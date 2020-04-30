Экономика
Inc-news.ruСбербанк с 6 мая снизит процентные ставки по ипотечным кредитам
Процентные ставки Сбербанка по ипотечным кредитам уменьшатся в среднем на 0,5 процентного пункта. Как сообщается в пресс-релизе Сбербанка, приобрести жилье в ипотеку в новостройке можно будет по ставке от 6,2% (ранее 6,5% годовых).
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Наука
Названа альтернатива маскам для защиты от коронавируса
В качестве альтернативы медицинским маскам врачи предложили пластиковый щиток в качестве альтернативы.
Мой Брянск 05:02
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.
РИА Новости вчера в 09:02
Общество
В Свердловской области заразились коронавирусом ещё 74 человека
Екатеринбург, 30 апреля 2020, 10:55 — REGNUM Свердловские врачи выявили коронавирус еще у 74 жителей и гостей региона.
REGNUM вчера в 03:55
Общество
Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»
Московский Комсомолец 11:59
Происшествия
В Бурятии за сутки выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом
Улан-Удэ, 1 мая 2020, 06:28 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 23:28
Общество
Северокорейские СМИ опубликовали первые за 20 дней фото Ким Чен Ына
Официальный печатный орган правящей в КНДР Трудовой партии Кореи "Нодон синмун" опубликовал в субботу фотографии лидера страны Ким Чен Ына, сделанные во время первого за последние 20 дней публичного мероприятия с его участием.
РИА Новости 20:43
Энергетика
Владельцы АЗС увидели риски повышения оптовых цен на бензин
Трейдеры и владельцы АЗС опасаются повышения оптовых цен на бензин и дизельное топливо из-за снижения объемов их производства и нормативов продаж нефтеперерабатывающими компаниями на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, пишет принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:55
Политика
Белый дом запретил главному инфекционисту давать показания в конгрессе
Белый дом запретил главе Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи давать показания в конгрессе, заявил представитель комитета по ассигнованиям в палате Ивэн Холландер.
РИА Новости 18:52
Наука
Новым средством от коронавируса оказались антитела лам
Новое средство было получено при слиянии двух типов антител, полученных от обычных лам.
NewInform вчера в 16:27
Культура
Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу
Собеседник вчера в 03:42
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года
В Минпросвещения отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион принимает самостоятельно.
RT на русском вчера в 15:35
Политика
Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом
30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 14:45
Общество
Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства.
РИА Новости 20:29
Здоровье
Аномальное свертывание крови может вести к смерти при COVID-19
Значительная часть пациентов с новой коронавирусной инфекцией умирает из-за аномального свертывания крови, выяснили ученые Ирландского центра сосудистой биологии и Королевского колледжа хирургов в Ирландии.
Газета.Ru 12:36
Политика
Премьер-министр Михаил Мишустин заразился коронавирусом
Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин инфицирован коронавирусом.
Би-порт вчера в 12:58
Происшествия
В Саратовской области в интернате умерла женщина с COVID-19
В Саратовской области в психоневрологическом интернате в селе Черкасском от коронавирусной инфекции умерла пожилая женщина, инфицированная COVID-19.
Российская газета вчера в 10:22
Общество
Саратовский министр уволилась после скандала с закупкой защитных масок
ФАН вчера в 12:38
Транспорт
Власти закрыли въезд в Курганскую область
Региональный оперштаб принял решение закрыть въезд в Курганскую область для лиц, не имеющих основания для прибытия в регион.
УралПолит.Ru 11:03
Здоровье
Из Покровской больницы в Петербурге массово уволились врачи
Издание "Фонтанка" сообщает, что замену четверым врачам, которые одновременно уволились из 2-го кардиологического отделения Покровской больницы в Петербурге, уже нашли.
Питерские заметки 07:00
Политика
Песков назвал «ерундой» сообщения об уходе Мишустина с поста премьера
Заболевший COVID-19 Михаил Мишустин вернется в кресло премьера после выздоровления, сообщения СМИ об обратном несостоятельны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Газета.Ru 02:24
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали условия для проведения теста на коронавирус
В ведомстве подчеркнули, что тест на коронавирус необходимо сдать лицам старше 65 лет при наличии кашля, одышки, повышенной температуры тела, а также другим гражданам с указанными симптомами при условии контакта с инфицированным или развитии пневмонии.
RT на русском 08:05
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33
Экономика
Эксперт рассказал о потерявших работу из-за COVID-19 американцах
Около трети потерявших работу из-за пандемии коронавируса американцев не смогут вернуться на нее после снятия ограничений, искать работу надо прямо сейчас, считает специалист по рынку труда одной из крупнейших рекрутинговых онлайн-площадок ZipRecruiter Джулия Поллак.
РИА Новости 20:40
Политика
Трамп предложил кандидатуру на должность посла на Украине
Президент США Дональд Трамп предложил на пост посла на Украине главу Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов (США), генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона.
Газета.Ru 20:50
Наука
Создано средство против неизлечимого рака
ToDay News Ufa вчера в 16:30
Авто
Тюнеры из ABT «зарядили» гибридные Audi Q5
Для версии кроссовера Q5 55 TFSI e тюнеры приготовили два варианта 20-дюймовых колесных дисков ABT GR черного цвета: с глянцевым или матовым покрытием и алмазной шлифовкой отдельных элементов.
Тарантас Ньюс вчера в 23:53
Общество
В ВОЗ объяснили причину быстрого развития пандемии в Белоруссии
Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев считает, что одной из главных причин быстрого развития пандемии коронавируса в республике является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования граждан.
ТАСС 05:04
Общество
ФАС выявила компанию, повысившую цены на маски на 957%
Оптовый поставщик масок ООО «Витта компани» во время эпидемии коронавируса повысила цены на медицинские маски на 957%.
НТВ 10:07