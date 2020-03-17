Коронавирус

ВедомостиВедомостиСбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
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с чего всё началось

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Ведомости10:36

Подробнее о событии

Греф рассказал о «самом жестком сценарии» кризиса в России

РИА Новости20:01

Греф рассказал о долларе по 100 рублей и нефти за 20 долларов

Lenta.ru13:56

Сбербанк не исключает сценария с долларом по 100 руб. и нефтью — по $20

Коммерсантъ11:29

Сбербанк допустил сценарий, при котором доллар будет стоить 100 рублей

URA.Ru11:54

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Ведомости10:36

Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100

РБК08:51

Греф не увидел серьезных последствий для Сбербанка из-за коронавируса

Известия09:06
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Первый выздоровевший от коронавируса россиянин рассказал о своем лечении

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Lenta.ru 16:15
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В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
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Бразильские жабы оказались устойчивы к яду десяти скорпионов

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Существует ряд продуктов питания, которые традиционно считаются полезными, но на самом деле могут нанести здоровью вред, сообщает Food.News.
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ВОЗ не советует принимать ибупрофен при лечении от коронавируса

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Газета.Ru 07:49
Общество

Минтруд заявил о необходимости упрощать процедуру назначения соцвыплат

Глава Минтруда Антон Котяков заявил о важности перехода к назначению большинства пособий без справок от граждан.
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Интернет

Новый Google Chromecast Ultra с Android TV

Новый Google Chromecast Ultra будет работать на операционной системе Android TV с поддержкой разрешения 4К.
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Сегодня, 17 марта, глава региона застрял в лифте при проверке детской больницы в Биробиджане.
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Бой Исмаилова и Емельяненко перенесен из-за коронавируса

Поединок между бойцами смешанного стиля Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым перенесен из-за коронавируса, сообщает Sport24.
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Газета.Ru 10:01
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Уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес опубликовал в «Инстаграме» видео, в котором обратился к болельщикам.
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Путин допустил изменение даты голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.
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Поздно вечером во вторник по местному времени о случае заболевания коронавирусом сообщил в своем инстраграмме Глава Хакасии Валентин Коновалов.
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Ситуация в компании «ЯТЭК» находится под контролем

Внутри компании ПАО "ЯТЭК" приняты все меры безопасности. Весь Якутский офис компании с 18 марта перейдет на удаленную работу.
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В МГУ рассказали о возможной вакцине от коронавируса

В России за три месяца могут создать прототип дешевой в изготовлении вакцины от нового коронавируса, заявили газете "Известия" на кафедре вирусологии биологического факультета МГУ.
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Симон Фуркад: моя 6-недельная племянница заразилась коронавирусом

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ВОЗ: свыше 11 тысяч человек в мире заразились коронавирусом за сутки

Свыше 11 тысяч человек заразились новым коронавирусом в мире за последние сутки, умерли 475 человек, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения.
РИА Новости 19:11
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Мюзикл «Кошки» получил «Золотую малину» как самый худший фильм

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Маргарита Симоньян сообщила, что снова беременна

Симоньян призналась, что даже не знала, «как об этом сообщить без взрыва хохота».
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Школьные каникулы объявили в Якутии с 18 марта

Каникулы объявили с 18 по 27 марта для учащихся школ республики.
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Госдума одобрила законопроект о госрегулировании цен на лекарства

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который дает правительству РФ право ограничивать максимальные цены на лекарства при чрезвычайной ситуации или угрозе эпидемии.
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Коронавирус обнаружен во всех штатах США

Чарлстон, США, 18 марта 2020, 03:38 — REGNUM Западная Вирджиния стала последним американским штатом, где был выявлен случай коронавируса COVID-19, заявил 18 марта губернатор штата Джим Джастис в видеообращении, опубликованном на его странице в Twitter.
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Путин обратился к россиянам в связи с коронавирусом

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Пожар в жилом доме на улице Ярославского в Якутске ликвидирован

Проведена эвакуация жителей подъезда данного дома, эвакуировано 18 человек, в том числе шестеро детей.
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