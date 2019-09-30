Недвижимость

РИА НовостиРИА НовостиСбербанк снижает ставки по ипотеке

Как уточнили в Сбербанке, снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября (кроме продукта "Военная ипотека" и "Программы государственной поддержки для семей с детьми"), составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.
Читать в источнике
Комментировать137

Подробнее о событии

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

РИА Новости03:19

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

RT на русском03:38

Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке

ТАСС03:33

Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотеке

Эхо Москвы03:30

Сбербанк вновь снижает ставки по ипотеке

Ведомости04:18

Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке

Интерфакс03:37

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Банки.ру03:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7012 источников, обновлено в 05:54, Вашингтон
Транспорт

ГИБДД разрешит будущим водителям оспаривать результаты экзаменов

Госавтоинспекция даст возможность будущим автомобилистам оспорить результаты экзаменов на получение водительских прав.
News.ru 02:34
Происшествия

Реальный срок Устинова заменили условным на 1 год

Газета.Ru 05:28
Армия и оружие

Операции ВКС РФ в Сирии исполнилось четыре года

Народные новости 04:05
Шоу-бизнес

Лазарев признался, что у него родился второй ребенок

Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Спорт

WADA считает неслучайными искажения данных московской лаборатории

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт рассказал, что Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории.
REGNUM 04:59
Гаджеты

Новое поколение CPU по версии Intel. Новые процессоры HEDT будут быстрее текущих на 2-11%

К сожалению, если Intel не снизит цены, причём существенно, конкурировать с Ryzen Threadripper этим процессорам будет крайне сложно.
iXBT.com 02:48
Политика

Украина запустит транспорт на границе с Крымом

RT на русском вчера в 06:29
Армия и оружие

Грузинский боевик рассказал об иностранцах, воюющих за ВСУ в Донбассе

Боевик отметил, что основная масса иностранных наёмников — это люди, прошедшие войны в Ираке и Афганистане.
REGNUM 01:53
Армия и оружие

Тральщик «Владимир Емельянов» вышел на заводские испытания

Телеканал Санкт-Петербург 02:06
Армия и оружие

Посольство назвало фейком появление российского спецназа в Норвегии

BFM.ru 03:24
Политика

Путин прибыл в Париж на прощание с Жаком Шираком

Владимир Путин прибыл в Парижна церемонию прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком, скончавшимся 26 сентября.
BFM.ru 05:38
Армия и оружие

Нацистский батальон «Айдар» признал гибель своей наемницы в Донбассе

В Донбассе 27 сентября погибла наемница взвода материального обеспечения нацбата "Айдар" Витовская.
ИА Новороссия 03:59
Происшествия

В Татарстане женщина с другом насиловали мужчин в сауне

В Татарстане пара насиловала незнакомцев в сауне, чтобы шантажом заставить их платить им деньги.
РИА Новости вчера в 10:57
Шоу-бизнес

Молодая жена Гордона рассказала, как ее ущемляют из-за национальности

Телепрограмма вчера в 04:11
Происшествия

Самолет сел в Екатеринбурге после столкновения с птицей

Вести.Ru 03:40
Армия и оружие

Появилось новое видео атаки дронов на саудовский НПЗ

Опубликовано новое видео атаки беспилотников и крылатых ракет на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco 14 сентября.
Российская газета 03:13
Футбол

Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»

РИА Новости вчера в 12:30
Общество

Сбербанк запустит оплату ЖКХ и связи на кассах магазинов

Сбербанк осенью готовится запустить проект по приему платежей за услуги ЖКХ, телевидение, интернет, мобильную связь на кассах торговых точек.
Российская газета 02:30
Общество

В Гидрометцентре сообщили о возвращении теплой погоды

В центральную часть страны на этой неделе вернется почти летняя погода, рассказал "Российской газете" ведущий синоптик Гидрометцентра Леонид Ананьев.
РИА Новости 02:18
Общество

Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей

По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Происшествия

В Подмосковье ограбили дом экс-футболиста сборной России Семшова

Российская газета 04:36
Шоу-бизнес

Режиссер сериала «Счастливы вместе» не верит в задержание Бочкаревой

Режиссер сериала "Счастливы вместе" Георгий Дронов отреагировал на сообщение о задержании актрисы Натальи Бочкаревой с запрещёнными веществами в трусах.
Аргументы недели вчера в 07:27
Музыка

В Арктике дали баянный концерт для моржей

Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Московский Комсомолец 28 сентября в 05:53
Общество

Дима Билан вызвал замешательство жителей Самары высказыванием о фюрере

Известия 03:57
Происшествия

Полиция изъяла украденное золото на 100 млн руб в Москве

Газета.Ru 04:13
Политика

МИД обвинил США в визовой войне

Москва не исключает ответных визовых мер после действий Вашингтона, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Москва 24 05:25
Происшествия

Радикалы избили украинского военного после совершения каминг-аута

На Украине группа радикалов избила 41-летнего военного Василия Давыденко, который недавно сделал каминг-аут.
РЕН ТВ 05:40
Общество

У стиральных машин нашли опасный для здоровья режим стирки

Ferra 28 сентября в 09:09
Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Экономика

Россельхознадзор опроверг сообщения о росте цен на молочные продукты

Включение готовой молочной продукции в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" с 1 ноября текущего года не повлияет на ее стоимость, заявили в Россельхознадзоре.
Российская газета 05:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное