Коронавирус
ВедомостиСбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
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с чего всё началось
Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.Ведомости10:36
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Общество
Первый выздоровевший от коронавируса россиянин рассказал о своем лечении
Первый излечившийся от коронавируса россиянин Давид Беров в интервью «Ленте.ру» прокомментировал свое лечение и нахождение в больнице.
Общество
В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
Наука
Бразильские жабы оказались устойчивы к яду десяти скорпионов
Здоровье
Диетологи назвали 6 продуктов, которые ошибочно считают полезными
Существует ряд продуктов питания, которые традиционно считаются полезными, но на самом деле могут нанести здоровью вред, сообщает Food.News.
Армия и оружие
Новейшие ЗРК «Бук-М3» впервые примут участие в параде Победы
Новейшие зенитные ракетные комплексы средней дальности "Бук-М3" и ракетная система дальнего действия С-300В4 впервые будут представлены на параде Победы 9 мая в Москве, сообщили в понедельник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Политика
Крым временно закрывает границу с Украиной
Как сообщили в погрануправлении ФСБ РФ в республике Крым, с полуночи 18 марта по 1 мая границы полуострова с Украиной будут закрыты для определенных категорий граждан.
Футбол
Второй футболист «Ювентуса» Матюиди заразился коронавирусом
Ранее стало известно о выявлении пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, у футболиста туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани, который в данный момент также находится на карантине.
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Здоровье
ВОЗ не советует принимать ибупрофен при лечении от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен и содержащие его лекарства для лечения коронавируса.
Общество
Минтруд заявил о необходимости упрощать процедуру назначения соцвыплат
Глава Минтруда Антон Котяков заявил о важности перехода к назначению большинства пособий без справок от граждан.
Интернет
Новый Google Chromecast Ultra с Android TV
Новый Google Chromecast Ultra будет работать на операционной системе Android TV с поддержкой разрешения 4К.
Общество
Врио главы ЕАО Гольдштейн застрял в лифте при проверке больницы
Сегодня, 17 марта, глава региона застрял в лифте при проверке детской больницы в Биробиджане.
Единоборства
Бой Исмаилова и Емельяненко перенесен из-за коронавируса
Поединок между бойцами смешанного стиля Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым перенесен из-за коронавируса, сообщает Sport24.
Общество
Путин наградил Ротенберга званием героя труда
Общество
В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Футбол
Находящийся на карантине Суарес обратился к болельщикам
Уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес опубликовал в «Инстаграме» видео, в котором обратился к болельщикам.
Политика
Путин допустил изменение даты голосования по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.
Здоровье
В Хакасии подтвержден случай коронавируса
Поздно вечером во вторник по местному времени о случае заболевания коронавирусом сообщил в своем инстраграмме Глава Хакасии Валентин Коновалов.
Общество
Ситуация в компании «ЯТЭК» находится под контролем
Внутри компании ПАО "ЯТЭК" приняты все меры безопасности. Весь Якутский офис компании с 18 марта перейдет на удаленную работу.
Общество
В МГУ рассказали о возможной вакцине от коронавируса
В России за три месяца могут создать прототип дешевой в изготовлении вакцины от нового коронавируса, заявили газете "Известия" на кафедре вирусологии биологического факультета МГУ.
Биатлон
Симон Фуркад: моя 6-недельная племянница заразилась коронавирусом
Общество
Скончалась вдова Гагарина Валентина
Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
Общество
ВОЗ: свыше 11 тысяч человек в мире заразились коронавирусом за сутки
Свыше 11 тысяч человек заразились новым коронавирусом в мире за последние сутки, умерли 475 человек, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения.
Кино
Мюзикл «Кошки» получил «Золотую малину» как самый худший фильм
Стоит отметить, что автор «Кошек» Том Хупер также получил личную «Золотую малину» как «Худший режиссер».
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян сообщила, что снова беременна
Симоньян призналась, что даже не знала, «как об этом сообщить без взрыва хохота».
Общество
Школьные каникулы объявили в Якутии с 18 марта
Каникулы объявили с 18 по 27 марта для учащихся школ республики.
Здоровье
Госдума одобрила законопроект о госрегулировании цен на лекарства
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который дает правительству РФ право ограничивать максимальные цены на лекарства при чрезвычайной ситуации или угрозе эпидемии.
Общество
Коронавирус обнаружен во всех штатах США
Чарлстон, США, 18 марта 2020, 03:38 — REGNUM Западная Вирджиния стала последним американским штатом, где был выявлен случай коронавируса COVID-19, заявил 18 марта губернатор штата Джим Джастис в видеообращении, опубликованном на его странице в Twitter.
Политика
Путин обратился к россиянам в связи с коронавирусом
Ранее во вторник Путин призвал россиян не запасаться продуктами в связи с распространением коронавируса, ситуация с поставками в магазины стабильная, подчеркнул президент.
Происшествия
Пожар в жилом доме на улице Ярославского в Якутске ликвидирован
Проведена эвакуация жителей подъезда данного дома, эвакуировано 18 человек, в том числе шестеро детей.