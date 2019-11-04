30 сентября Сбербанк сообщил о снижении ставок по ипотеке по заявкам, поданным с 1 октября 2019 года, на 0,3 п.п. Минимальные ставки по ипотеке на приобретение квартиры в новостройке были снижены до 7,3%, а на вторичном рынке – до 8,8%.

Экономика Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России Очень много действий, которые были совершены властями - это и повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании и целая наборка мер, из последних - это введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми.

Происшествия Водолазы не прекращают поиски останков убитой аспирантки СПбГУ Погибшая является уроженкой одной из станиц Краснодарского края В северной столице водолазы не прекращают поисковые работы – они ищут останки убитой аспирантки СПбГУ.

Хоккей Россия проиграла Чехии на хоккейном Кубке Карьяла Сборная России потерпела поражение от национальной команды Чехии в матче первого этапа Еврохоккейтура — Кубка Карьяла.

Шоу-бизнес Сын Валерии назвал отца извергом и тираном Более десяти лет певица Валерия прожила в браке с продюсером Александром Шульгиным. У них появилось трое детей: Артемий, Анна и Арсений.

Происшествия В Екатеринбурге строители спасли провалившуюся под лед собаку Строители, работавшие в ночь на воскресенье на территории Шарташского парка в Екатеринбурге, при помощи экскаватора спасли собаку, которая провалилась под лед, сообщил РИА Новости инспектор парка Артур Хвостов.

Политика Угроза демократии: названы фамилии россиян в британском списке Имена девяти российских бизнесменов — доноров Консервативной партии Великобритании — названы в секретном докладе межпартийного комитета по разведке и безопасности об угрозах для британской демократии.

Шоу-бизнес Андрей Разин заявил, что состояние Анастасии Заворотнюк улучшается Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Сегодня заявление о состоянии Заворотнюк в своем микроблоге в Instagram сделал продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин.

Культура Родные Децла прокомментировали документальный фильм о рэпере 7 ноября в сети появился документальный фильм о рэпере Децле (настоящее имя – Кирилл Толмацкий) «С закрытыми окнами» от режиссера Романа Супера.

Общество Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.

Происшествия В Салехарде десятилетний школьник умер на картодроме В Салехарде десятилетний школьник умер во время тренировки на картодроме, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК.

Происшествия Автобус загорелся на остановке в Барнауле Автобус, следующий по маршруту № 2, загорелся на остановке «Клуб „Стойгаз“» в Барнауле Алтайского края. Видео очевидцы выложили в Instаgrаm.

Гаджеты 15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11 Среди смартфонов, получающих новую MIUI 11 оказались следующие модели: Redmi Note 7, Mi CC9 Mito Customized Edition, Mi 9, Redmi K20 Pro, Mi CC9, Redmi Note 5A Standard Edition, Redmi Note 5A High Edition, Redmi K20 Pro Premium Edition, Redmi Note 6 Pro, Mi Note 3, Redmi Note S2, Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Mi 6, Mi MIX 2 и Redmi 7A.