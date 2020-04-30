Экономика

Inc-news.ruInc-news.ruСбербанк с 6 мая снизит процентные ставки по ипотечным кредитам

Процентные ставки Сбербанка по ипотечным кредитам уменьшатся в среднем на 0,5 процентного пункта. Как сообщается в пресс-релизе Сбербанка, приобрести жилье в ипотеку в новостройке можно будет по ставке от 6,2% (ранее 6,5% годовых).
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Ипотека, шум и цены: самые важные новости о недвижимости на этой неделе

РБК11:24

Сбербанк снизит ставки по ипотеке

Коммерсантъвчера в 11:31

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

РИА Новостивчера в 10:44

Сбербанк в мае снизит ставки по ипотеке

Ведомостивчера в 11:15

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке с 6 мая

Интерфаксвчера в 10:24

Сбербанк снизит процентные ставки по ипотечным кредитам с 6 мая

ТАССвчера в 10:16

Сбербанк активно включился в программу снижения ставок по ипотеке

НИА-Новосибирсквчера в 05:33
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 23:00, Ашберн
Наука

Названа альтернатива маскам для защиты от коронавируса

В качестве альтернативы медицинским маскам врачи предложили пластиковый щиток в качестве альтернативы.
Мой Брянск 05:02
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Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.
РИА Новости вчера в 09:02
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Общество

В Свердловской области заразились коронавирусом ещё 74 человека

Екатеринбург, 30 апреля 2020, 10:55 — REGNUM Свердловские врачи выявили коронавирус еще у 74 жителей и гостей региона.
REGNUM вчера в 03:55
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Общество

Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»

Московский Комсомолец 11:59
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Происшествия

В Бурятии за сутки выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом

Улан-Удэ, 1 мая 2020, 06:28 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 23:28
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Общество

Северокорейские СМИ опубликовали первые за 20 дней фото Ким Чен Ына

Официальный печатный орган правящей в КНДР Трудовой партии Кореи "Нодон синмун" опубликовал в субботу фотографии лидера страны Ким Чен Ына, сделанные во время первого за последние 20 дней публичного мероприятия с его участием.
РИА Новости 20:43
Энергетика

Владельцы АЗС увидели риски повышения оптовых цен на бензин

Трейдеры и владельцы АЗС опасаются повышения оптовых цен на бензин и дизельное топливо из-за снижения объемов их производства и нормативов продаж нефтеперерабатывающими компаниями на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, пишет принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:55
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Политика

Белый дом запретил главному инфекционисту давать показания в конгрессе

Белый дом запретил главе Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи давать показания в конгрессе, заявил представитель комитета по ассигнованиям в палате Ивэн Холландер.
РИА Новости 18:52
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Наука

Новым средством от коронавируса оказались антитела лам

Новое средство было получено при слиянии двух типов антител, полученных от обычных лам.
NewInform вчера в 16:27
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Культура

Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу

Собеседник вчера в 03:42
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Происшествия

Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»

Интерфакс 22:41
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
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Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года

В Минпросвещения отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион принимает самостоятельно.
RT на русском вчера в 15:35
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Политика

Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом

30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 14:45
1,5K
Общество

Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства.
РИА Новости 20:29
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Здоровье

Аномальное свертывание крови может вести к смерти при COVID-19

Значительная часть пациентов с новой коронавирусной инфекцией умирает из-за аномального свертывания крови, выяснили ученые Ирландского центра сосудистой биологии и Королевского колледжа хирургов в Ирландии.
Газета.Ru 12:36
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Политика

Премьер-министр Михаил Мишустин заразился коронавирусом

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин инфицирован коронавирусом.
Би-порт вчера в 12:58
5,8K
Происшествия

В Саратовской области в интернате умерла женщина с COVID-19

В Саратовской области в психоневрологическом интернате в селе Черкасском от коронавирусной инфекции умерла пожилая женщина, инфицированная COVID-19.
Российская газета вчера в 10:22
46
Общество

Саратовский министр уволилась после скандала с закупкой защитных масок

ФАН вчера в 12:38
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Транспорт

Власти закрыли въезд в Курганскую область

Региональный оперштаб принял решение закрыть въезд в Курганскую область для лиц, не имеющих основания для прибытия в регион.
УралПолит.Ru 11:03
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Здоровье

Из Покровской больницы в Петербурге массово уволились врачи

Издание "Фонтанка" сообщает, что замену четверым врачам, которые одновременно уволились из 2-го кардиологического отделения Покровской больницы в Петербурге, уже нашли.
Питерские заметки 07:00
282
Политика

Песков назвал «ерундой» сообщения об уходе Мишустина с поста премьера

Заболевший COVID-19 Михаил Мишустин вернется в кресло премьера после выздоровления, сообщения СМИ об обратном несостоятельны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Газета.Ru 02:24
1K
Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали условия для проведения теста на коронавирус

В ведомстве подчеркнули, что тест на коронавирус необходимо сдать лицам старше 65 лет при наличии кашля, одышки, повышенной температуры тела, а также другим гражданам с указанными симптомами при условии контакта с инфицированным или развитии пневмонии.
RT на русском 08:05
4
Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33
4,4K
Экономика

Эксперт рассказал о потерявших работу из-за COVID-19 американцах

Около трети потерявших работу из-за пандемии коронавируса американцев не смогут вернуться на нее после снятия ограничений, искать работу надо прямо сейчас, считает специалист по рынку труда одной из крупнейших рекрутинговых онлайн-площадок ZipRecruiter Джулия Поллак.
РИА Новости 20:40
Политика

Трамп предложил кандидатуру на должность посла на Украине

Президент США Дональд Трамп предложил на пост посла на Украине главу Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов (США), генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона.
Газета.Ru 20:50
Наука

Создано средство против неизлечимого рака

ToDay News Ufa вчера в 16:30
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Авто

Тюнеры из ABT «зарядили» гибридные Audi Q5

Для версии кроссовера Q5 55 TFSI e тюнеры приготовили два варианта 20-дюймовых колесных дисков ABT GR черного цвета: с глянцевым или матовым покрытием и алмазной шлифовкой отдельных элементов.
Тарантас Ньюс вчера в 23:53
Общество

В ВОЗ объяснили причину быстрого развития пандемии в Белоруссии

Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев считает, что одной из главных причин быстрого развития пандемии коронавируса в республике является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования граждан.
ТАСС 05:04
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Общество

ФАС выявила компанию, повысившую цены на маски на 957%

Оптовый поставщик масок ООО «Витта компани» во время эпидемии коронавируса повысила цены на медицинские маски на 957%.
НТВ 10:07
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