Общество
РИА НовостиСбербанк смоделировал распространение коронавируса в России
Искусственный интеллект Сбербанка построил три модели распространения коронавируса в России, заявил глава банка Герман Греф. По его словам, все они показали "достаточно неплохую" картину. Он уточнил, что вирус может распространяться двумя волнами - весенней и осенней.
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с чего всё началось
Специалисты Сбербанка разработали математическую модель распространения коронавируса в России и в мире.ТАСС05:04
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Политика
Турция отказалась признавать парламентские выборы в Сирии
Турция считает, что парламентские выборы в Сирии в апреле не будут иметь юридической силы, Анкара их не признает, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в среду.
Футбол
Гончаренко отказался пожать руку Тедеско после матча «Спартак» — ЦСКА
Авто
BMW презентовала концептуальный электрический седан i4
BMW подтвердила информацию, что i4, благодаря аккумуляторной батарее мощностью 80 кВт / ч, сможет на одном заряде проехать до 600 км. До первой "сотни" электрокар сможет разогнаться за 4 сек.
Политика
Денис Шмыгаль назначен новым премьер-министром Украины
Бывший вице-премьер Денис Шмыгаль возглавит новое правительство Украины. Такое решение на внеочередном заседании приняла Верховная рада.
Наука
У коронавируса выделили два подтипа
Китайские учёные обнаружили два подтипа нового коронавируса, один из которых заразнее другого.
Экономика
У семьи Марата Хуснуллина нашли активы на 3,2 млрд рублей
«Семья Хуснуллина управляет портфелем земельных участков в Татарстане площадью 8 587 гектаров или почти 86 квадратных километров, это больше острова Гернси и лишь в два раза меньше государства Лихтенштейн», — говорится в сообщении издания.
Политика
Путин обсудил с Совбезом предстоящую встречу с Эрдоганом
Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности страны ряд вопросов российско-турецких отношений, в том числе в рамках подготовки к визиту в Москву президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля.
Армия и оружие
Террористы в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации
У российской стороны имеются неопровержимые данные, подтверждающие инцидент. Их обнародуют в ближайшее время.
Армия и оружие
Новейший тяжелый огнемет впервые покажут на Параде Победы
Новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 "Тосочка" обещают впервые показать широкой публике на Параде Победы 9 мая.
Общество
Емельяненко извинился за оскорбления Канделаки вместе с Кадыровым
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко извинился за оскорбления в адрес генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки.
Единоборства
Поветкин и Уайт провели дуэль взглядов
В Манчестере состоялась дуэль взглядов, предваряющая боксерский поединок между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом.
Экономика
Минфин сократит покупку валюты до минимума за два года
Минфин закупит валюту в марте в минимальном за два года количестве – на 133,3 млрд руб, говорится в сообщении министерства.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции
Авто
Новый BMW M3 показали в Сети на фото
Напомним, что осенью прошлого года в Сети появился снимок задней части нового BMW M3.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Дублин и посетили Музей пива
Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям начали трехдневный тур по Ирландии — герцог и герцогиня Кембриджские прилетели в Дублин утром, а уже днем посетили первые официальные мероприятия.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Происшествия
Не менее 22 человек погибли из-за торнадо в американском Теннесси
По словам мэра Джона Купера, только в Нэшвилле рухнули 48 зданий и около 150 человек были доставлены в больницы из-за полученных травм.
Армия и оружие
Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб
Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Хоккей
Россия может провести чемпионат мира по хоккею в случае его переноса
Россия обратилась в Международную федерацию хоккея (IIHF) с предложением провести чемпионат мира 2020 года в том случае, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за распространения нового коронавируса, и может в случае необходимости принять соревнования, заявил РИА Новости президент IIHF Рене Фазель.
Политика
Верховная рада утвердила новый состав правительства Украины
Верховная рада Украины в среду утвердила новый состав правительства Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Футбол
Болельщики подрались во время матча «Ахмат»—«Зенит»
Болельщики «Ахмата» и «Зенита» подрались на стадионе в Грозном в конце матча Кубка России.
Кино
«Человек-невидимка» успешно перезапустил «Темную вселенную» Universal
Здоровье
ВОЗ прогнозирует рост числа заразившихся коронавирусом на Украине
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует увеличение количества случаев заболевания новым типом коронавируса на Украине, заявил в среду на брифинге в Киеве представитель ВОЗ, доктор Ярно Хабихт.
Общество
В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек
Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.
Происшествия
Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно
Спорт
Лыжник Большунов стал пятым в спринте свободным стилем на этапе КМ
Российский лыжник Александр Большунов стал пятым в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в норвежском Драммене.
Общество
Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России
Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"
Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.