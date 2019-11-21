Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСбербанк снижает ставки по ипотеке

Сбербанк в последний раз снижал ставки по ипотеке в октябре - на 0,3 процентного пункта для большинства продуктов ипотечного кредитования Сбербанка и на 0,6 процентного пункта по рефинансированию ипотечных кредитов других банков.
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Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотеке

РБК07:10

Обратная сторона медали

Коммерсантъ Санкт-Петербургвчера в 00:41

Сбербанк снизит ставки по ипотеке

Известия06:02

Сбербанк снижает ставки по ипотеке с 22 ноября

РЕН ТВ05:23

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

РИА Новости05:15

Семейная ипотека стала доступнее

Сибдом03:28

Сбербанк снизит ставки по ипотеке

Lenta.ru05:26
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Политика

Путин назвал технологии добычи сланцевой нефти бесперспективными

Технологии добычи сланцевой нефти на сегодняшний день бесперспективны и очень затратны, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии форума «Россия зовет!», 20 ноября сообщает REGNUM.
Красная весна вчера в 20:38
Общество

Минздрав отложил введение нового медосмотра для водителей

Министерство здравоохранения РФ отложило вступление в силу приказа об обязательном прохождении теста на наркотики при получении водительского удостоверения, сообщил заместитель главы ведомства Олег Салагай.
Коммерсантъ 06:50
Общество

Принц Эндрю отступил от королевских обязанностей

Ранее Герцог Йоркский признался, что был знаком с финансистом и общался с ним, не зная о его преступной деятельности.
РЕН ТВ вчера в 15:01
Космос

Учёные записали «песню» Земли во время солнечного шторма

Специалисты считают, что сильная буря сможет вывести из строя не только наши спутники, но и повлиять на размещённое на Земле оборудование.
Машины и Механизмы 19 ноября в 02:39
Политика

В Польше раскритиковали С-400 из-за кривизны Земли

Дальность обнаружения цели радаром российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» объясняется условиями применения, в частности, рельефом местности и кривизной Земли, пишет польская Gazeta.
Lenta.ru 19 ноября в 16:10
Общество

Запуск «Северного потока-2» перенесли

Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Lenta.ru 05:49
Транспорт

Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру

Владимир Путин открыл движение первых маршрутов Московского центрального диаметра — новых наземных веток метро.
РИА Новости 06:04
Армия и оружие

Ростех показал на выставке в ОАЭ новую систему противодействия беспилотникам

Концерн "Автоматика" (входит в госкорпорацию "Ростех") впервые представил инозаказчикам на авиасалоне "Дубай эйршоу - 2019" (Dubai Airshow 2019) новейший комплекс противодействия беспилотникам "Рубеж-Автоматика".
ТАСС 06:07
Общество

Госдума приняла закон о предустановке российского софта

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты.
Ведомости 07:17
Политика

Кремль ответил на сообщения о вербовке Россией сербского военного

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что президент Сербии Александр Вучич поручил спецслужбам проверить сообщения СМИ о попытке вербовки российским представителем сербского военного.
Московский Комсомолец 05:19
Политика

ФСБ заявила об исправности переданных Украине кораблей

Три украинских военных судна, задержанных российскими властями год назад в Керченском проливе, были переданы Украине в надлежащем состоянии и с исправной техникой, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОБ) ФСБ.
Коммерсантъ 04:21
Хоккей

«Металлург» проиграл «Адмиралу», четырежды ведя в счёте в ходе матча

Чемпионат 06:58
Политика

Зеленский пообещал «убрать» флаги ЛНР на мосту в Станице Луганской

Владимир Зеленский во время визита в Луганскую область заявил, что флаги самопровозглашенной ЛНР не имеют никакого отношения к Украине и должны быть убраны с моста в Станице Луганской.
Российский Диалог вчера в 12:59
Общество

Путин желает увеличить реальные доходы россиян

Президент России Владимир Путин заявил, что результаты работы правительства по обеспечению роста реальных доходов граждан пока весьма скромные, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 08:59
Политика

Российские силовики получили право сбивать беспилотники

Госдума поддержала законопроект, который наделяет сотрудников российских силовых структур правом сбивать беспилотники в случае угрозы безопасности.
Московский Комсомолец 07:25
Технологии

Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp со своих смартфонов

Маяк (г. Сосновый Бор) 07:18
Общество

Два новых дела заведены по факту хищений на космодроме Восточный

Следственный комитет России возбудил два новых дела, связанных с махинациями на космодроме Восточный. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 04:48
Политика

Малайзии предоставят доступ к материалам следствия по делу MH17

Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил Малайзии направить своих специалистов для изучения данных российских экспертов по расследованию обстоятельств крушения Boeing MH17 над Донбассом.
Газета.Ru 07:00
Футбол

Киевское «Динамо» наказано матчем без зрителей за инцидент с Тайсоном

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) наказал киевское "Динамо" одним домашним матчем без зрителей после игры чемпионата Украины против донецкого "Шахтера", сообщается на сайте ассоциации.
РИА Новости 07:26
Экономика

С россиян захотели собрать триллион рублей на пенсии

Правительство рассчитывает, что участники новой пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана (ГПП) — за первый год работы внесут в нее около триллиона рублей, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на документ Минэкономразвития.
Lenta.ru 07:24
Происшествия

Заразившая ВИЧ пятерых пациентов медсестра устроилась в новый медцентр

Lenta.ru 18 ноября в 21:52
Политика

В Кремле опровергли присутствие войск России в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи о российских войсках в Донбассе.
iReactor 04:57
Происшествия

В Челябинске вахтер больницы до смерти избил пациента

Следственный комитет Южного Урала расследует обстоятельства конфликта, результатом которого стала смерть 37-летнего пациента челябинской больницы.
Российская газета 06:32
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк ответила на слухи о ее смерти

Семья звезды опубликовала скриншоты переписки, в которой неизвестный инсайдер со ссылкой на врача клиники, в которой лечится Заворотнюк, заявляет о ее смерти.
Газета.Ru 02:37
Общество

Мэру Львова вручили документ о подозрении

Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины вручила документ о подозрении мэру Львова Андрею Садовому.
REGNUM 06:44
Происшествия

Около «Ленты» на «Балтийской» произошло задымление

Из гипермаркета "Лента", который находится на Обводном канале около станции метро "Балтийская", вывели весь персонал и покупателей.
Piter.tv 06:01
Политика

Фонд Навального подает в суд на Путина

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
Коммерсантъ 05:15
Музыка

В США объявлены номинанты на премию «Грэмми-2020»

Национальная академия искусства и техники звукозаписи США объявила список претендентов на вручение музыкальной премии «Грэмми» в 2020 году.
REGNUM вчера в 11:33
Происшествия

Спасенная из выгребной ямы девочка впала в кому

Вести.Ru 06:33
Здоровье

В Липецке автомобилисты штурмуют наркологов за справками для ГИБДД

Новые правила медицинского освидетельствования, по которым в медицинских справках для водителей от наркологов должен быть обязательный анализ мочи и крови, вызвали панику в Липецке.
КП - Липецк 04:03
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