Сбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотечным кредитам. Так, купить квартиру в новостройке можно по ставке от 6,2% годовых, на вторичном рынке — от 8,1% годовых. Ставка по ипотеке на приобретение готового жилья снижена на 0,4%, на покупку строящегося жилья — почти на 0,5%, сообщает Сбербанк.

Сбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотечным кредитам

Гаджеты Intel готовит новые Xeon vPro — Comet Lake для корпоративных рабочих станций Компания Intel в последний день прошлого месяца представила новое поколение потребительских настольных процессоров, которые вошли в серию Comet Lake-S.

Политика Лукашенко пригласил глав других государств на парад Победы в Минск 21 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Белоруссии ужесточить меры по предотвращению распространения нового коронавируса, в том числе отменить массовые мероприятия, ввести удаленный режим работы, дистанционное обучение и др. 688

Общество Главный архитектор Москвы предсказал снос ТЦ после пандемии Крупные торговые центры в российской столице со временем потеряют свое значение и будут снесены, считает главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Общество В Минпросвещения допустили возможность переноса ЕГЭ 27 марта Минпросвещения перенесло сроки сдачи ЕГЭ с 25 мая на 8 июня из-за коронавируса. 454

Политика Путин изучит рекомендации по снятию режима ограничений Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание и изучит предложения о поэтапной отмене введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. 889

Экономика Еврокомиссия ухудшила прогноз по ВВП России на 2020 год Еврокомиссия ухудшила прогноз по динамике ВВП России на 2020 год из-за снижения цен на нефть и коронавируса, ожидается падение на 5%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на весенний прогноз ЕК. 8

Общество Латвия, Эстония и Литва откроют внутренние границы Рига, 6 мая 2020, 13:05 — REGNUM Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что страны Прибалтики откроют границы друг другу, об этом 6 мая он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Общество Коронавирус добрался до Шигонского района Самарской области В Шигонском районе Самарской области выявлен первый заболевший коронавирусом, об этом сообщили в среду, 6 мая, представители регионального оперштаба. 22

Общество Саратовский минздрав объяснил отмену закупки «золотых масок» Сегодня, 6 мая, на брифинге в министерстве здравоохранения Саратовской области первый замминистра Станислав Шувалов прокомментировал ситуацию со скандальной закупкой «золотых» масок по 425 рублей за штуку. 1

Здоровье Эксперты считают, что карантин надо ужесточить «Надо учитывать специфику России и наш необычный третий сценарий – не итальянский и не китайский, а российский», – говорит академик. 1

Наука Объяснены нетипичные симптомы коронавируса Ученые рассказали, как вирус может вызвать диарею и тошноту. Объяснены нетипичные симптомы коронавируса. 364

Космос Ученые выдвинули новую версию падения Тунгусского метеорита Российские ученые выдвинули новую версию падения Тунгусского метеорита, сообщается в издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 50

Общество От коронавируса умер главврач Троице-Сергиевой лавры От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер главный врач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков). 22

Происшествия Подавший сигнал об угрозе взрыва самолет успешно сел в Уфе Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, экипаж воздушного лайнера подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту через час после вылета из столицы. 121