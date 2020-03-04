Специалисты Сбербанка разработали математическую модель распространения коронавируса в России и в мире.

с чего всё началось

Искусственный интеллект Сбербанка построил три модели распространения коронавируса в России, заявил глава банка Герман Греф. По его словам, все они показали "достаточно неплохую" картину. Он уточнил, что вирус может распространяться двумя волнами - весенней и осенней.

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Общество В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.

Происшествия Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.

Армия и оружие Сирийская армия отбила атаки боевиков на Саракиб Протурецкие отряды вооруженной сирийской оппозиции дважды пытались атаковать город Саракиб в Идлибе, однако военные Сирии отбили атаки, сообщил портал «Аль-Масдар» со ссылкой на источник в сирийской армии.

Происшествия До 25 выросло число жертв торнадо в Теннесси 25 человек погибли в результате серии торнадо, обрушившихся на американский штат Теннесси в ночь на вторник, сообщил губернатор штата Уильям Ли в ходе пресс-конференции.

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Шоу-бизнес Данила Козловский опубликовал первое фото с новорожденной дочерью Как уже писала storinka.com.ua, на днях Ольга Зуева родила дочь, которая стала первенцем для актрисы и ее возлюбленного Данилы Козловского.

Политика В Турции сообщили об ожиданиях от встречи Путина и Эрдогана Турция рассчитывает на достижение консенсуса с Россией относительно ситуации в провинции Идлиб, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын в преддверии визита в Россию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает агентство Anadolu.

Биатлон Тихонов прокомментировал информацию о поддельных подписях Родченкова Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился мнением об информации, согласно которой подписи бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова были подделаны на документах по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, передает "Советский спорт".

Общество Общее число заразившихся коронавирусом вне КНР превысило 10 тысяч Согласно коммюнике, которое приводит РИА Новости, общее число инфицированных новым типом коронавируса вне Китая достигло 10 566 человек после того, как первые случаи заражения были зафиксированы в Португалии, Саудовской Аравии, Тунисе, Марокко, Латвии, Андорре, Иордании и Сенегале.

Политика СССР назвали самой демократической страной СССР на закате своего существования был самой демократической страной в мире, считает бывший советник первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева и идеолог чеченской революции Муса Темишев.

Экономика Knight Frank предсказала рост числа мультимиллионеров в России на 23% Число долларовых миллиардеров в мире за год выросло на 16 человек, всего в мире, по данным Knight Frank, сейчас живет 2 335 миллиардеров, в том числе 103 в России.

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Общество Минздрав Германии назвал вспышку коронавируса пандемией Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил в среду депутатам в бундестаге, что вспышка нового коронавируса разрослась до пандемии.

Авто Skoda презентовала обновленную Skoda Octavia RS iV Только на электротяге запас хода составит 60 км. «Заряженная» Skoda Octavia RS разгонится до первой сотни за 7,3 секунды, тогда как показатель предшественника был 6,8 секунды.

Шоу-бизнес Госпитализирована актриса Инна Макарова Народная артистка Советского Союза Инна Макарова попала в больницу. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.

Армия и оружие На Украине новые должности главнокомандующего ВС и начальника Генштаба Отдельные должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины будут введены в соответствии с поправками в закон «О национальной безопасности Украины».