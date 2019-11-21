Экономика

Lenta.ruLenta.ruСбербанк снизит ставки по ипотеке

Сбербанк с 22 ноября снизит ставки по ипотеке на новостройки и квартиры в готовом жилье, сообщает РИА Новости. Минимальная ставка по кредиту на квартиру в новостройке составит 6,5 процента, на жилье вторичного рынка — 8,5 процента.
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Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотеке

РБК07:10

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

ТАСС05:17

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

RT на русском05:29

Сбербанк снизит ставки по ипотеке

Lenta.ru05:26

Сбербанк снижает ставки ипотеки вслед за другими банками

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Сбербанк снизит ставки по ипотеке до 6,5% годовых

Интерфакс05:37

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

РИА Новости05:15
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Компания Valve опубликовала первый трейлер предстоящей игры Half-Life: Alyx. Ролик был выложен 21 ноября на YouTube-канале компании.
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Два пилота ВВС США погибли в ходе учебного полета в Оклахоме

Два пилота американских Военно-воздушных сил (ВВС) погибли в результате авиапроисшествия в штате Оклахома.
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Экономика

В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт

Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.
РИА Новости вчера в 03:17
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Россиянам за биометрию снизят ставки по кредитам

Ряд российских банков рассматривает возможность расширить свои программы лояльности и снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии.
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Суд в США приговорил российского программиста к четырем годам тюрьмы

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РБК 12:49
Происшествия

Неизвестные ограбили мужчину в районе аэропорта Екатеринбурга

Неизвестные с оружием украли около 30 миллионов рублей у мужчины в районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.
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Лобода показала постер группы Тилля Линдеманна со своим изображением

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Общество

Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят

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Назван простой способ снизить риск сердечных заболеваний

Медики в США пришли к выводу, что употребление бобовых, включая горох и чечевицу, поможет предотвратить возникновение сердечно-сосудистых заболеваний.
Аргументы и Факты 17:03
Политика

Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии

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Коммерсантъ 16:28
Политика

Украина обвинила Россию в краже унитазов с возвращённых кораблей

18 ноября 2019 года Россия вернула корабли Украине. Они должны прибыть в Одессу не позднее 21 ноября.
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Авто

Под Казанью открылся крупнейший мегамолл в РФ по продаже автомобилей

На трассе М7 под Казанью Президент РТ Рустам Минниханов открыл крупнейший в стране мегамолл по продаже автомобилей, общей площадью почти 8 га, сообщает ИА «Татар-информ».
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Экономика

«Газпром газораспределение» продаст акции «Газпрома»

Сегодня стало известно, что компания «Газпром газораспределение» собирается продать на московской биржевой площадке 3,5% обыкновенных акций «Газпрома».
ГЛАС.RU 01:36
Армия и оружие

В Турции рассказали о зоне безопасности на севере Сирии

РИА Новости 03:32
Общество

Медик, одобрившая новую систему медосмотра водителей, уволилась

Днем 21 ноября стало известно, что Минздрав откладывает вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей с учетом обеспокоенности граждан .
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Политика

Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»

Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
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Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно

Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
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Происшествия

Замглавы Бийска арестован по делу переселенцев из ветхого жилья

В Алтайском крае задержан заместитель главы города Бийска Дмитрий Маслюк, которому следственные органы предъявили обвинение в превышении должностных полномочий при расселении горожан из ветхого жилья.
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Четырехмесячная девочка умерла в Томаринском районе

Накануне утром, 21 ноября, в Холмский межрайонный следственный отдел (с дислокацией в Томари) поступило сообщение о том, что в селе Красногорск умер четырехмесячный ребенок.
ТИА Острова 19:30
Экономика

Помощник Путина рассказал о трех рецептах экономического роста России

Помощник президента России Владимира Путина Андрей Белоусов рассказал про три рецепта для быстрого экономического роста страны.
Газета.Ru 18:51
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Бывший футболист «Спартака» Кульков перенёс 14-часовую операцию

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Глава ФСИН пообещал построить новые тюрьмы и СИЗО

Начальник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников в интервью телеканалу «Россия 24» заявил о том, что в России будут строить новые следственные изоляторы и тюрьмы.
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Семчев, похудевший на 100 кг, жалуется на проблемы со здоровьем

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Генпрокурор Израиля предъявит обвинения Нетаньяху в трех преступлениях

Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит принял решение предъявить обвинения в обмане общественного доверия, коррупции и мошенничестве премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Известия 12:11
Общество

Минфин не поддержал идею повышения возраста продажи алкоголя

В свою очередь Минздрав и Роспотребнадзор выступили с поддержкой данной инициативы.
Газета.Ru 16:31
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