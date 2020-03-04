Специалисты Сбербанка разработали математическую модель распространения коронавируса в России и в мире.

с чего всё началось

Искусственный интеллект Сбербанка построил три модели распространения коронавируса в России, заявил глава банка Герман Греф. По его словам, все они показали "достаточно неплохую" картину. Он уточнил, что вирус может распространяться двумя волнами - весенней и осенней.

Политика Турция отказалась признавать парламентские выборы в Сирии Турция считает, что парламентские выборы в Сирии в апреле не будут иметь юридической силы, Анкара их не признает, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в среду.

Авто BMW презентовала концептуальный электрический седан i4 BMW подтвердила информацию, что i4, благодаря аккумуляторной батарее мощностью 80 кВт / ч, сможет на одном заряде проехать до 600 км. До первой "сотни" электрокар сможет разогнаться за 4 сек.

Политика Денис Шмыгаль назначен новым премьер-министром Украины Бывший вице-премьер Денис Шмыгаль возглавит новое правительство Украины. Такое решение на внеочередном заседании приняла Верховная рада.

Наука У коронавируса выделили два подтипа Китайские учёные обнаружили два подтипа нового коронавируса, один из которых заразнее другого.

Экономика У семьи Марата Хуснуллина нашли активы на 3,2 млрд рублей «Семья Хуснуллина управляет портфелем земельных участков в Татарстане площадью 8 587 гектаров или почти 86 квадратных километров, это больше острова Гернси и лишь в два раза меньше государства Лихтенштейн», — говорится в сообщении издания.

Политика Путин обсудил с Совбезом предстоящую встречу с Эрдоганом Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности страны ряд вопросов российско-турецких отношений, в том числе в рамках подготовки к визиту в Москву президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля.

Единоборства Поветкин и Уайт провели дуэль взглядов В Манчестере состоялась дуэль взглядов, предваряющая боксерский поединок между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом.

Общество Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Дублин и посетили Музей пива Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям начали трехдневный тур по Ирландии — герцог и герцогиня Кембриджские прилетели в Дублин утром, а уже днем посетили первые официальные мероприятия.

Биатлон МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.

Хоккей Россия может провести чемпионат мира по хоккею в случае его переноса Россия обратилась в Международную федерацию хоккея (IIHF) с предложением провести чемпионат мира 2020 года в том случае, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за распространения нового коронавируса, и может в случае необходимости принять соревнования, заявил РИА Новости президент IIHF Рене Фазель.

Политика Верховная рада утвердила новый состав правительства Украины Верховная рада Украины в среду утвердила новый состав правительства Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Здоровье ВОЗ прогнозирует рост числа заразившихся коронавирусом на Украине Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует увеличение количества случаев заболевания новым типом коронавируса на Украине, заявил в среду на брифинге в Киеве представитель ВОЗ, доктор Ярно Хабихт.