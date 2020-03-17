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ВедомостиВедомости
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Рамблер
  • Деловое.ТВ0:46
  • Мой Брянск0:39
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Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.В источнике
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С чего всё начиналось
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Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Ведомости 10:36
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Греф рассказал о долларе по 100 рублей и нефти за 20 долларов

Lenta.ru 13:56
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Сбербанк допустил сценарий, при котором доллар будет стоить 100 рублей

URA.Ru 11:54
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В Сбербанке рассказали о возможных сценариях экономического кризиса

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