Экономика

Вести.RuВести.RuСбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотечным кредитам

Сбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотечным кредитам. Так, купить квартиру в новостройке можно по ставке от 6,2% годовых, на вторичном рынке — от 8,1% годовых. Ставка по ипотеке на приобретение готового жилья снижена на 0,4%, на покупку строящегося жилья — почти на 0,5%, сообщает Сбербанк.
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Сбербанк снизит ставки по ипотеке до 6,2%

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Ingraficon.ru03 мая в 13:00

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Банки.ру08:37
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