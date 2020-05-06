Экономика
Вести.RuСбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотечным кредитам
Сбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотечным кредитам. Так, купить квартиру в новостройке можно по ставке от 6,2% годовых, на вторичном рынке — от 8,1% годовых. Ставка по ипотеке на приобретение готового жилья снижена на 0,4%, на покупку строящегося жилья — почти на 0,5%, сообщает Сбербанк.
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Аналитик ГК «ФИНАМ»: ставки по ипотеке снижаются, но стоит ли торопиться?
Vologda-poisk.ru03 мая в 08:04
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По договору между "Ромой" и "Ньюэллс Олд Бойз" аргентинцы должны были получить 40 процентов от суммы следующего трансфера Понсе.
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Главный архитектор Москвы рассказал о судьбе крупных торговых центров
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