Экономика

Вести.RuВести.RuСбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотечным кредитам

Сбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотечным кредитам. Так, купить квартиру в новостройке можно по ставке от 6,2% годовых, на вторичном рынке — от 8,1% годовых. Ставка по ипотеке на приобретение готового жилья снижена на 0,4%, на покупку строящегося жилья — почти на 0,5%, сообщает Сбербанк.
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Сбербанк снизил ставки по ипотеке

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В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
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