Коронавирус
ВедомостиСбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
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с чего всё началось
Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.Ведомостивчера в 10:36
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Общество
Число заразившихся коронавирусом в Москве достигло 56
Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в столице достигло 56 человек.
Общество
На Украине зафиксирован второй случай смерти от коронавируса
В украинском городе Черновцы умерла женщина, у которой было обнаружено острое респираторное заболевание, вызванное коронавирусом, это стало вторым случаем смерти в стране от новой инфекции; всего на Украине во вторник подтверждено семь новых случаев инфицирования, сообщает Центр общественного здоровья республики (ЦОЗ).
Общество
Гость в эфире Соловьёва обозвал украинца и пригрозил дать по голове
Сергиенко упрекнул оппонента в том, что тот просто сжирает время на передаче и занимается клоунадой, обозвав украинского эксперта подонком и ублюдком, а также пригрозил дать по голове.
Политика
ЕС решил на 30 дней ограничить въезд для иностранцев
Лидеры стран-участниц Евросоюза договорились на 30 дней ограничить въезд для граждан государств, которые не входят в ЕС, из-за распространения коронавируса.
Политика
Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд
Что содержалось в 31-й "карте" На переговорах об углубленной интеграции с Белоруссией Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов.
Наука
В МГУ допустили создание вакцины от коронавируса за три месяца
В России за три месяца может быть создан прототип вакцины от коронавируса.
Общество
Сроки сдачи ЕГЭ из-за коронавируса перенесут
По словам вице-премьера, информация о сроках сдачи досрочного этапа ЕГЭ появится в ближайшее время.
Политика
Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию
Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию, текст опубликован на сайте Кремля.
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Общество
Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Экономика
Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России
Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
Политика
С 18 марта Россия закрывает въезд для иностранцев
Михаил Мишустин сообщил главам правительств, что для обеспечения безопасности россиян с полуночи по местному времени 18 марта до полуночи 1 мая 2020 года решено временно ограничить въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства.
Политика
Лукашенко удивило решение России по закрытию границы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко отреагировал на решение России закрыть границу с республикой из-за пандемии коронавируса.
Общество
В Киргизии зарегистрированы первые три случая заражения коронавирусом
Первые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Киргизии.
Общество
Гендиректор ЯТЭК госпитализирован с подозрением на коронавирус
По данным компании, выявлено подозрение на наличие коронавируса. До окончательного подтверждения диагноза топ-менеджер госпитализирован.
Армия и оружие
США обвинили Россию в гибели турецких военных в Идлибе
Общество
Случаи коронавируса зарегистрированы за сутки в 15 регионах России
Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 были зафиксированы за сутки в 15 регионах России.
Происшествия
Всех рабочих рудника «Купол» на Чукотке проверят на коронавирус
Анадырь, 16 марта 2020, 08:44 — REGNUM Десант врачей и специалистов выехал на рудник «Купол» на Чукотке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Здоровье
Пожилым россиянам дали рекомендации по защите от коронавируса
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для пожилых россиян, следуя которым они смогут обезопасить себя от коронавируса.
Финансы
Bloomberg предупредил о риске роста курса доллара до 97 рублей
Агентство Bloomberg опубликовало подсчеты, согласно которым доллар может вырасти к валютам развивающихся экономик, в том числе и к рублю, еще на 30 процентов (около 97 рублей за доллар) в случае, если вспышка коронавируса нового типа приведет к такому же сильному падению американских фондовых рынков, как это было во время мирового финансового кризиса 2008 года.
Армия и оружие
Сверхманевренность F-22 попала на видео
В сентябре 2019 года исполнительный директор Военно-воздушных сил США по закупкам Уил Ропер завяил, что истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II будут взаимодействовать друг с другом посредством ведомого беспилотника, оснащенного перспективной системой искусственного интеллекта.
Единоборства
Тайсону Фьюри грозит восьмилетняя дисквалификация
Экономика
Кудрин назвал сигналом для экономики снижение ключевой ставки ФРС США
Снижение ключевой ставки Федеральной резервной системой США не только мера поддержки для американской экономики, но и сигнал для экономики мира, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Общество
В Оренбургской области введён режим повышенной готовности
На территории Оренбургской области введён режим повышенной готовности.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Гаджеты
Apple выпустит бюджетные версии iPhone 9 и iPhone 9 Plus
Презентация iPhone 9 и iPhone 9 Plus должна была состояться в марте, но в связи с эпидемией коронавируса ее перенесли на неопределенный срок.
Футбол
«Русские – сумасшедшие люди. Кажется, они ничего не боятся» – иностранцы о своеобразной реакции фанов «Зенита» на ситуацию с коронавирусом
Here their fans sing "We’re all going to die !" pic.twitter.com / vN2YbhioIm — Bryan MacDonald (@ 27khv) March 14, 2020 Поклонники "Зенита" не ограничились огромным баннером.
Политика
Трамп ответил на заявления о причастности США к появлению коронавируса
Президент США Дональд Трамп назвал ложью сообщения о причастности США к распространению коронавируса в мире.