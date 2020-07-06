Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСбербанк снижает ставки по ипотеке

"Сбербанк сообщает о снижении процентных ставок по ипотечным кредитам на 0,5 процентных пункта", - сообщили в банке. Ранее Сбербанк уже снизил ставки по основным ипотечным программам - в мае 2020 года снижение составило до 0,8 процентного пункта.
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