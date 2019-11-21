Экономика
РИА НовостиСбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк в последний раз снижал ставки по ипотеке в октябре - на 0,3 процентного пункта для большинства продуктов ипотечного кредитования Сбербанка и на 0,6 процентного пункта по рефинансированию ипотечных кредитов других банков.
Читать в источнике
Оценить51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 02:59, Ашберн
Общество
Минздрав назвал новые сроки изменения правил медосмотра для водителей
Новый порядок медицинского осмотра для водителей вступит в силу с июля 2020 года. Об этом говорится в приказе Минздрава от 20 ноября.
Единоборства
Мэйвезер объявил о возобновлении карьеры
Общество
Адвокат Кадырова решил не защищать солдата Шамсутдинова
Происшествия
Пассажир упал на пути в метро Петербурга
Движение поездов на пятой (фиолетовой) линии Петербургского метрополитена утром 22 ноября оказалось частично парализовано из-за падения пассажира на пути на станции «Старая деревня».
Спорт
В Warhammer: Vermintide 2 начались бесплатные выходные
Шоу-бизнес
Муж Бородиной попал в больницу с травмами лица
Муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров опубликовал в Instagram фото из больницы. На снимке на его лице заметны ссадины.
Происшествия
Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.
Футбол
«Локомотив» сыграет в гостях с «Тамбовом»
Локомотив сыграет в гостях с Тамбовом в первом матче 17-го тура премьер-лиги.
Здоровье
Французский аддиктолог перечислила признаки появления алкоголизма
Невозможность ограничиться одним бокалом за вечер является симптомом алкогольной зависимости.
Политика
ФСБ РФ не крала унитазы с задержанных украинских кораблей
Накануне погранслужба ФСБ РФ передала Украине задержанные год назад за нарушение российской границы три корабля.
Общество
В «Трезвой России» прокомментировали новые правила медосмотра водителей
Руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев прокомментировал новый порядок медосмотра водителей.
Происшествия
Главу подмосковного Чехова задержали по делу о мошенничестве
Как сообщила Врадий "Интерфаксу", что главе города предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с использованием должностного положения (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Транспорт
На МЦД-2 произошел сбой в движении поездов
Происшествия
Во Внуково у самолета при посадке возникли проблемы с шасси
У самолета авиакомпании Utair возникли проблемы с шасси при рулении по взлетно-посадочной полосе в московском аэропорту Внуково.
Общество
UDF: у побережья Китая взорвалась атомная подводная лодка
Здоровье
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по приему антибиотиков
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по приему антибиотиков, чтобы сократить распространение устойчивости к ним бактерий.
Происшествия
Под Петербургом мужчина открыл огонь из автомата с балкона
В деревне Колтуши во Всеволожском районе Ленинградской области 39-летний мужчина произвел с балкона квартиры выстрелы из оружия, схожего с автоматом, передает 47news со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Происшествия
В деле о передаче взятки генералу Дрыманову засвидетельствовали обратное
По версии ФСБ РФ, расследовавшей уголовное дело о взятке в СКР, весной 2016 года в комитет был направлен $1 млн за освобождение из-под стражи криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец).
Авто
Hyundai запатентовала в России новый кроссовер Hyundai Venue
Корейский автопроизводитель Hyundai запатентовал в России дизайн нового кроссовера Hyundai Palisade.
Происшествия
Два пилота ВВС США погибли в ходе учебного полета в Оклахоме
Общество
Политологи посоветовали власти быть добрее
Политологи из фонда «Петербургская политика» посоветовали российской власти изменить позиционирование и создать себе более добрый имидж.
Армия и оружие
США назвали слабое место своей защиты от возможных атак России и Китая
Общество
Чиновницу в Петрозаводске решено уволить за пост в социальных сетях
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонсен приняла решение уволить администрация города Петрозаводска за оскорбительный пост в социальных сетях.
Политика
Иск фонда Навального к Путину зарегистрирован судом
Иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к российскому президенту Владимиру Путину зарегистрирован 21 ноября Тверским судом Москвы.
Политика
Запуск «Северного потока-2» перенесли
Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри чувствуют себя изгоями в королевской семье
Онлайн-издание People сообщает, что Меган Маркл и принц Гарри чувствуют себя изолированными от остальных членов королевской семьи.
Экономика
Владельцы «Детского мира» продадут 23,7% ритейлера на SPO
От сделки акционеры компании выручат почти 16 млрд руб. Совладельцы "Детского мира" – "Система" Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) – продадут на SPO 175 млн, или 23,7%, акций "Детского мира".
Финансы
Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году
Курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики.
Общество
В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра
В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации.