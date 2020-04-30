Процентные ставки Сбербанка по ипотечным кредитам уменьшатся в среднем на 0,5 процентного пункта. Как сообщается в пресс-релизе Сбербанка, приобрести жилье в ипотеку в новостройке можно будет по ставке от 6,2% (ранее 6,5% годовых).

Сбербанк с 6 мая снизит процентные ставки по ипотечным кредитам

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