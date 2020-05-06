Экономика

Вести.RuВести.RuСбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотечным кредитам

Сбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотечным кредитам. Так, купить квартиру в новостройке можно по ставке от 6,2% годовых, на вторичном рынке — от 8,1% годовых. Ставка по ипотеке на приобретение готового жилья снижена на 0,4%, на покупку строящегося жилья — почти на 0,5%, сообщает Сбербанк.
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Сбербанк понизил ипотечные ставки

РИА Новости07:46

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Банки.ру08:37

«Синара-Девелопмент» оплатит первый взнос по ипотечной госпрограмме со ставкой 6%

Ingraficon.ruвчера в 01:00

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РБК05:21

Сбербанк снизит ставки по ипотеке до 6,2%

Интерфакс04:46

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

РЕН ТВ05:42

Аналитик ГК «ФИНАМ»: ставки по ипотеке снижаются, но стоит ли торопиться?

Vologda-poisk.ru03 мая в 08:04
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Политика

Сегодня Владимир Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом

Президент РФ проведет совещание, на котором обсудят реализацию принятых решений по поддержке экономики и граждан России в связи с эпидемией коронавируса.
Приазовские степи 03:08
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Экономика

В Еврокомиссии заявили о глубочайшей рецессии в истории

Евросоюз вступил в глубочайшую рецессию из-за пандемии коронавируса со спадом 7,4%. Об этом 6 мая заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилоне.
Известия 06:16
Политика

Глава Минздрава: Россия еще не вышла на плато по коронавирусу

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Коммерсантъ 07:07
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Тарасова прокомментировала уход Трусовой от Тутберидзе

РИА Новости 07:40
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В Самаре сообщили о сроках завершения учебного года в школах

В министерстве образования Самарской области прокомментировали информацию о сроках завершения учебного года 2019-2020 в школах.
SamRU.ru 01:28
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Политика

Разведка Южной Кореи опровергла слухи о болезни Ким Чен Ына

Национальное агентство разведки Южной Кореи в ходе заседания парламентского комитета опровергло слухи о болезни северокорейского лидера Ким Чен Ына и последующей операции.
Интерфакс 00:51
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В Госдуме призвали отменить ЕГЭ в 2020 году

Смолин призвал осуществить набор студентов в вузы в 2020 году на основе текущей успеваемости и оценки внеучебных достижений.
News.ru 08:06
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Авто

Фотошпионы засняли кузов нового пикапа Hyundai Santa Cruz

Во время перевозки в объектив шпионских фотокамер попался кузов серийного пикапа Hyundai Santa Cruz. Снимок опубликовал портал Motor1.
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Общество

У министра культуры выявлен коронавирус

У главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой подтвержден коронавирус.
Вести.Ru 07:53
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Общество

Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян

Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия 06:13
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Энергетика

В США отказались сокращать добычу нефти

Железнодорожная комиссия Техаса, регулятор нефтяной отрасли штата, отказалась вводить пропорциональное сокращение добычи нефти для местных компаний.
Lenta.ru 04:07
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Общество

В России с 5 мая запрещена продажа алкоголя в жилых домах

В России с 5 мая 2020 года вступил в силу закон на запрет продажи алкоголя в небольших заведениях, расположенных в жилых многоквартирных домах.
Комсомольская правда 04 мая в 20:45
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Общество

В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей

Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe 04 мая в 23:59
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Шоу-бизнес

У актера Петра Красилова диагностировали коронавирус

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Врачи предостерегли россиян от самолечения парацетамолом

Врачи настоятельно не рекомендуют использовать его для самолечения.
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Наука

У коронавируса нашли новую опасную мутацию

Ученые из Национальной лаборатории Лос-Аламоса (США), Института вакцин Дьюка (США) и Шеффилдского университета (Великобритания) обнаружили у коронавируса SARS-CoV-2 новую мутацию, которая с начала февраля получила распространение в Европе.
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Общество

Названо число безработных в России

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что число зарегистрированных безработных граждан в России достигло 1 млн 243 тысяч человек.
RT на русском 08:53
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Политика

В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой

На портале Change.org 3 мая появилась петиция, обращенная к МИД, об отставке официального представителя ведомства Марии Захаровой.
ТурДом вчера в 03:15
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Общество

СМИ сообщили о планах ввести масочный режим в Москве

Власти Москвы намерены вслед за другими регионами ввести обязательный режим ношения медицинских масок и респираторов в общественных местах.
РБК 08:46
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Общество

Смирнов покидает пост министра здравоохранения Нижегородской области

Александр Смирнов уходит с поста министра здравоохранения Нижегородской области. Об этом 6 мая 2020 года сообщил глава региона Глеб Никитин.
Бизнес News. Время зарабатывать 08:40
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Политика

МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения

Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости вчера в 13:16
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Политика

Радаев уволил Стрельникова с должности зампреда правительства

Зампред правительства Саратовской области Алексей Стрельников освобожден от занимаемой должности.
АиФ Саратов 07:47
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Общество

Павильоны и декорации реалити-шоу «Дом-2» снесли в новой Москве

Интерфакс 06:41
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Политика

В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
РБК 08:34
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Кино

Россияне назвали любимые фильмы о войне

Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 00:10
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Политика

МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
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Политика

Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Белоруссии

Россия и Белоруссия придерживаются разной тактики в борьбе с коронавирусом, Москва надеется, что разные технологии и методики не приведут к взрывному росту числа инфицированных, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:34
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Общество

Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России

Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Общество

В Швеции раскрыли 2 главные меры борьбы с коронавирусом

Советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения эпидемиолог Юхан Гизеке в интервью РБК рассказал, что все очень просто – надо лишь соблюдать две меры по борьбе с инфекцией, польза которых доказана научно.
Портал Поиск вчера в 12:02
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Здоровье

Областная больница Бурденко переполнена пациентами с коронавирусом

В пензенской областной клинической больнице Бурденко находятся около 600 пациентов с пневмонией.
Smi58.ru 02:27
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