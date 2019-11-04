Экономика
Rambler News ServiceСбербанк снижает ставки по ипотеке
30 сентября Сбербанк сообщил о снижении ставок по ипотеке по заявкам, поданным с 1 октября 2019 года, на 0,3 п.п. Минимальные ставки по ипотеке на приобретение квартиры в новостройке были снижены до 7,3%, а на вторичном рынке – до 8,8%.
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Российские банки заявили о снижении ставок по ипотеке
Будущее России. Национальные проекты08 ноября в 02:21
Сбербанк снизил ипотечные ставки по программе субсидирования с застройщиками
Интерфакс07 ноября в 12:03
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