Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк снизит ставки по ипотеке

Минимальная ставка на приобретение в ипотеку готового жилья на вторичном рынке составит 8,1% годовых с учетом специальных условий при покупке квартиры с сервиса «ДомКлик». В новостройках минимальная ипотечная ставка составит 6,2%.
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Сбербанк снизит ставки по ипотеке

Коммерсантъвчера в 11:31

Сбербанк в мае снизит ставки по ипотеке

Ведомостивчера в 11:15

Сбербанк активно включился в программу снижения ставок по ипотеке

НИА-Новосибирсквчера в 05:33

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке с 6 мая

Интерфаксвчера в 10:24

Сбербанк решил снизить ставки по ипотеке

РБКвчера в 11:22

Сбербанк снизит процентные ставки по ипотечным кредитам с 6 мая

ТАССвчера в 10:16

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

РИА Новостивчера в 10:44
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 10:17, Ашберн
Общество

Глава Роспотребнадзора допустила усиление режима самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что ограничительные меры из-за распространения коронавируса нужно будет усилить, если россияне во время майских праздников будут нарушать режим самоизоляции.
RT на русском 09:20
1,1K
Наука

Создано средство против неизлечимого рака

ToDay News Ufa вчера в 16:30
5
Наука

Выявлена аномальная патология, ведущая к смерти при коронавирусе

Ученые выявили, что большое число заболевших коронавирусом погибает из-за "аномального" свертывания крови.
РИА Новости 10:07
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
5,6K
Здоровье

Минздрав рассказал о состоянии детей с коронавирусом в России

Одиннадцать детей, заразившихся коронавирусом, в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, за время эпидемии два ребенка скончались, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 07:48
461
Общество

Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса

Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
1K
Политика

Тимошенко сравнила Украину с тонущим «Титаником»

ПолитРоссия 01:47
73
Политика

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Lenta.ru вчера в 06:04
705
Общество

Перед больницей в Пушкине выстроилась очередь из скорых

Днем 1 мая, в пятницу, в больницу выстроилась очередь из машин скорой помощи.
Piter.tv 09:19
2
Общество

Боец MMA Исмаилов вызвал на бой Коляна из «Реальных пацанов»

Российский боец ММА Магомед Исмаилов, которому предстоит бой с Александром Емельяненко, вызвал исполнителя главной роли в сериале «Реальные пацаны» Николая Наумова на поединок.
Inc-news.ru 06:35
16
Космос

Совет РАН по космосу одобрил создание в России многоразовой ракеты

Совет Российской академии наук (РАН) по космосу одобрил проект Роскосмоса по созданию многоразовых космических ракет.
Коммерсантъ 00:44
8
Шоу-бизнес

Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском вчера в 19:18
45
Шоу-бизнес

Степаненко рассказала о скандалах с Петросяном

Степаненко заявила, что скандальных разбирательств могло бы и не быть, если бы Петросян повел себя иначе после развода.
РИА Новости 05:58
2
Политика

Медведев отреагировал на заражение Мишустина коронавирусом

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на сообщение о заражении премьер-министра страны Михаила Мишустина коронавирусом.
Lenta.ru 06:24
841
Культура

Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу

Собеседник вчера в 03:42
91
Политика

В РПЦ объяснили ситуацию с мозаикой с Путиным в храме Вооруженных сил

РИА Новости 05:17
4K
Общество

Вероника Скворцова: Россия почти вышла на плато по коронавирусу

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что в последние несколько недель России практически удалось выйти на плато по коронавирусу.
Online47.ru вчера в 19:32
1,2K
Общество

Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года

Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
581
Общество

Германия намерена отклонить заявку Nord Stream по «Северном потоку-2»

Федеральное сетевое агентство Германии намерено отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС.
Газета.Ru 08:24
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Происшествия

В Бурятии коронавирусом заразились десять сотрудников полиции

Улан-Удэ, 1 мая 2020, 13:20 — REGNUM В Иволгинском Бурятии выявили заражение коронавирусом у десяти сотрудников полиции.
REGNUM 06:20
1
Общество

Рабочих из Белокаменки разместят на пароме «Принцесса Анастасия»

На круизном пароме «Принцесса Анастасия» разместят вахтовиков, работающих на стройплощадке в Белокаменке.
Мурманский вестник 04:27
19
Общество

На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков

19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь 29 апреля в 03:28
4
Политика

Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам

Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК вчера в 05:35
4,6K
Футбол

Игроки ЦСКА будут тренироваться дистанционно до 12 мая

Дистанционная работа футболистов московского ЦСКА в условиях пандемии коронавируса продлена до 12 мая, сообщили РИА Новости в армейском клубе.
РИА Новости 09:40
Экономика

Титов пожаловался Путину на неадекватную реакцию властей на кризис

Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил Владимиру Путину письмо, в котором указал на недостаточность действующих сейчас мер поддержки бизнеса правительством.
РБК вчера в 07:55
182
Политика

У премьер-министра Михаила Мишустина диагностирован коронавирус

Врио премьер-министра назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов, его кандидатуру предложил сам Мишустин, Путин подписал соответствующий указ.
Эхо Москвы вчера в 12:46
5,6K
Политика

Умер вице-премьер Крыма Павел Королев

Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
904
Общество

В Испании задержали бывшего депутата Госдумы

Гражданская гвардия Испании задержала бывшего депутата Госдумы России, который находился в международном розыске, сообщает ведомство.
РИА Новости 08:29
89
Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
1,9K
Здоровье

«Ъ» разбирался, как студентов-медиков будут отправлять на практику в больницы для пациентов с COVID

Мэр Москвы Сергей Собянин 24 апреля попросил премьер-министра Михаила Мишустина поручить Минздраву и Минобрнауки подготовить приказ о направлении студентов-медиков 4–5-х курсов в больницы, где лечат пациентов с COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 07:57
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