Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceСбербанк снижает ставки по ипотеке

30 сентября Сбербанк сообщил о снижении ставок по ипотеке по заявкам, поданным с 1 октября 2019 года, на 0,3 п.п. Минимальные ставки по ипотеке на приобретение квартиры в новостройке были снижены до 7,3%, а на вторичном рынке – до 8,8%.
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РИА Новости07 ноября в 19:45

Сбербанк снижает ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках

ТАСС07 ноября в 08:23
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