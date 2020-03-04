Общество

РИА НовостиРИА НовостиСбербанк смоделировал распространение коронавируса в России

Искусственный интеллект Сбербанка построил три модели распространения коронавируса в России, заявил глава банка Герман Греф. По его словам, все они показали "достаточно неплохую" картину. Он уточнил, что вирус может распространяться двумя волнами - весенней и осенней.
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с чего всё началось

Сбербанк создал модель распространения коронавируса в России

Специалисты Сбербанка разработали математическую модель распространения коронавируса в России и в мире.
ТАСС05:04

Подробнее о событии

Сбербанк смоделировал распространение коронавируса в России

РИА Новости09:53

В России предсказали вторую волну коронавируса

URA.Ru08:39

Сбербанк построил математическую модель распространения коронавируса

Интерфакс05:57

Сбербанк построил математическую модель распространения коронавируса

RT на русском06:34

Сбербанк построил математическую модель распространения коронавируса

Известия06:00

В Сбербанке предупредили о двух волнах коронавируса

РБК07:56

Сбербанк создал модель распространения коронавируса в России

ТАСС05:04
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Политика

Турция отказалась признавать парламентские выборы в Сирии

Турция считает, что парламентские выборы в Сирии в апреле не будут иметь юридической силы, Анкара их не признает, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в среду.
РИА Новости 13:26
Футбол

Гончаренко отказался пожать руку Тедеско после матча «Спартак» — ЦСКА

RT на русском 14:33
Авто

BMW презентовала концептуальный электрический седан i4

BMW подтвердила информацию, что i4, благодаря аккумуляторной батарее мощностью 80 кВт / ч, сможет на одном заряде проехать до 600 км. До первой "сотни" электрокар сможет разогнаться за 4 сек.
110km.ru вчера в 10:24
Политика

Денис Шмыгаль назначен новым премьер-министром Украины

Бывший вице-премьер Денис Шмыгаль возглавит новое правительство Украины. Такое решение на внеочередном заседании приняла Верховная рада.
Российская газета 11:35
Наука

У коронавируса выделили два подтипа

Китайские учёные обнаружили два подтипа нового коронавируса, один из которых заразнее другого.
Парламентская газета 07:27
Экономика

У семьи Марата Хуснуллина нашли активы на 3,2 млрд рублей

«Семья Хуснуллина управляет портфелем земельных участков в Татарстане площадью 8 587 гектаров или почти 86 квадратных километров, это больше острова Гернси и лишь в два раза меньше государства Лихтенштейн», — говорится в сообщении издания.
Коммерсантъ Казань 09:02
Политика

Путин обсудил с Совбезом предстоящую встречу с Эрдоганом

Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности страны ряд вопросов российско-турецких отношений, в том числе в рамках подготовки к визиту в Москву президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля.
РБК 13:18
Армия и оружие

Террористы в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации

У российской стороны имеются неопровержимые данные, подтверждающие инцидент. Их обнародуют в ближайшее время.
Инфорос 07:01
Армия и оружие

Новейший тяжелый огнемет впервые покажут на Параде Победы

Новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 "Тосочка" обещают впервые показать широкой публике на Параде Победы 9 мая.
Вести.Ru 09:13
Общество

Емельяненко извинился за оскорбления Канделаки вместе с Кадыровым

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко извинился за оскорбления в адрес генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки.
Lenta.ru 11:00
Единоборства

Поветкин и Уайт провели дуэль взглядов

В Манчестере состоялась дуэль взглядов, предваряющая боксерский поединок между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом.
Нева Спорт 10:36
Экономика

Минфин сократит покупку валюты до минимума за два года

Минфин закупит валюту в марте в минимальном за два года количестве – на 133,3 млрд руб, говорится в сообщении министерства.
Ведомости 06:54
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции

RT на русском вчера в 11:43
Авто

Новый BMW M3 показали в Сети на фото

Напомним, что осенью прошлого года в Сети появился снимок задней части нового BMW M3.
Тарантас Ньюс 04:15
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Дублин и посетили Музей пива

Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям начали трехдневный тур по Ирландии — герцог и герцогиня Кембриджские прилетели в Дублин утром, а уже днем посетили первые официальные мероприятия.
Salt Mag 03:01
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Происшествия

Не менее 22 человек погибли из-за торнадо в американском Теннесси

По словам мэра Джона Купера, только в Нэшвилле рухнули 48 зданий и около 150 человек были доставлены в больницы из-за полученных травм.
Газета.Ru вчера в 18:27
Армия и оружие

Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб

Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Московский Комсомолец вчера в 17:19
Хоккей

Россия может провести чемпионат мира по хоккею в случае его переноса

Россия обратилась в Международную федерацию хоккея (IIHF) с предложением провести чемпионат мира 2020 года в том случае, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за распространения нового коронавируса, и может в случае необходимости принять соревнования, заявил РИА Новости президент IIHF Рене Фазель.
РИА Новости 11:54
Политика

Верховная рада утвердила новый состав правительства Украины

Верховная рада Украины в среду утвердила новый состав правительства Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.
ТАСС 13:52
Футбол

Болельщики подрались во время матча «Ахмат»—«Зенит»

Болельщики «Ахмата» и «Зенита» подрались на стадионе в Грозном в конце матча Кубка России.
Коммерсантъ 13:46
Кино

«Человек-невидимка» успешно перезапустил «Темную вселенную» Universal

Кinomania вчера в 09:04
Здоровье

ВОЗ прогнозирует рост числа заразившихся коронавирусом на Украине

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует увеличение количества случаев заболевания новым типом коронавируса на Украине, заявил в среду на брифинге в Киеве представитель ВОЗ, доктор Ярно Хабихт.
РИА Новости 06:29
Общество

В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек

Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.
Газета.Ru 12:12
Происшествия

Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно

Газета.Ru вчера в 03:50
Общество

«Половинка меня ушла»: в Москве кремировали мужа блогерши Диденко

Вести.Ru 13:45
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия 11:27
Спорт

Лыжник Большунов стал пятым в спринте свободным стилем на этапе КМ

Российский лыжник Александр Большунов стал пятым в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в норвежском Драммене.
РИА Новости 11:18
Общество

Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России

Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:25
Шоу-бизнес

Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"

Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
Газета.Ru 08:47
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