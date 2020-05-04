Экономика
Вести.RuСбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотечным кредитам
Сбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотечным кредитам. Так, купить квартиру в новостройке можно по ставке от 6,2% годовых, на вторичном рынке — от 8,1% годовых. Ставка по ипотеке на приобретение готового жилья снижена на 0,4%, на покупку строящегося жилья — почти на 0,5%, сообщает Сбербанк.
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«Синара-Девелопмент» оплатит первый взнос по ипотечной госпрограмме со ставкой 6%
Ingraficon.ruвчера в 01:00
Банк УРАЛСИБ запустил ипотеку для приобретения жилья в новостройках по ставке от 6,5%
Краснодарские известия04 мая в 07:24
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Садовники демонтировали памятник самоизоляции в Пискаревском парке.
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Исследователи из Института прогрессивного образования назвали наиболее востребованные после эпидемии коронавируса профессии.
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Шойгу рассказал, как в России отметят День Победы
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МЧС предупредило о дожде с грозой в Москве
По прогнозам синоптиков, до конца дня в столице местами возможны дождь и гроза, порывы ветра могут достигать 16 – 21 м / с. Росгидрометцентр сообщает, что сегодня в Москве воздух прогреется до 20 – 22°С.
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Стали известны подробности гибели двух уральцев от коронавируса
Вторым умершим стал пенсионер, находившийся в горбольнице №24 Екатеринбурга.
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Общество
В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей
Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
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Стефани Майер в ближайшее время издаст продолжение серии романов «Сумерки». Книга получила название «Полуночное солнце» («Midnight sun»).
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Турция ждет туристов из России в июне
Турция откроет летний сезон для иностранных туристов с 12 мая.
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Еврокомиссия ухудшила прогноз по динамике ВВП России на 2020 год из-за снижения цен на нефть и коронавируса, ожидается падение на 5%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на весенний прогноз ЕК.
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Пресс-секретарь прокомментировал состояние здоровья Мишустина
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