Специалисты Сбербанка разработали математическую модель распространения коронавируса в России и в мире.

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Специалисты Сбербанка разработали математическую модель распространения нового коронавируса в России и в мире. Она получила название Gleam, передает ТАСС. Глава Сбербанка Герман Греф пояснил, что сейчас специалисты наполняют модель распространения коронавируса данными совместно с Минздравом.

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