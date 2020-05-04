Экономика
Вести.RuСбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотечным кредитам
Сбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотечным кредитам. Так, купить квартиру в новостройке можно по ставке от 6,2% годовых, на вторичном рынке — от 8,1% годовых. Ставка по ипотеке на приобретение готового жилья снижена на 0,4%, на покупку строящегося жилья — почти на 0,5%, сообщает Сбербанк.
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«Синара-Девелопмент» оплатит первый взнос по ипотечной госпрограмме со ставкой 6%
Ingraficon.ruвчера в 01:00
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Десятилетний томич угнал джип, чтобы прокатить сестру
Мальчик взял ключи и угнал отцовский джип, чтобы прокатиться и повеселить маленькую сестру.
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Intel готовит новые Xeon vPro — Comet Lake для корпоративных рабочих станций
Компания Intel в последний день прошлого месяца представила новое поколение потребительских настольных процессоров, которые вошли в серию Comet Lake-S.
3DNews вчера в 12:04
Политика
Лукашенко пригласил глав других государств на парад Победы в Минск
21 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Белоруссии ужесточить меры по предотвращению распространения нового коронавируса, в том числе отменить массовые мероприятия, ввести удаленный режим работы, дистанционное обучение и др.
Rambler News Service вчера в 07:25
Общество
Главный архитектор Москвы предсказал снос ТЦ после пандемии
Крупные торговые центры в российской столице со временем потеряют свое значение и будут снесены, считает главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
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Известия 05:21
Политика
Путин изучит рекомендации по снятию режима ограничений
Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание и изучит предложения о поэтапной отмене введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Lenta.ru 03:03
Экономика
Аганбегян рассказал об этапах создания СП с Ротенбергом
ВЭБ и Ротенберг получат в совместном предприятии по 43%, рассказывали источники РБК в январе 2020 года.
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Экономика
Еврокомиссия ухудшила прогноз по ВВП России на 2020 год
Еврокомиссия ухудшила прогноз по динамике ВВП России на 2020 год из-за снижения цен на нефть и коронавируса, ожидается падение на 5%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на весенний прогноз ЕК.
RT на русском 05:26
Общество
Латвия, Эстония и Литва откроют внутренние границы
Рига, 6 мая 2020, 13:05 — REGNUM Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что страны Прибалтики откроют границы друг другу, об этом 6 мая он написал на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 06:05
Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
Общество
Илон Маск назвал шестого ребенка в честь боевого самолета
Шестой ребенок Илона Маска получил странное имя X-A-12. Об этом сообщила мать мальчика и подруга основателя SpaceX поп-певица Граймз.
Российская газета 04:47
Политика
Минздрав: Россия не вышла на плато по коронавирусу, идет прирост
Россия пока не вышла на плато по распространению COVID-19, постоянно идет прирост заболеваемости.
Вести.Ru 06:49
Происшествия
В Петербурге оштрафовали мужчин, жаривших шашлыки на Сенной площади
РИА Новости 06:25
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
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ГТРК Самара 04:20
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Актриса Татьяна Васильева сообщила о своем самочувствии
Состояние актрисы Татьяны Васильевой, у которой ранее диагностировали двустороннюю пневмонию, улучшилось.
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Происшествия
Последние секунды жизни лишенного прав водителя попали на видео
Издательство "Пресса" сообщило, ссылаясь на слова инспектора Ряжского ГИБДД, что водитель Mercedes ранее был лишен прав на три года.
Вести.Ru 02:17
Общество
Саратовский минздрав объяснил отмену закупки «золотых масок»
Сегодня, 6 мая, на брифинге в министерстве здравоохранения Саратовской области первый замминистра Станислав Шувалов прокомментировал ситуацию со скандальной закупкой «золотых» масок по 425 рублей за штуку.
FreeNews-Volga 05:49
Здоровье
Эксперты считают, что карантин надо ужесточить
«Надо учитывать специфику России и наш необычный третий сценарий – не итальянский и не китайский, а российский», – говорит академик.
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Ученые рассказали, как вирус может вызвать диарею и тошноту. Объяснены нетипичные симптомы коронавируса.
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Космос
Ученые выдвинули новую версию падения Тунгусского метеорита
Российские ученые выдвинули новую версию падения Тунгусского метеорита, сообщается в издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Аргументы и Факты вчера в 14:02
Общество
От коронавируса умер главврач Троице-Сергиевой лавры
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер главный врач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков).
Интерфакс 06:19
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Происшествия
Подавший сигнал об угрозе взрыва самолет успешно сел в Уфе
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, экипаж воздушного лайнера подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту через час после вылета из столицы.
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Общество
Жители Подмосковья старше 65 лет смогут купить маски по льготной цене
Жители Московской области в возрасте 65 лет и старше смогут приобрести медицинские маски по льготной цене с 15 мая, купить их можно будет не более 30 штук в месяц, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 06:55
Общество
Чиновники использовали катер МЧС для рыбалки в карантин
ИА Красная Весна вчера в 06:50