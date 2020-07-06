Экономика
РИА НовостиСбербанк снижает ставки по ипотеке
"Сбербанк сообщает о снижении процентных ставок по ипотечным кредитам на 0,5 процентных пункта", - сообщили в банке. Ранее Сбербанк уже снизил ставки по основным ипотечным программам - в мае 2020 года снижение составило до 0,8 процентного пункта.
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Политика
Сатановский предрек масштабную войну Запада против РФ
Государства Запада готовят плацдармы для вооруженного конфликта против Российской Федерации.
Народные новости вчера в 05:42
Общество
ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
Известия 05:08
Шоу-бизнес
Елена Малышева сообщила, что скоро в третий раз станет бабушкой
32-летний Юрий и 29-летний Василий живут в США. Именно старший уже дважды сделал Елену Малышеву бабушкой.
Летидор 04:32
Общество
Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение фейков
Суд в Верхней Пышме Свердловской области оштрафовал на 90 тысяч рублей лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) за распространение недостоверной информации.
РИА Новости 04:10
Происшествия
В Симферополе аварийно сел Boeing с 200 пассажирами из Екатеринбурга
"Поступило сообщение об аварийной посадке самолета Boeing 747 в аэропорту Симферополя", - заявил источник.
Газета.Ru 04:15
Экономика
Перечислены регионы с самой низкой стоимостью жилья в новостройках
Названы российские регионы с самыми низкими ценами за квадратный метр жилья в новостройках в I квартале 2020 года.
Газета.Ru 01:40
Экономика
Гордеев договорился с банком «Траст» по претензиям на 10 млрд рублей
Как уточнили в пресс-службе, претензии банка к девелоперу касались долга по дефолтным облигациям компании "Эквилибриум" на 10,6 млрд руб. В сообщении "Траста" приводятся слова Гордеева о соглашении: решение было обоюдным, "время потребовалось только для уточнения финальных условий".
Ведомости 00:58
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Октябрьский районный суд обнародовал переписку историка Олега Соколова с убитой аспиранткой Анастасией Ещенко, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:24
Политика
Лукашенко пришел на интервью без обуви
Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви.
РИА Новости вчера в 16:05
Авто
Lada Vesta получит ряд коммерческих и специальных модификаций
Семейство Lada Vesta получило ОТТС на коммерческие комплектации транспортного средства.
Car.ru 03:27
Авто
Названы причины быстрого износа двигателей в РФ
Новые автомобили 02:15
Наука
Раскрыта смертельная опасность заражения коронавирусом
Мутация в BRF2 увеличивает риск летального исхода человека приблизительно в 13 раз, в TMEM181 – в 5 раз, в ALOXE3 и ERAP2 – в 8 раз.
Evo-rus.com вчера в 23:15
Происшествия
Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции
MOS.news вчера в 15:00
Политика
Посол ЕС ответил на вопрос о сроках открытия границ с Россией
Посол ЕС в России Маркус Эдерер ответил на вопрос о сроках открытия европейских границ с Россией. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:16
Футбол
«Зенит» стал чемпионом РПЛ досрочно во второй раз подряд
Футболисты "Зенита" Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / ФК "Зенит" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу выиграл у команды Краснодар со счетом 4:2 и досрочно стал чемпионом России, тем самым, петербургский футбольный клуб защитил звание чемпиона, завоеванное год назад.
Absolut TV вчера в 14:05
Футбол
Агент: «Семак или Гончаренко могли возглавить „Рубин“ в 2016 году»
Футбольный агент Шандор Варга рассказал о кандидатурах, которых в 2016 году предлагал "Рубину" в качестве нового главного тренера.
Реальное время 03:10
Киберспорт
Ubisoft временно сделает бесплатной игру Watch Dogs 2
Париж, 7 июля 2020, 09:11 — REGNUM Французская компания Ubisoft временно сделает бесплатной ПК-версию своей игры Watch Dogs 2. Об этом 7 июля сообщил портал Screen Rant.
REGNUM 02:11
Биатлон
Подписи Родченкова под показаниями в МОК признаны поддельными
Эксперты крупного немецкого издания Der Spiegel проанализировали подписи российского информатора Григория Родченкова на документах МОК и признали их поддельными.
ProstoProSport вчера в 08:00
Политика
Лондон вводит санкции по делу о смерти Магнитского
Власти Великобритании утвердят список лиц из России и Саудовской Аравии, в отношении которых будут введены санкции.
Городовой вчера в 04:14
Гаджеты
Samsung показал Galaxy Note20 с изогнутым дисплеем
PROkhab.ru 03:41
Политика
Хинштейн прокомментировал высказывание Навального о евреях
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, журналист и общественный деятель Александр Хинштейн прокомментировал RT обнаруженную старую запись Алексея Навального в «Живом журнале».
RT на русском 04:01
Происшествия
ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца Василенко в шпионаже
"Судом 19 июня по ходатайству следствия был продлен до 24 сентября срок ареста в отношении гражданина Украины Василенко Василия Ивановича, обвиняемого по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщила источнику пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
Газета.Ru вчера в 10:33
Происшествия
Под Владимиром мужчина застрелил подростка из-за незаконной рыбалки
Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели 15-летнего подростка, который вместе с отцом незаконно ловил рыбу на частном водоеме.
ТАСС 03:52
Общество
«Известия»: в России могут смягчить правила продажи алкоголя
Как пояснили изданию в пресс-службе министерства, законопроект, разработанный по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, позволит регионам самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже спиртного.
РИА Новости вчера в 19:22
Общество
Суд в Москве арестовал замглавы Минобрнауки Лукашевич
Газета.Ru вчера в 14:07
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала романтичное фото с Богомоловым
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, на котором она наслаждается закатом, сидя на причале вместе со своим мужем, режиссером Константином Богомоловым.
Piter.tv вчера в 05:19