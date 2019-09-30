Недвижимость
ТАСССбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября 2019 года снижает ставки по ипотечным кредитам, минимальная ставка на первичном рынке составит 7,3%, на вторичном - от 8,8% годовых.
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Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ потребовала не игнорировать Россию
Диалог между Москвой и Киевом должен продолжаться, поскольку отказ от общения "ни к чему хорошему" не приведет, заявила глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизавета Ясько.
Газета.Ru 03:52
Культура
Собчак опровергла информацию о финансовых трениях с Первым каналом
Актриса, телеведущая, журналистка Ксения Собчак прокомментировала информацию о том, что ее ранее пикантно анонсированная программа не выйдет, возможно, на Первом канале.
Российская газета 10:05
Политика
Кремль назвал возможной публикацию разговоров Путина и Трампа
Пресс-секретарь российского президента отметил, что в Кремле считают публикацию разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским внутренним делом США.
РБК 09:24
Происшествия
В Подмосковье ограбили дом экс-футболиста сборной России Семшова
Российская газета 04:36
Политика
В Кремле прокомментировали назначение Трапезникова мэром Элисты
Назначение руководителем Элисты Дмитрия Трапезникова, который исполнял обязанности главы самопровозглашённой ДНР после гибели Александра Захарченко, является прерогативой главы региона.
RT на русском 09:56
Политика
США ввели санкции против граждан и компаний России
В американском Минфине заявили, что США ввели санкции против двух граждан России и трех российских компаний за "вмешательство" в американские выборы президента.
Газета.Ru 10:25
Здоровье
Ребенок весом 5,4 кг родился в роддоме Балашихи
Малыш, вес которого при рождении оказался 5,4 килограмма появился на свет естественным путем на прошлой неделе 25-го сентября в Балашихинском родильном доме, расположенном на территории микрорайона Саввино.
Ugpressa.ru 28 сентября в 17:18
Политика
Путин прибыл в Париж для участия в церемонии прощания с Шираком
Президент России Владимир Путин в понедельник, 30 сентября, прибыл в Париж, чтобы принять участие в церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.
Известия 05:39
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Политика
Кличко подал в суд из-за намерения уволить его
Мэр Киева Виталий Кличко подал иск в суд против главы Офиса президента Андрея Богдана и кабинета министров из-за намерения уволить его с должности председателя Киевского городского госадминистрации (КГГА), сообщил в понедельник адвокат мэра Алексей Шевчук.
РИА Новости 09:54
Происшествия
Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети
Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.
Газета.Ru 10:19
Гаджеты
В Сети появились изображения прототипа нового iPhone
Латвийский дизайнер Вениамин Гескин опубликовал в твиттере изображение прототипа iPhone, который Apple может представить в 2020 году.
РИА Новости 28 сентября в 10:51
Технологии
Мошенники звонят клиентам банков по базам полиции
В основном мошенники звонят клиентам банков, имеющих автомобиль или недвижимость.
Vologda-poisk.ru 07:11
Общество
Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
Порядка 20 тысяч человек приняли участие в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.
РИА Новости вчера в 09:15
Общество
Путин подписал закон о льготах для садоводов и огородников
Закон распространяет налоговые льготы на платежи индивидуальных садоводов и огородников, следует из публикации.
РБК 07:59
Авто
Новая прошивка Tesla позволила владельцам петь караоке за рулём
Motor вчера в 16:59
Армия и оружие
Армия России получила новые танки Т-90М
В распоряжение армии Российской Федерации начали поступать модернизированные танки Т-90М.
Капитал страны 02:03
Спорт
Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.
Газета.Ru 05:39
Армия и оружие
На космодроме «Плесецк» произведен пуск ракеты «Тополь-М»
Технологический пуск ракеты «Тополь-М» был произведен 30 сентября из шахтной пусковой установки, расположенной на Государственном испытательном космодроме «Плесецк».
REGNUM 08:46
Здоровье
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 09:13
Кино
Фильм «К звездам» возглавил российский кинопрокат в выходные
Слово и Дело вчера в 17:57
Шоу-бизнес
Алена Водонаева продемонстрировала публике три ноги
37-летняя российская модель, телеведущая и актриса Алена Юрьевна Водонаева сегодня с утра решительно попирает все новостийные отечественные топы.
Российская газета 09:45
Политика
Зеленский уволил секретаря СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Данилюка.
Lenta.ru 09:51
Футбол
Черчесов назвал состав сборной на матчи против Шотландии и Кипра
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав на отборочные матчи чемпионата Европы против команд Шотландии и Кипра.
Российская газета 06:31
Политика
Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста
В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 08:53
Шоу-бизнес
Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского
Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 01:10
Шоу-бизнес
Эдгард Запашный вслед за братом решился на операцию в Германии
Телепрограмма 07:23
Экономика
Кабмин внес в Госдуму проект федерального бюджета на 2020–2022 годы
Проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 поступил в Госдуму из правительства, соответствующий пакет документов направлен председателем нижней палаты парламента на рассмотрение в профильный комитет, следует из сообщения на сайте Думы.
РБК 07:21
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
REGNUM вчера в 09:19