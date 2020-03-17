Коронавирус
ВедомостиСбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
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с чего всё началось
Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.Ведомости17 марта в 10:36
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«Главное, чтобы производство товаров не встало». Что для России будет означать доллар по 100
Фонтанка.Ру18 марта в 13:01
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Компания Sony представила основные характеристики новой игровой консоли PlayStation 5. В связи с эпидемией коронавируса было невозможно устроить презентацию перед большой аудиторией.
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Политика
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