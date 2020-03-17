Коронавирус

ВедомостиВедомостиСбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
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Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Ведомостивчера в 10:36

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Греф рассказал о «самом жестком сценарии» кризиса в России

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Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100

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Сбербанк допустил сценарий, при котором доллар будет стоить 100 рублей

URA.Ruвчера в 11:54
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Газета.Ru 02:59
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Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
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Политика

Деятели науки и культуры выступили против поправок в Конституцию

Деятели науки, культуры и писатели России выступили против поправок в Конституцию.
Evo-rus.com 01:15
Общество

Финляндия вводит чрезвычайное положение из-за коронавируса

Правительство Финляндии приняло решение о введении чрезвычайного положения до 13 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.
Gazeta.SPb вчера в 03:05
Общество

Россия ограничит с 18 марта въезд иностранцев

Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.
РИА Новости 16 марта в 14:42
Политика

Путин допустил трату средств ФНБ на поддержку населения

Средства Фонда национального благосостояния могут быть направлены на поддержку определенных категорий граждан.
РБК 02:48
Шоу-бизнес

В Лондоне Ольге Куриленко отказали в госпитализации с коронавирусом

Заразившаяся коронавирусом актриса Ольга Куриленко в Instagram рассказала, что ей отказали в госпитализации из-за перегруженности лондонских больниц.
Газета.Ru 01:49
Политика

Путин разрешил дистанционную продажу безрецептурных лекарств

Президент России Владимир Путин сообщил о подписанном указе, разрешающим дистанционную продажу безрецептурных медикаментов.
УтроNews вчера в 13:59
Общество

Boeing запросил у властей США многомиллиардную помощь

Американская корпорация Boeing запросила у американских властей «десятки миллиардов долларов» финансовой помощи в свете распространения коронавируса нового типа, передает Reuters.
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Футбол

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ProstoProSport вчера в 13:10
Экономика

Организаторы выставок и конгрессов оценили свои убытки в 50 млрд руб

В своем письме организаторы выставок и конгрессов приводят оценку потерь отрасли от запрета на проведение массовых мероприятий и ограничений поездок — более 50 млрд руб.
РБК 00:00
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РПЦ ужесточит санитарные требования при проведении богослужений

Документ предписывает отказаться от целования креста по окончании литургии и соблюдать повышенные требования к нормам гигиены при проведении крещения, причастия и соборования.
Говорит Москва вчера в 03:52
Общество

2 года пандемии коронавируса предрек институт Роберта Коха

Целых 2 года может продлиться пандемия вируса SARS-CoV-2, при этом инфекция будет распространяться волнами, заявил Лотар Вилер, президент Института Роберта Коха.
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"При разборе завалов на месте пожара в частном жилом доме по улице Садовая в деревне Малые Извалы найдены тела трех погибших", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости 02:23
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в гибели турецких военных в Идлибе

«Россия ответственна за убийства турецких военных» в Сирии, заявил 17 марта госсекретарь США Майк Помпео.
Известия вчера в 22:56
Общество

Семьи смогут получить выплаты на детей от 3 до 7 лет без сбора справок

Российские семьи смогут получить пособие на детей от 3 до 7 лет без каких-либо справок.
КТВ-Луч вчера в 13:55
Общество

Ветераны Латышского легиона СС получали награды Латвии и США

РИА Новости 16 марта в 08:01
Здоровье

Дисциплина и ответственность: как Китай побеждает эпидемию

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Авто

Hyundai Sonata, Kia Optima и Toyota Camry – тест-драйв в цифрах

Как проходил и что показал сравнительный тест седанов Hyundai Sonata, Kia Optima и Toyota Camry а также выводы экспертов «За рулем» вы найдете тут.
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Экономика

Аркадий Ротенберг стал единственным разбогатевшим на обвале рынков российским бизнесменом

Аркадий Ротенберг стал единственным российским бизнесменом, состояние которого показало значительный прирост на фоне обвала акций 16 марта.
Компания вчера в 09:37
Здоровье

В Италии протестируют препарат от коронавируса

В Италии с четверга, 19 марта, врачи начнут тестировать препарат «тоцилизумаб», который применяют при ревматоидном артрите, для лечения коронавируса, пишет РИА Новости.
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Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК вчера в 10:54
Общество

Шнуров ответил стихом на призыв Путина не покупать продукты впрок

Ранее президент России Владимир Путин призвал россиян не закупаться продуктами питания впрок.
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Врач назвал продукты, повышающие сопротивление организма коронавирусу

Специалисты Испанской академии питания и диетологии пояснили, что пища сама по себе не предотвращает коронавирус и, конечно, не лечит от него, но механизмы защиты и реагирования на инфекцию, а также способность организма к восстановлению, тесно связаны с питанием.
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Для замены тканей человека создан новый материал

Как пишут в своей работе в журнале ACS Nano специалисты из Технологического университета Чалмерса, им удалось найти биосовместимый материал на основе плексигласа, который способен при необходимости заменить человеческие ткани.
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