Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.

с чего всё началось

Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.

Общество В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.

Армия и оружие Новейшие ЗРК «Бук-М3» впервые примут участие в параде Победы Новейшие зенитные ракетные комплексы средней дальности "Бук-М3" и ракетная система дальнего действия С-300В4 впервые будут представлены на параде Победы 9 мая в Москве, сообщили в понедельник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Политика Крым временно закрывает границу с Украиной Как сообщили в погрануправлении ФСБ РФ в республике Крым, с полуночи 18 марта по 1 мая границы полуострова с Украиной будут закрыты для определенных категорий граждан.

Футбол Второй футболист «Ювентуса» Матюиди заразился коронавирусом Ранее стало известно о выявлении пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, у футболиста туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани, который в данный момент также находится на карантине.

Общество Умер писатель и политик Эдуард Лимонов На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

Интернет Новый Google Chromecast Ultra с Android TV Новый Google Chromecast Ultra будет работать на операционной системе Android TV с поддержкой разрешения 4К.

Политика Путин допустил изменение даты голосования по поправкам в Конституцию Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.

Здоровье В Хакасии подтвержден случай коронавируса Поздно вечером во вторник по местному времени о случае заболевания коронавирусом сообщил в своем инстраграмме Глава Хакасии Валентин Коновалов.

Общество Ситуация в компании «ЯТЭК» находится под контролем Внутри компании ПАО "ЯТЭК" приняты все меры безопасности. Весь Якутский офис компании с 18 марта перейдет на удаленную работу.

Общество В МГУ рассказали о возможной вакцине от коронавируса В России за три месяца могут создать прототип дешевой в изготовлении вакцины от нового коронавируса, заявили газете "Известия" на кафедре вирусологии биологического факультета МГУ.

Общество Скончалась вдова Гагарина Валентина Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.

Здоровье Госдума одобрила законопроект о госрегулировании цен на лекарства Госдума приняла в первом чтении законопроект, который дает правительству РФ право ограничивать максимальные цены на лекарства при чрезвычайной ситуации или угрозе эпидемии.

Общество Коронавирус обнаружен во всех штатах США Чарлстон, США, 18 марта 2020, 03:38 — REGNUM Западная Вирджиния стала последним американским штатом, где был выявлен случай коронавируса COVID-19, заявил 18 марта губернатор штата Джим Джастис в видеообращении, опубликованном на его странице в Twitter.