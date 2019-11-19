Экономика
ВедомостиСбербанк сможет стать крупным акционером Mail.ru Group
Через три года Сбербанк сможет получить до 22% капитала Mail.ru Group (MRG), следует из совместного сообщения компаний о подписании обязывающих документов по совместному предприятию (СП) в сфере еды и транспорта.
Читать в источнике
Оценить12
В состав совета директоров Mail.ru Group войдет один представитель Сбербанка. С точки зрения нашего приобретения доли в МФТ также направлены в ФАС.
— Лев Хасис, российский предпринимательSM News 06:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 20:13, Ашберн
Происшествия
Сын экс-президента Германии был убит во время лекции в клинике
Сына экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера, медика Фрица фон Вайцзеккера убили при нападении на клинику Schlosspark-Klinik в Берлине, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
На разрезе в Мысках БелАЗ сорвался с 15-метровой высоты, есть погибший
Как пишет «Газета Кемерова», по предварительным данным известно, что водитель БелАЗа заехал на преградительный вал разреза «Кийзасский» в Мысках и начал разгрузку угля, из-за чего самосвал сорвался с 15-метровой высоты.
Кино
«Джокер» собрал миллиард долларов в прокате
Шоу-бизнес
Алла Пугачева боится не дожить до совершеннолетия младшей дочери
Российская певица Алла Пугачева очень переживает, что не сможет дожить до 18-летия младшей дочери.
Экономика
На Кубани среднемесячная зарплата достигла 36 тыс. рублей
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в августе средняя зарплата на Кубани выросла на 7% и составила 35,9 тыс. рублей.
Политика
МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Общество
«Газпром»: обе нитки «Турецкого потока» заполнили газом
Суммарная мощность обеих ниток составит 31,5 млрд куб. м. Специалисты заполнили газом обе нитки экспортного газопровода "Турецкий поток", по которому энергоноситель будет доставляться из Анапы через Черное море в Турцию, и далее - в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
Армия и оружие
Сирийские ПВО сбили несколько ракет над окрестностями Дамаска
Сирийские средства противовоздушной обороны уничтожили несколько ракет над южными окрестностями Дамаска.
Общество
Госорганы полностью передадут прием граждан МФЦ к 2024 году
Министерство экономического развития РФ разработало законопроект о госуслугах, согласно которому федеральные и региональные ведомства к 2024 году должны прекратить прием граждан и передать эти полномочия многофункциональным центрам (МФЦ), сообщает газета "Известия".
Гаджеты
Honor V30 по габаритам напоминает Honor 9X
Версия Honor V30 Pro получит еще и модуль камеры 3D ToF.
Футбол
Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.
Происшествия
Многодетная мать покончила с собой в Южно-Сахалинске
Многодетная мать покончила с собой в одной из квартир дома 25 по улице Карьерной в Южно-Сахалинске.
Политика
Валерий Лимаренко: снизить цены на Сахалине можно очень просто
Сахалинские депутаты встретились с Валерием Лимаренко и обсудили много вопросов. В частности, вопрос коснулся цен на продукты в регионе.
Общество
РЖД показали новый плацкартный вагон
Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Армия и оружие
МИД РФ заявил о важности восстановления мира в Афганистане
Восстановление мира в Афганистане является основным фактором упрочнения безопасности в пространстве Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Футбол
Сборная Уэльса вышла на Евро-2020
В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Уэльса принимала национальную команду Венгрии.
Гаджеты
Nokia готовит конкурента наушникам Apple AirPods Pro
В продажу наушники выйдут в черном и сером цвете. Другие особенности пока не раскрываются.
Политика
На Украине усомнились в стремлении Зеленского добиться мира в Донбассе
Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала «112 Украина» выразила мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский в действительности не стремится завершить конфликт в Донбассе, а только играет роль «главного миротворца».
Транспорт
Смогут ли в Алтайском крае решить проблему с нелегальными перевозчиками?
Сегодня проблема нелегальных перевозчиков не только никуда не делась, но и стала еще острее.
Наука
Кетогенная диета поможет защитить организм от гриппа
Особая кетогенная диета помогает людям избавиться от лишних килограммов. Теперь выяснили, что она улучшает сопротивляемость гриппу.
Общество
Кейт Миддлтон пришла в прозрачном платье на благотворительный вечер
Герцогиня Кэтрин с супругом принцем Уильямом посетили благотворительное шоу Royal Variety Performance.
Армия и оружие
СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3
Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.
Общество
Сегодня почти всех знаков зодиака ждет небывалый успех
Именно спокойствие и самообладание сегодня помогают добиться успеха, справится со всеми трудностями.
Шоу-бизнес
Стало известно о состоянии Юрия Соломина
Народный артист СССР Юрий Соломин находится в больнице в стабильном состоянии.
Культура
Актеры МХАТ имени Горького попросили Путина защитить театр
Артисты МХАТа имени Горького составили обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросили его защитить театр от «агрессивной кампании клеветы» и оказать помощь в противодействии расколу культурного учреждения.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о поджоге российского патруля в Сирии
В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии рассказали о нападении на российский патруль молодыми людьми, которые забросали технику коктейлями Молотова.
Здоровье
За девять месяцев из Коми уехали 5,3 тысячи человек
Специалисты зафиксировали превышение смертности над рождаемостью и серьезный миграционный отток: за девять месяцев из Коми в другие регионы республики перебрались 5,3 тысячи человек.