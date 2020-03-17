Коронавирус

ВедомостиВедомостиСбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
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с чего всё началось

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Ведомости10:36

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Греф рассказал о долларе по 100 рублей и нефти за 20 долларов

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Znak.com11:23

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

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URA.Ru11:54

Греф не увидел серьезных последствий для Сбербанка из-за коронавируса

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