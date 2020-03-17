Коронавирус
ВедомостиСбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
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Греф исключил драматические последствия для клиентов Сбербанка в случае кризиса
Rambler News Service09:19
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Происшествия
В Казахстане у двухлетней девочки обнаружили коронавирус
В Казахстане о первом случае заражения коронавирусом объявили 13 марта.
Общество
СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве
Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
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Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
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Губернатор Псковской области ушел на карантин с признаками острой респираторной инфекции
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил об уходе на карантин в связи с наличием у него признаков острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).
Общество
В России число заразившихся коронавирусом увеличилось до 114
Число заболевших коронавирусом в России выросло до 114, случаи заражения выявили еще в 15 регионах, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Общество
Пенсии в России вырастут с 1 апреля
Правительство поручило пенсионный фонд поставить в известность региональные органы власти об индексации на 6,1% для того, чтобы в соответствии с ним повысить действующие пенсии.
Политика
Путин анонсировал выпуск первого портативного теста на коронавирус
Президент России Владимир Путин анонсировал выпуск первого в мире портативного теста на коронавирус.
Общество
Режим повышенной готовности объявили в Астраханской области
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Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Теннис
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Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису перенесли турнир на осень.
Шоу-бизнес
Ольгу Куриленко не госпитализировали с коронавирусом
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По информации ВОЗ, опасным вирусом за сутки заразилось четырнадцать тысяч человек. Почти все заболевшие были установлены за пределами Китая.
Политика
Ученые и писатели выступили против поправок к Конституции
Ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к политикам, в котором они высказались о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Политика
Гаагский арбитраж отказался признавать Крым украинским
Гаага, Нидерланды, 17 марта 2020, 13:08 — REGNUM Созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге арбитражный суд признал, что не имеет права решать вопрос о суверенитете над Крымом в рамках дела о претензиях Украины к России.
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РПЦ ужесточила санитарные правила при проведении богослужений
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств на фоне распространения коронавируса COVID-19.
Экономика
В петрозаводской «Ленте» взлетел в цене местный творог
Невероятный – примерно на 70 процентов – взлет цен на продукцию местного производства обнаружил сегодня в одном из магазинов федеральной сети наш корреспондент.
Общество
В России закроют кинотеатры, музеи, цирки и театры из-за коронавируса
"В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации приказываю руководителям, находящихся в ведении Минкультуры России музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, приостановить допуск посетителей в музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность", - говорится в документе.
Футбол
На матче с «Уралом» фанаты «Зенита» скандировали «Мы все умрем»
Выступление посвятили коронавирусу. Несмотря на запрет массовых мероприятий в Петербурге, "Зенит" провел матч со зрителями.
Общество
Испытание вакцины от коронавируса начинается на людях
Первый участник клинических испытаний вакцины для защиты от коронавируса в США получит экспериментальную дозу в понедельник, 16 марта.
Общество
Скончалась вдова Гагарина Валентина
Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
Общество
«Инвитро» начнет делать тесты на коронавирус
В течение 30 дней специализирующаяся на лабораторных исследованиях компания «Инвитро» начнет проводить тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Политика
Крым временно закрывает границу с Украиной
Ранее Украина до 3 апреля прекратила работу контрольных пунктов въезда и выезда на границе с Крымом.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в Москве достигло 56
По информации штаба, заразившиеся прибыли в Москву авиарейсами из Рима и Цюриха.
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Экономика
Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России
Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
Общество
Институт Коха: Пандемия коронавируса может продлиться два года
Глава Института Коха отметил, что пандемия может длиться годами и что "мы исходим в данном случае из двух лет".
Политика
МИД РФ поможет гражданам России вернуться домой
В ведомстве подчеркнули необходимость принятия «исчерпывающих мер для оказания содействия в решении логистических вопросов» гражданам РФ, которые желают вернуться домой.
Единоборства
Бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова перенесен на июль
Боец ММА Александр Емельяненко сообщил, что его бой с Магомедом Исмаиловым перенесен на июль.
Автоспорт
Марко подтвердил расставание Квята с Келли Пике
В конце прошлого года появились многочисленные слухи о том, что российский гонщик Формулы 1 Даниил Квят и дочь трехкратного чемпиона мира Нельсона Пике Келли расстались накануне католического Рождества.
Киберспорт
В Hearthstone появится новый класс — охотник на демонов
Blizzard Entertainment анонсировала новый, десятый класс в Hearthstone — охотника на демонов. Стандартным героем станет Иллидан.