все о Твери и Тверской области 03 мая в 11:05
Политика
Путин 6 мая проведет совещание по выходу из режима ограничений
Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по борьбе с коронавирусом, на котором, в том числе обсудят поэтапный выход из режима ограничений, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Моссовет 04 мая в 08:03
Политика
Разведка Южной Кореи опровергла слухи о болезни Ким Чен Ына
Национальное агентство разведки Южной Кореи в ходе заседания парламентского комитета опровергло слухи о болезни северокорейского лидера Ким Чен Ына и последующей операции.
Интерфакс 00:51
Политика
МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
Общество
Коронавирус добрался до Шигонского района Самарской области
В Шигонском районе Самарской области выявлен первый заболевший коронавирусом, об этом сообщили в среду, 6 мая, представители регионального оперштаба.
ГТРК Самара 04:20
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Общество
Илон Маск назвал шестого ребенка в честь боевого самолета
Шестой ребенок Илона Маска получил странное имя X-A-12. Об этом сообщила мать мальчика и подруга основателя SpaceX поп-певица Граймз.
Российская газета 04:47
Армия и оружие
Генерал Есин объяснил попытки США запретить испытания ракеты «Нудоль»
Соединенные Штаты Америки пытаются добиться запрета на испытания "Нудоли", однако в международном законодательстве отсутствуют акты, регламентирующие или запрещающие тестирование подобного вооружения, приводит слова Есина ФАН.
iReactor вчера в 04:30
Общество
Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам
Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
Primpress.ru вчера в 14:30
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 00:10
Общество
В Госдуме придумали, как платить зарплаты в безработицу
Москва, 6 мая 2020, 11:02 — REGNUM В Госдуме в рамках борьбы с безработицей предложили закрепить в Трудовом кодексе понятие оплачиваемых общественных работ.
REGNUM 04:02
Общество
К 20 мая в Крыму ожидают всплеск заражения коронавирусом
К 20 мая на полуострове может проявиться эффект от несоблюдения режима самоизоляции.
Московский Комсомолец 03:30
Энергетика
Украинцам планируют повысить тариф на электроэнергию
В последующие годы комиссия предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив помощью только уязвимую категорию потребителей.
Новостной фронт вчера в 10:59
Общество
Баира Жамбалова сняли с должности вице-спикера Хурала Бурятии
После заслушанных вердиктов было решено вынести на текущую сессию рассмотрение постановления о снятии Баира Жамбалова с должности заместителя Председателя Народного Хурала Бурятии.
Байкал Медиа Консалтинг 05:00
Происшествия
Завотделения больницы в Набережных Челнах умер от COVID-19
По официальным данным, за последние сутки в Татарстане зарегистрировано 102 новых случая коронавирусной инфекции: 10 человек госпитализированы, 92 имеют лёгкую или бессимптомную форму заболевания, поэтому проходят лечение в полной изоляции на дому.
РИА Новости 04:49
Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин госпитализирован с сотрясением
Звезда популярного сериала "Кухня" Сергей Лавыгин попал в больницу с сотрясением мозга. Он упал возле подъезда и ударился головой.
Народные новости 04 мая в 16:41
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева рассказала обстоятельства заражения коронавирусом
Российская актриса Татьяна Васильева подцепила коронавирус, несмотря на меры предосторожности.
Lenta.ru вчера в 11:36
Происшествия
Пожар произошел в дачном кооперативе под Читой
Московский Комсомолец Чита 02:07
Здоровье
Ростовский губернатор уточнил условия для выхода из самоизоляции
Ростов-на-Дону, 6 мая 2020, 11:14 — REGNUM В Ростовской области разработан план по выходу из самоизоляции, однако приступить к его реализации сложившаяся на Дону ситуация с коронавирусом пока не позволяет.
REGNUM 04:14
Культура
Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере
Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу из книги "Гарри Поттер и философский камень".
Piter.tv 04:33
Общество
В Петербурге умерли от коронавируса еще четверо медиков
Православие и Мир 03:31
Общество
Предсказан новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России
Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru 01:32
Общество
«Севкабель» перенесут на Кировский завод в Петербурге
В Петербурге запланирована релокация завода "Севкабель" - производство собираются перенести на площадку Кировского завода.
Питерские заметки 05:04