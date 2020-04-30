Клиенты смогут оформить кредит на квартиру в строящемся доме по ставке от 6,2%. С 6 мая Сбербанк планирует снизить процентные ставки по ипотечным кредитам. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу банка.

Сбербанк решил снизить ставки по ипотеке с 6 мая

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