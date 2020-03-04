Общество
BFM.ruСбербанк смоделировал распространение коронавируса
Специалисты Сбербанка разработали математическую модель распространения нового коронавируса в России и в мире. Она получила название Gleam, передает ТАСС. Глава Сбербанка Герман Греф пояснил, что сейчас специалисты наполняют модель распространения коронавируса данными совместно с Минздравом.
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Специалисты Сбербанка разработали математическую модель распространения коронавируса в России и в мире.ТАСС05:04
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Энергетика
В Вене завершилась встреча мониторингового комитета ОПЕК+
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Общество
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Кино
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Экономика
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Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
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Шоу-бизнес
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Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
Хоккей
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Общество
В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков
В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Технологии
«ВКонтакте» запустит аналог TikTok
Социальная сеть «ВКонтакте» во втором квартале 2020 года планирует запустить сервис коротких вертикальных видео.
Происшествия
В Забайкалье завели дело о получении взятки помощником прокурора
Следователи Забайкальского края завели уголовное дело о получении взятки в крупном размере в отношении помощника прокурора Читинского района региона.
Гаджеты
Новые смартфоны Huawei начали получать обновление ОС Android 10
Инсайдеры анонсировали, что смартфоны Huawei P20 и Huawei Mate 10 в ближайшее время станет возможным обновить до новой версии оболочки EMUI 10.
Происшествия
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В воинской части в Печенгском районе Мурманской области произошел взрыв. В результате произошедшего есть пострадавшие.
Армия и оружие
Ракетная атака Израиля отражена сирийской ПВО
По данным государственного телевидения Сирии, силы противовоздушной обороны (ПВО) сирийской правительственной армии успешно отразила израильскую ракетную атаку.
Общество
В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоирея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
Футбол
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Супруга российского футболиста Алана Мамаева рассказала, что тюремное заключение мужа спасло их брак.
Наука
Предложен кандидат на роль темной материи
Приятной особенность гипотезы является то, что она не требует введения новых сущностей: темная материя оказывается состоящей из таких же кварков, как и обычная, только что скомбинированных иначе.
Здоровье
Правительство сможет ограничивать цены на лекарства в период эпидемий
Правительство РФ хотят наделить правом ограничивать максимальные цены на лекарства и медицинские изделия в случае угроз распространения эпидемий, подобных коронавирусу.
Политика
Баир Жамбалов уходит с поста вице-спикера Хурала Бурятии
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Блогер Екатерина Диденко назвала смерть мужа 29 февраля его «подарком»
В ночь на 29 февраля в столице произошла трагедия: на банной вечеринке в честь дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко в бассейне оказался сухой лед.
Шоу-бизнес
Виктория Боня удивила фанатов сменой прически
Бывшая участница «Дома-2» удивила фанатов сменой стиля прически, которую планировала долгое время.
Футбол
Неймар сможет покинуть «ПСЖ» за 180 миллионов евро
Напомним, что звездный бразилец в 2017 году перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за компенсацию в размере 222 миллионов евро.
Происшествия
Каирский суд отказался признавать терактом крушение А321 над Синаем
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Общество
На кроссовках Puma нашли изображение Гоголя и Гитлера
Пользователи Сети обнаружили на кроссовках бренда спортивной одежды Puma изображение немецкого диктатора Адольфа Гитлера.