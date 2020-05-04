"Снижение ставок по ипотеке на приобретение готового жилья составит 0,4 п. п. Снижение ставок на покупку квартиры в новостройке составит до 0,5 п. п.", - отмечается в материалах.

Сбербанк снизит ставки по ипотеке до 6,2%

Здоровье Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших. 392

Общество Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. 376

Общество Ролики о чипировании с помощью коронавируса признали фейком Генеральная прокуратура России признала сообщения о искусственной природе коронавируса и о том, что его будут использовать для массового чипирования человечества, фейком. 285

Политика Гордума Нижнего Новгорода утвердила отставку мэра Владимира Панова Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода сегодня на внеочередном заседании, которое прошло в дистанционном формате, утвердили отставку мэра Владимира Панова в связи с переходом на другую работу. 752

Кино Военную драму «Ржев» покажет канал «Россия 1» Премьеру военной драмы «Ржев» покажет 8 мая телеканал «Россия 1». Фильм снят по повести писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью».

Политика Путин 6 мая проведет совещание по выходу из режима ограничений Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по борьбе с коронавирусом, на котором, в том числе обсудят поэтапный выход из режима ограничений, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 3,3K

Политика Разведка Южной Кореи опровергла слухи о болезни Ким Чен Ына Национальное агентство разведки Южной Кореи в ходе заседания парламентского комитета опровергло слухи о болезни северокорейского лидера Ким Чен Ына и последующей операции. 1

Общество Коронавирус добрался до Шигонского района Самарской области В Шигонском районе Самарской области выявлен первый заболевший коронавирусом, об этом сообщили в среду, 6 мая, представители регионального оперштаба. 14

Кино Россияне назвали любимые фильмы о войне Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС. 31

Общество В Госдуме придумали, как платить зарплаты в безработицу Москва, 6 мая 2020, 11:02 — REGNUM В Госдуме в рамках борьбы с безработицей предложили закрепить в Трудовом кодексе понятие оплачиваемых общественных работ. 291

Энергетика Украинцам планируют повысить тариф на электроэнергию В последующие годы комиссия предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив помощью только уязвимую категорию потребителей.

Общество Баира Жамбалова сняли с должности вице-спикера Хурала Бурятии После заслушанных вердиктов было решено вынести на текущую сессию рассмотрение постановления о снятии Баира Жамбалова с должности заместителя Председателя Народного Хурала Бурятии. 2

Происшествия Завотделения больницы в Набережных Челнах умер от COVID-19 По официальным данным, за последние сутки в Татарстане зарегистрировано 102 новых случая коронавирусной инфекции: 10 человек госпитализированы, 92 имеют лёгкую или бессимптомную форму заболевания, поэтому проходят лечение в полной изоляции на дому. 6

Здоровье Ростовский губернатор уточнил условия для выхода из самоизоляции Ростов-на-Дону, 6 мая 2020, 11:14 — REGNUM В Ростовской области разработан план по выходу из самоизоляции, однако приступить к его реализации сложившаяся на Дону ситуация с коронавирусом пока не позволяет. 194