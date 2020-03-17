Коронавирус

ВедомостиВедомостиСбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
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Сбербанк допустил сценарий, при котором доллар будет стоить 100 рублей

URA.Ru11:54

Сбербанк не исключает сценария с долларом по 100 руб. и нефтью — по $20

Коммерсантъ11:29

В Сбербанке рассказали о возможных сценариях экономического кризиса

Znak.com11:23

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Ведомости10:36

Греф исключил драматические последствия для клиентов Сбербанка в случае кризиса

Rambler News Service09:19

Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100

РБК08:51

Греф не увидел серьезных последствий для Сбербанка из-за коронавируса

Известия09:06
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 13:18, Ашберн
Происшествия

В Казахстане у двухлетней девочки обнаружили коронавирус

В Казахстане о первом случае заражения коронавирусом объявили 13 марта.
ТАСС 00:48
Общество

СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве

Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
РБК 04:47
Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

Ведомости 13:08
Общество

Губернатор Псковской области ушел на карантин с признаками острой респираторной инфекции

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил об уходе на карантин в связи с наличием у него признаков острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).
ТАСС 12:52
Общество

В России число заразившихся коронавирусом увеличилось до 114

Число заболевших коронавирусом в России выросло до 114, случаи заражения выявили еще в 15 регионах, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 11:22
Общество

Пенсии в России вырастут с 1 апреля

Правительство поручило пенсионный фонд поставить в известность региональные органы власти об индексации на 6,1% для того, чтобы в соответствии с ним повысить действующие пенсии.
Газета.Ru 12:00
Политика

Путин анонсировал выпуск первого портативного теста на коронавирус

Президент России Владимир Путин анонсировал выпуск первого в мире портативного теста на коронавирус.
Lenta.ru 10:44
Общество

Режим повышенной готовности объявили в Астраханской области

17 марта губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин обратился к жителям области с объявлением о введении в регионе режима повышенной готовности в связи с опасностью распространения коронавируса.
Российская газета 10:35
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

RT на русском 11:38
Теннис

«Ролан Гаррос» перенесен на осень из-за пандемии коронавируса

Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису перенесли турнир на осень.
Sport24.ru 11:58
Шоу-бизнес

Ольгу Куриленко не госпитализировали с коронавирусом

Наша версия 10:06
Общество

ВОЗ: в мире за сутки почти 14 тысяч человек заразились коронавирусом

По информации ВОЗ, опасным вирусом за сутки заразилось четырнадцать тысяч человек. Почти все заболевшие были установлены за пределами Китая.
Evo-rus.com 11:34
Политика

Ученые и писатели выступили против поправок к Конституции

Ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к политикам, в котором они высказались о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
АМИТЕЛ вчера в 05:19
Политика

Гаагский арбитраж отказался признавать Крым украинским

Гаага, Нидерланды, 17 марта 2020, 13:08 — REGNUM Созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге арбитражный суд признал, что не имеет права решать вопрос о суверенитете над Крымом в рамках дела о претензиях Украины к России.
REGNUM 06:08
Религия

РПЦ ужесточила санитарные правила при проведении богослужений

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств на фоне распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 04:33
Экономика

В петрозаводской «Ленте» взлетел в цене местный творог

Невероятный – примерно на 70 процентов – взлет цен на продукцию местного производства обнаружил сегодня в одном из магазинов федеральной сети наш корреспондент.
Московский Комсомолец вчера в 12:00
Общество

В России закроют кинотеатры, музеи, цирки и театры из-за коронавируса

"В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации приказываю руководителям, находящихся в ведении Минкультуры России музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, приостановить допуск посетителей в музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность", - говорится в документе.
РИА Новости 10:44
Футбол

На матче с «Уралом» фанаты «Зенита» скандировали «Мы все умрем»

Выступление посвятили коронавирусу. Несмотря на запрет массовых мероприятий в Петербурге, "Зенит" провел матч со зрителями.
Neva.Today 15 марта в 02:41
Общество

Испытание вакцины от коронавируса начинается на людях

Первый участник клинических испытаний вакцины для защиты от коронавируса в США получит экспериментальную дозу в понедельник, 16 марта.
Rusvesna.su вчера в 04:21
Общество

Скончалась вдова Гагарина Валентина

Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
Газета.Ru 11:15
Общество

«Инвитро» начнет делать тесты на коронавирус

В течение 30 дней специализирующаяся на лабораторных исследованиях компания «Инвитро» начнет проводить тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Ведомости 04:00
Политика

Крым временно закрывает границу с Украиной

Ранее Украина до 3 апреля прекратила работу контрольных пунктов въезда и выезда на границе с Крымом.
RT на русском 12:15
Общество

Число заразившихся коронавирусом в Москве достигло 56

По информации штаба, заразившиеся прибыли в Москву авиарейсами из Рима и Цюриха.
Говорит Москва 11:30
Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК 10:54
Экономика

Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России

Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
RT на русском 02:38
Общество

Институт Коха: Пандемия коронавируса может продлиться два года

Глава Института Коха отметил, что пандемия может длиться годами и что "мы исходим в данном случае из двух лет".
Российская газета 07:40
Политика

МИД РФ поможет гражданам России вернуться домой

В ведомстве подчеркнули необходимость принятия «исчерпывающих мер для оказания содействия в решении логистических вопросов» гражданам РФ, которые желают вернуться домой.
REGNUM 12:51
Единоборства

Бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова перенесен на июль

Боец ММА Александр Емельяненко сообщил, что его бой с Магомедом Исмаиловым перенесен на июль.
РИА Новости 05:18
Автоспорт

Марко подтвердил расставание Квята с Келли Пике

В конце прошлого года появились многочисленные слухи о том, что российский гонщик Формулы 1 Даниил Квят и дочь трехкратного чемпиона мира Нельсона Пике Келли расстались накануне католического Рождества.
Motorsport.com Россия 03:40
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В Hearthstone появится новый класс — охотник на демонов

Blizzard Entertainment анонсировала новый, десятый класс в Hearthstone — охотника на демонов. Стандартным героем станет Иллидан.
CyberSport.ru 12:15
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