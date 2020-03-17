Коронавирус
ВедомостиСбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
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с чего всё началось
Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.Ведомости10:36
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Первые испытания вакцины от коронавируса провели в США
Как сообщает РИА Новости, в Америке стартовали мероприятия по проведению первых клинических испытаний препарата, разработанного для борьбы с коронавирусом.
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«Тамбов» разгромил «Крылья Советов» в последнем матче 22-го тура
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С предложением предоставить россиянам бесплатный доступ к «социально значимым отечественным интернет-сервисам» Путин выступил, оглашая в январе 2020 года послание Федеральному собранию.
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Страны ЕС поддержали предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 30-дневном запрете на въезд в Евросоюз из-за коронавируса, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.
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В составе затменной двойной звезды обнаружен пульсирующий белый карлик
Открытие первого пульсирующего белого карлика в составе затменной двойной звезды поможет ученым понять влияние эволюции в двойной системе на внутреннюю структуру белого карлика.
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Власти Кипра запретили прием рейсов из РФ и еще 27 стран
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«Аэрофлот» обратился в МИД из-за застрявших в Черногории россиян
«Аэрлофлот» был вынужден обратиться в Министерство иностранных дел и Росавиацию из-за отсутствия разрешения от властей Черногории на вывоз россиян из страны.
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Танцор Дмитрий Красилов, получивший в сети прозвище "Пухляш", из клипа "Uno" группы Little Big поедет на "Евровидение-2020".
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В МГУ рассказали о возможной вакцине от коронавируса
В России за три месяца могут создать прототип дешевой в изготовлении вакцины от нового коронавируса, заявили газете "Известия" на кафедре вирусологии биологического факультета МГУ.
Энергетика
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 29 долларов за баррель
Впервые с 20 января 2016 года вечером 17 марта цена на нефть марки Brent опустилась ниже 29 долларов за баррель.
Общество
Умерла вдова первого космонавта Юрия Гагарина
На 85-м году жизни скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
Футбол
Мамаев готовится к переезду из России
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев готовится к переезду из России. Об этом он сообщил в Instagram своей супруги Аланы Мамаевой.
Политика
Глава Мосгоризбиркома Горбунов ушел в отставку
Глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов покинул свой пост.
Общество
Счетная палата выявила бюджетные нарушения на почти 885 млрд рублей
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Здоровье
Израильские медики рассказали, как проходит пандемия коронавируса
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Бой Исмаилова и Емельяненко перенесен из-за коронавируса
Поединок между бойцами смешанного стиля Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым перенесен из-за коронавируса, сообщает Sport24.
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Boeing добивается от США помощи на десятки миллиардов долларов
В свете распространения нового коронавируса американская корпорация Boeing запросила у властей США финансовую помощь на "десятки миллиардов долларов".
Политика
Путин назначил голосование по изменению Конституции на 22 апреля
Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
Хоккей
КХЛ приостановила плей-офф Кубка Гагарина
Матчи плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина будут остановлены на одну неделю. С таким заявлением выступила Континентальная хоккейная лига.
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ФИФА сообщила о переносе клубного чемпионата мира
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Куман сможет уйти в «Барселону» только после Евро-2021
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Шоу-бизнес
Лариса Гузеева расплакалась после съемок «Давай поженимся»
Гузеева пожаловалась подписчикам, что подобное происходит с ней впервые за последние 12 лет.
Здоровье
Уровень заболеваемости ОРВИ в Севастополе остаётся стабильным
"В Севастополе респираторными инфекциями заболели 2 138 человек, показатель на 10 тысяч населения 48,2. Заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 13,7%", - указано в сообщении ведомства.
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Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров возглавит «Газпром-медиа»
Глава Роскомнадзора Александр Жаров станет гендиректором «Газпром-Медиа», пишет РБК.