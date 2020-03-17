Коронавирус

ВедомостиВедомостиСбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
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Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Ведомостивчера в 10:36

Подробнее о событии

Греф рассказал о «самом жестком сценарии» кризиса в России

РИА Новостивчера в 20:01

Греф рассказал о долларе по 100 рублей и нефти за 20 долларов

Lenta.ruвчера в 13:56

Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100

РБКвчера в 08:51

Сбербанк не исключает сценария с долларом по 100 руб. и нефтью — по $20

Коммерсантъвчера в 11:29

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Ведомостивчера в 10:36

Сбербанк допустил сценарий, при котором доллар будет стоить 100 рублей

URA.Ruвчера в 11:54

Греф не увидел серьезных последствий для Сбербанка из-за коронавируса

Известиявчера в 09:06
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Общество

Число заразившихся коронавирусом в Москве достигло 56

Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в столице достигло 56 человек.
ТАСС вчера в 11:05
Общество

На Украине зафиксирован второй случай смерти от коронавируса

В украинском городе Черновцы умерла женщина, у которой было обнаружено острое респираторное заболевание, вызванное коронавирусом, это стало вторым случаем смерти в стране от новой инфекции; всего на Украине во вторник подтверждено семь новых случаев инфицирования, сообщает Центр общественного здоровья республики (ЦОЗ).
Интерфакс вчера в 14:45
Общество

Гость в эфире Соловьёва обозвал украинца и пригрозил дать по голове

Сергиенко упрекнул оппонента в том, что тот просто сжирает время на передаче и занимается клоунадой, обозвав украинского эксперта подонком и ублюдком, а также пригрозил дать по голове.
News.ru вчера в 12:40
Политика

ЕС решил на 30 дней ограничить въезд для иностранцев

Лидеры стран-участниц Евросоюза договорились на 30 дней ограничить въезд для граждан государств, которые не входят в ЕС, из-за распространения коронавируса.
РБК вчера в 17:21
Политика

Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд

Что содержалось в 31-й "карте" На переговорах об углубленной интеграции с Белоруссией Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов.
РБК вчера в 23:00
Наука

В МГУ допустили создание вакцины от коронавируса за три месяца

В России за три месяца может быть создан прототип вакцины от коронавируса.
РБК вчера в 21:09
Общество

Сроки сдачи ЕГЭ из-за коронавируса перенесут

По словам вице-премьера, информация о сроках сдачи досрочного этапа ЕГЭ появится в ближайшее время.
Live24 16 марта в 09:40
Политика

Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию, текст опубликован на сайте Кремля.
Ведомости вчера в 14:27
Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Ведомости вчера в 13:32
Общество

Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Salt Mag вчера в 11:26
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:29
Экономика

Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России

Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
RT на русском вчера в 02:38
Политика

С 18 марта Россия закрывает въезд для иностранцев

Михаил Мишустин сообщил главам правительств, что для обеспечения безопасности россиян с полуночи по местному времени 18 марта до полуночи 1 мая 2020 года решено временно ограничить въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства.
Победа 26 16 марта в 16:07
Политика

Лукашенко удивило решение России по закрытию границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко отреагировал на решение России закрыть границу с республикой из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 16 марта в 12:25
Общество

В Киргизии зарегистрированы первые три случая заражения коронавирусом

Первые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Киргизии.
ТАСС вчера в 23:47
Общество

Гендиректор ЯТЭК госпитализирован с подозрением на коронавирус

По данным компании, выявлено подозрение на наличие коронавируса. До окончательного подтверждения диагноза топ-менеджер госпитализирован.
Интерфакс - Россия вчера в 21:11
Армия и оружие

США обвинили Россию в гибели турецких военных в Идлибе

Известия вчера в 22:56
Общество

Случаи коронавируса зарегистрированы за сутки в 15 регионах России

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 были зафиксированы за сутки в 15 регионах России.
RT на русском вчера в 15:12
Происшествия

Всех рабочих рудника «Купол» на Чукотке проверят на коронавирус

Анадырь, 16 марта 2020, 08:44 — REGNUM Десант врачей и специалистов выехал на рудник «Купол» на Чукотке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
REGNUM 16 марта в 01:44
Здоровье

Пожилым россиянам дали рекомендации по защите от коронавируса

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для пожилых россиян, следуя которым они смогут обезопасить себя от коронавируса.
Ruposters.ru вчера в 08:37
Финансы

Bloomberg предупредил о риске роста курса доллара до 97 рублей

Агентство Bloomberg опубликовало подсчеты, согласно которым доллар может вырасти к валютам развивающихся экономик, в том числе и к рублю, еще на 30 процентов (около 97 рублей за доллар) в случае, если вспышка коронавируса нового типа приведет к такому же сильному падению американских фондовых рынков, как это было во время мирового финансового кризиса 2008 года.
РИА Новости 16 марта в 21:58
Армия и оружие

Сверхманевренность F-22 попала на видео

В сентябре 2019 года исполнительный директор Военно-воздушных сил США по закупкам Уил Ропер завяил, что истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II будут взаимодействовать друг с другом посредством ведомого беспилотника, оснащенного перспективной системой искусственного интеллекта.
Lenta.ru вчера в 23:40
Единоборства

Тайсону Фьюри грозит восьмилетняя дисквалификация

Газета.Ru 16 марта в 10:45
Экономика

Кудрин назвал сигналом для экономики снижение ключевой ставки ФРС США

Снижение ключевой ставки Федеральной резервной системой США не только мера поддержки для американской экономики, но и сигнал для экономики мира, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
РБК 16 марта в 01:35
Общество

В Оренбургской области введён режим повышенной готовности

На территории Оренбургской области введён режим повышенной готовности.
RT на русском вчера в 15:52
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Общество

В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Газета.Ru вчера в 10:01
Гаджеты

Apple выпустит бюджетные версии iPhone 9 и iPhone 9 Plus

Презентация iPhone 9 и iPhone 9 Plus должна была состояться в марте, но в связи с эпидемией коронавируса ее перенесли на неопределенный срок.
Piter.tv вчера в 12:25
Футбол

«Русские – сумасшедшие люди. Кажется, они ничего не боятся» – иностранцы о своеобразной реакции фанов «Зенита» на ситуацию с коронавирусом

Here their fans sing "We’re all going to die !" pic.twitter.com / vN2YbhioIm — Bryan MacDonald (@ 27khv) March 14, 2020 Поклонники "Зенита" не ограничились огромным баннером.
ИноПроСпорт 16 марта в 07:38
Политика

Трамп ответил на заявления о причастности США к появлению коронавируса

Президент США Дональд Трамп назвал ложью сообщения о причастности США к распространению коронавируса в мире.
Известия вчера в 16:59
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