Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСбербанк снижает ставки по ипотеке

Сбербанк в последний раз снижал ставки по ипотеке в октябре - на 0,3 процентного пункта для большинства продуктов ипотечного кредитования Сбербанка и на 0,6 процентного пункта по рефинансированию ипотечных кредитов других банков.
Читать в источнике
Комментировать23

Подробнее о событии

Сбербанк снижает ставки по ипотеке с 22 ноября

РЕН ТВ05:23

Сбербанк снизит ставки по ипотеке

Lenta.ru05:26

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

ТАСС05:17

Сбербанк снизит ставки по ипотеке

Известия06:02

Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотеке

РБК07:10

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

РИА Новости05:15

Запсибкомбанк снизил ставки по ипотеке до 8,6%

NewsProm.Ru19 ноября в 23:11
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 08:21, Ашберн
Общество

Минздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей

Министр здравоохранения Вероника Скворцова отложила введение нового порядка медосмотра для водителей.
РИА Новости 06:50
Происшествия

Спасенная из выгребной ямы девочка впала в кому

Вести.Ru 06:33
Политика

В Кремле не видят связи между видео казни в Сирии и операцией РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о причастности российских военнослужащих к жестокому видео с убийством сирийца в 2017 году в Сирии, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:32
Общество

Путин и Собянин проехали по первому маршруту наземного метро Москвы

На Белорусском вокзале в Москве состоялась церемония запуска движения поездов по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский».
Росбалт 06:37
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на информацию о смерти актрисы

Родственники Анастасии Заворотнюк в социальных сетях опровергли данные о смерти актрисы и пообещали выяснить, кто распространяет лживую информацию.
РИА Новости Крым 05:28
Происшествия

Основатель Group-IB рассказал о конфликте с таксистами в Москве

Генеральный директор и основатель компании Group-IB Илья Сачков рассказал о конфликте с таксистами в центре Москвы, в ходе которого он распылил газ в направлении одного из оппонентов.
RT на русском 06:36
Общество

Пензенские православные отметили Михайлов день

Прихожане храма Михаила Архангела на площади Победы в Пензе отметили один из самых известных церковных праздников ноября Михайлов день в четверг, 21 ноября.
ГТРК Пенза 04:51
Общество

Проект российского аналога «Википедии» представили в Уфе

Научное издательство "Большая российская энциклопедия" презентовало в столице Башкирии проект электронного научно-образовательного портала, предполагаемой российской версии свободной энциклопедии "Википедия".
Газета.Ru 02:31
Кино

Продюсер раскрыла секрет постельной сцены с Кристиной Асмус

Продюсер Ольга Леснова рассказала, как, на ее взгляд, снималась постельная сцена в фильме «Текст» с актрисой Кристиной Асмус.
Ридус 05:43
Политика

Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в город Очаков, чтобы осмотреть три корабля, которые вернулись из России после задержания.
Lenta.ru вчера в 17:14
Армия и оружие

National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

REGNUM вчера в 23:44
Технологии

Установлен рекорд дальности передачи высокоскоростного сигнала

Ученые создали систему передачи высокоскоростного сигнала, для работы которой не нужно активное промежуточное усиление.
ТАСС Наука 06:11
Наука

Изучена польза скрининга дисфункции щитовидной железы у небеременных

Канадские исследователи заявили, что проведение скрининга дисфункции щитовидной железы у небеременных женщин является бесполезным.
Goroday.ru 01:19
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru 19 ноября в 14:12
Спорт

ОКР нацелен на полноценное участие сборной России в Олимпиаде-2020

Олимпийский комитет России (ОКР) нацелен на участие национальной сборной в предстоящих летних Олимпийских играх 2020 года в Токио в полном составе.
ТАСС Спорт 07:17
Политика

Утвержден бюджет Союзного государства России и Белоруссии на 2020 год

Парламентское собрание Союзного государства России и Белоруссии утвердило проект союзного бюджета на 2020 год, сообщается на сайте Госдумы.
Коммерсантъ 04:10
Общество

Госдума приняла закон о предустановке российского софта

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты.
Ведомости 07:17
Политика

Суд арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу Украины военного

Ростовский военный гарнизонный суд арестовал российского военного, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины.
RT на русском 06:44
Политика

Фонд Навального подает в суд на Путина

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
Коммерсантъ 05:15
Авто

В Сети появилось новое фото обновленного внедорожника Lada 4x4

Судя по изображению, автомобиль получил новую центральную консоль, на которой находится блок управления климатической системой, а также иную приборную доску.
Известия 02:52
Политика

Вучич выступит с обращением на фоне сообщений о «шпионском скандале»

Президент Сербии Александр Вучич после заседания Совета безопасности страны в четверг сделает публичное заявление на фоне "сообщений о шпионском скандале" с якобы участием российского разведчика, сообщила администрация главы государства.
РИА Новости 06:26
Музыка

В США объявили номинантов на премию «Грэмми»

Известия вчера в 11:02
Здоровье

В России подорожает медкомиссия на водительские права

Ранее сдавать анализы на наркотики и алкоголь направляли выборочно, то теперь анализ станет обязательным для всех водителей, получающих права впервые или повторно.
ТагилСити.ру 19 ноября в 00:36
Происшествия

Замглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СК

Заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Ирину Голосную 21 ноября доставили на допрос в Следственный комитет России.
Известия 07:24
Футбол

Моуринью прокомментировал свое назначение в «Тоттенхэм»

Bookmaker-ratings.ru вчера в 03:44
Происшествия

В Челябинске арестован вахтёр, забивший до смерти пациента больницы

В Челябинске предъявлено обвинение 35-летнему вахтёру больницы, избившему до смерти пациента лечебного учреждения.
REGNUM 05:00
Общество

На космодроме Восточный вскрылись новые хищения

Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») при строительстве объектов космодрома Восточный.
Lenta.ru вчера в 21:16
Кино

Новый постер первого сезона «Ведьмака» от Netflix

За месяц до премьеры первого сезона «Ведьмака», которая состоится уже 20 декабря, авторы сериала и стриминговый сервис Netflix представили новый постер шоу.
Игромания.ру 03:31
Кино

Фильм «Джокер» получит продолжение

Актуальные Новости вчера в 12:16
Политика

Силовикам разрешили сбивать дроны-нарушители

Госдума приняла закон о праве силовиков уничтожать дроны-нарушители.
ФАН 06:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное