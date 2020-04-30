Процентные ставки Сбербанка по ипотечным кредитам уменьшатся в среднем на 0,5 процентного пункта. Как сообщается в пресс-релизе Сбербанка, приобрести жилье в ипотеку в новостройке можно будет по ставке от 6,2% (ранее 6,5% годовых).

Сбербанк с 6 мая снизит процентные ставки по ипотечным кредитам

Общество В метро Москвы со следующей недели начнут продавать маски Пассажиры московского метро со следующей недели смогут приобрести маски в ларьках или кассах метро, сообщил заместитель мэра Москвы руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов. 118

Общество В Роспотребнадзоре допускают ужесточение ограничений после 12 мая Режим ограничений, введенный в России из-за опасности распространения коронавируса, может быть ужесточён после 12 мая, если граждане не будут ответственно относиться к нему на праздниках. 2,1K

Общество Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие масок Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению губернатора Московской области, жителям региона в период с 1 мая по 11 мая включительно настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты — маски и респираторы — при нахождении в местах общего пользования, включая аптеки, магазины, такси, поликлиники. 1,1K

Политика Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства. 2,1K

Политика Джо Байден отверг обвинения в сексуальном насилии Бывший вице-президент Джо Байден в пятницу впервые публично опроверг обвинения бывшей сотрудницы в том, что в свою бытность сенатором он изнасиловал ее. 7

Общество Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap. 869

Путешествия Россиян призвали не ждать отпуска за границей в 2020 году Россиянам не стоит ждать, что они смогут провести отпуск за границей до конца 2020 года — слишком высок риск того, что поездка сорвется, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с РИА Новости. 43

Происшествия Участники церковного хора в Крыму заразились коронавирусом «Два участника церковного хора в селе Крымское Сакского района заразились коронавирусом», — заявил глава республики в ходе заседания оперативного штаба по нераспространению коронавируса. 6

Здоровье «Вы не понимаете всю степень кошмара»: врач обратился к россиянам Главный врач Воскресенской районной больницы Юрий Райхман эмоционально обратился жителям с призывом соблюдать карантинные меры.

Шоу-бизнес Степаненко рассказала о скандалах с Петросяном Степаненко заявила, что скандальных разбирательств могло бы и не быть, если бы Петросян повел себя иначе после развода. 6

Политика Окажем сопротивление. Мэр Черкасс пригрозил Зеленскому Городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко на своей странице в Facebook 2 мая опубликовал видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому, заявив, что город будет оказывать сопротивление действиям центральной власти и готов объединить в этом всю Украину В четверг, 30 апреля, Черкасский горсовет снял некоторые карантинные ограничения вопреки решению правительства страны.

Шоу-бизнес У сына Плющенко и Рудковской подозревают серьезную болезнь Как ранее писал «Рамблер», продюсер Яна Рудковская опубликовала в Instagram забавный ролик, в котором с мужем Евгением Плющенко и 7-летним сыном Сашей забавно зажгли под хит Little Big.